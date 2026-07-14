แจกจริงไม่มีพัก! "ควิกแสบ" มอบโชคครั้งที่ 1 สุดคึกคัก ชวนลุ้นต่ออีก 2 ครั้ง ในแคมเปญ "World Cup 2026 แจกจริงคัพ" มูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาท!

“ควิกแสบ” ปลุกกระแสความแสบกระแทกใจคอคนดูบอลและสายกินทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด รางวัลครั้ง ที่ 1 มอบแล้วให้แก่ผู้โชคดีจำนวน 20 รางวัล ท่ามกลางบรรยากาศสุดครึกครื้น หลังส่งแคมเปญแห่งปี “World Cup 2026 แจกจริงคัพ” ออกมาเขย่าวงการ ต้อนรับมหกรรมฟุตบอลโลก ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะแบรนด์จัดหนักประกาศลุยต่อทันทีกับโอกาสแก้ตัวสำหรับคนที่ร่วมสนุกในรอบแรกและรอบสองไม่ทัน ยังเหลือเวลาร่วมกิจกรรมอีก 1 รอบ งานนี้ “ควิกแสบ” ขนทัพของรางวัลรวมกว่า 60 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท มาให้แฟนๆ ได้ลุ้นกันยาวๆ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 นี้
บรรยากาศภายในงานมอบรางวัล เต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้ม โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร “บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” นำโดย “คุณยศสรัล แต้มคงคา” ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด, “คุณณิชรัตน์ ชำนาญกิจ” ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาด และ “คุณธีรเมธ เลาวานันท์พันธุ์” รองผู้อำนวยการฝ่ายขายส่วนกลาง มาร่วมเป็นผู้มอบรางวัลสุดพิเศษ และแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกลุ่มแรกด้วยตัวเอง ซึ่งของรางวัลในรอบถัดๆ ไปก็ยังคงจัดเต็มแบบไม่มีแผ่ว ทั้ง รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy 2026 รุ่น Urban (มูลค่า 50,600 บาท), โทรศัพท์มือถือ iPhone 17 Pro 256GB (มูลค่า 43,900 บาท) และเสื้อทีมชาติฟุตบอลโลก ลิขสิทธิ์แท้ (มูลค่า 4,600 บาท) ยังมีรางวัลอีกมากมาย รอให้ทุกคนมาจับจองเป็นเจ้าของในรอบที่เหลือ
“คุณยศสรัล แต้มคงคา” ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด กล่าวว่า “ตนและคณะผู้บริหารขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้โชคดีทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในรอบแรก
ไปครอง สำหรับแคมเปญ “World Cup 2026 แจกจริงคัพ” ในครั้งนี้ กระแสตอบรับที่ส่งเข้ามานั้นล้นหลามเกินความคาดหมาย ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์ของเราเป็นมากกว่าแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แต่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์และความสนุกในชีวิตประจำวันของลูกค้าด้วย แคมเปญนี้เราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อขอบคุณผู้บริโภคที่สนับสนุนเรามาโดยตลอด
ในขณะที่กระแสฟุตบอลโลกกำลังทวีความเดือดขึ้นเรื่อยๆ ความสนุกของ“ควิกแสบ”เราก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น เรายังมีรอบการจับรางวัลเหลืออยู่อีกถึง 2 รอบเต็มๆ รางวัลใหญ่ยังคงรอแจกจริงตาม DNA ของ “ควิกแสบ” อย่างแน่นอน โอกาสทองยัง อาจเป็นของทุกคนครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลตัวจริง หรือคนรุ่นใหม่ที่ชอบความท้าทาย ยิ่งส่งมาก ยิ่งสิทธิ์ลุ้นมาก ใครที่พลาดไปในรอบแรก หรือยังไม่ได้ตัดสินใจร่วมสนุก ต้องรีบเลยนะครับ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว “ควิกแสบ”แล้วไปอิ่มแซ่บพร้อมลุ้นโชคใหญ่ระดับโลกไปด้วยกันครับ”
ทั้งนี้สิทธิ์ความเป็นผู้โชคดีคนต่อไปยังคงใช้กติกาเดิม! เพียงซื้อควิกแสบ รสชาติใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบซองหรือแบบคัพ ครบทุกๆ 50 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ทันที หาซื้อง่าย ๆ จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการทั่วประเทศ รวมถึงร้านท้องถิ่นและช่องทางออนไลน์ที่มีใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีถูกต้อง ขั้นตอนการร่วมสนุกก็ง่ายดายและสะดวกสุดๆ แค่แอดไลน์ LINE Official Account: @QuickZabbofficial หรือพิมพ์ค้นหา Line ID : @Quickzabbth จากนั้นทำการลงทะเบียนโดยกรอก ข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง พร้อมแนบรูปถ่ายใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือภาพแคปหน้าจอคำสั่งซื้อออนไลน์ ภายในระยะเวลากิจกรรม ระบบจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องภายใน 24 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านโปรดเก็บใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการสั่งซื้อตัวจริงเอาไว้ให้ดี เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวตนและรับของรางวัล โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน หากหลักฐานไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เป็นโมฆะตามข้อกำหนด