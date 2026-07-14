ทีมแพทย์ Genesis Fertility Center (GFC) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับสากล ESHRE 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ExCeL London

Genesis Fertility Center (GFC) ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากชั้นนำของประเทศไทย ประกาศศักยภาพความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ด้วยการส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมนังวิทยาศาสตร์เลี้ยงตัวอ่อน (Embryologist) บินตรงสู่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (United Kingdom) เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับสากลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการแพทย์รักษาภาวะมีบุตรยาก ESHRE 2026 (The 42nd Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ExCeL London
งาน ESHRE ถือเป็นงานประชุมทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ด้านคัพภวิทยาและการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ที่มีความสำคัญและทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก โดยในแต่ละปีจะมีผู้เชี่ยวชาญ แพทย์นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำกว่า 8,000 คนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกัน เพื่อเปิดเผยผลงานวิจัยล่าสุดและอัปเดตเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่จะมาปฏิวัติอุตสาหกรรมการเจริญพันธุ์ (ART) ซึ่งการจัดงานขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ครั้งนี้ ยิ่งทวีความพิเศษและมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์อย่างยิ่ง เนื่องจากสหราชอาณาจักรคือดินแดนผู้ให้กำเนิด "หลุยส์ บราวน์" (Louise Brown) เด็กหลอดแก้วคนแรกของโลก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ทางการแพทย์ที่เปลี่ยนชีวิตคนนับล้าน
การเข้าร่วมประชุมระดับโลกในครั้งนี้นำโดยทีมแพทย์ระดับแนวหน้าของไทย ได้แก่ รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ (ว.18494), พญ.ปรวัน ตั้งธรรม (ว.36023) และ พญ.วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย (ว.38204) พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์เลี้ยงตัวอ่อนของ GFC ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เจาะลึกแนวคิดการรักษาแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Embryology Lab) ที่ล้ำสมัยที่สุด
GFC เชื่อมั่นว่า การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการรักษา คือหัวใจสำคัญของการดูแลผู้เข้ารับบริการอย่างมีคุณภาพ และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการรักษาสู่ระดับสากล
เพราะทุกความหวังของการสร้างครอบครัวคือแรงผลักดันให้ GFC ไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดพัฒนา และพร้อมนำองค์ความรู้จากเวทีระดับโลกมาส่งต่อเป็นโอกาสแห่งความสำเร็จ เพื่อให้ทุกครอบครัวได้เข้าใกล้ความฝันของการมีบุตรมากยิ่งขึ้น
#GFC #ESHRE2026 #GenesisFertilityCenter #เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ #ทีมแพทย์GFC #มาตรฐานสากล