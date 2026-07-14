เก่ง-น้ำปิง นั่งแท่น Friends of PISEN ดึงพลังแฟนด้อม เสริมแกร่งแบรนด์ไลฟ์สไตล์ขยายฐานสู่คนรุ่นใหม่ ไปได้ดีกับทุกกิจกรรม

หลังจากประสบความสำเร็จกับการเปิดแฟล็กชิป สโตร์แห่งแรก ที่ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด์ ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ล่าสุด PISEN แบรนด์เทคโนโลยีชั้นนำจากประเทศจีน ที่สร้างชื่อจากนวัตกรรมด้านแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมมือถือ โดย PISEN Tech Thailand ผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ เดินหน้าขยายตลาด เพิ่มฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัว Friends of PISEN ทีเดียวถึง 2 คน เก่ง-หฤษฎ์ และ น้ำปิง-นภัสกร ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์ ของแบรนด์และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น
นางสาวเซียง เจ่า (Miss Xiang Zhao) CEO of Pisen Tech Thailand เปิดเผยว่า “ด้วยกระแสตอบรับที่ดี หลังจากการเปิดช็อปแรกไป ทำให้เราเห็นว่า ลูกค้าคนไทยให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย และความทนทานในระยะยาว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี เพราะเป็นจุดแข็งของแบรนด์เราด้วย และในวันนี้ เราได้วางจุดยืนที่โตขึ้น เป็น Premium Gadget Lifestyle Brand ที่ไม่ได้มุ่งเพียงแค่ฟังก์ชันการใช้งาน แต่เราอยากให้สินค้าของเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งานในทุกจังหวะชีวิต โดยมอบทั้งความสะดวกสบายควบคู่ไปกับดีไซน์ที่ทันสมัย เนื่องจากตลาดในไทยตอนนี้ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างอย่างชัดเจน ก็คือการเป็น Premium Ecosystem ที่ไม่ได้มอบเพียงแค่ผลิตสินค้าคุณภาพสูงเท่านั้น แต่เรามาพร้อมกับความมุ่งมั่นภายใต้แนวคิด Real Care. Real Trust. ที่ผนวกเทคโนโลยีพรีเมียม เข้ากับบริการหลังการขายที่แข็งแกร่ง เราภูมิใจที่ได้นำเสนอบริการดูแลอุปกรณ์ 3C แบบครบวงจร ทั้งการเปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณ์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป และซ่อมบำรุงด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในตลาดอุปกรณ์เสริม สิ่งนี้ทำให้เราไม่ใช่แค่แบรนด์ที่ขายแกดเจ็ต แต่เราเป็นเพื่อนคู่ใจที่ลูกค้าไว้วางใจได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เลือกซื้อไปจนถึงดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน”
และในช่วงครึ่งปีหลัง (2569) CEO of Pisen Tech Thailand ยังบอกอีกด้วยว่า ต้องการขยายฐานลูกค้ากลุ่มนิว เจน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ เมื่อจบไตรมาสสุดท้ายของปีแล้ว ยอดขายจะเติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่า 30-40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการรุกตลาดออนไลน์และการเปิดตัว Friends of PISEN ที่ช่วยสร้าง Brand Awareness ได้อย่างมหาศาล
“ลูกค้าทุกวันนี้ หันมาหาออนไลน์มากขึ้น เป็นโอกาสดีที่แบรนด์จะเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วและกว้างขึ้นด้วย แต่สำหรับเรา มองว่า ออนไลน์ คือช่องทางการสื่อสารและเข้าถึง(Reach) ขณะที่ ออฟไลน์ คือช่องทางสร้างประสบการณ์และความเชื่อมั่น (Trust) เรายึดกลยุทธ์ Omni-Channel ที่ให้ความสำคัญทั้งสองช่องทางด้วยสัดส่วน ออนไลน์ 60% ออฟไลน์ 40% ฝั่งออนไลน์ เราเน้นความสะดวกในการสั่งซื้อและสร้างคอมมูนิตี้ ส่วนออฟไลน์ จะชูแนวคิด PISEN TrueCare Solution ผ่านงานบริการที่มากกว่าแค่การซ่อม แต่เป็นการดูแลอุปกรณ์ 3C แบบครบวงจรด้วยอะไหล่แท้ ตรวจสอบย้อนกลับได้ ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลมาตรฐานสากลเสมอ นอกจากบริการหลังการขายที่ดีแล้ว เรายังมุ่งนำเสนอไลฟ์สไตล์ แกดเจ็ต ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และสายครีเอเตอร์ เราตั้งใจจะเป็นมากกว่าแบรนด์ไอที แต่จะเป็น เพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้ ในทุกวัน
และก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทุกท่านที่ร่วมเดินทางและสนับสนุน จนทำให้ PISEN เติบโตอย่างแข็งแกร่งในประเทศไทย ทำให้เราก้าวขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง การเปิดตัว Friends of PISEN ก็ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาด อย่างที่บอกไว้ เราเน้นออนไลน์มากขึ้น เพราะเราต้องการเปลี่ยนภาพจำของอุปกรณ์ไอทีที่ดูเป็นเรื่องเทคนิค ดูเข้าถึงยากให้กลายเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ ที่สื่อสารผ่านศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงง่าย มีชีวิตชีวา และสร้างแรงบันดาลใจได้ดีกว่า การมี Friends of PISEN จะช่วยเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับกลุ่มลูกค้าทั่วไป แฟนคลับ คนรุ่นใหม่ได้อย่างจริงใจ และที่ต้องเป็นน้องเก่งและน้องน้ำปิงนั้น เพราะทั้งคู่ คือตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนและตรงกับดีเอ็นเอของแบรนด์ที่เราตามหามากที่สุด สำหรับน้องเก่ง เราเห็นภาพของความมุ่งมั่น มืออาชีพ และมีพลัง ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของสินค้าของเรา ที่เน้นความล้ำสมัยและขุมพลังของเทคโนโลยี ส่วนน้องน้ำปิง มีคาแรคเตอร์ที่สดใส เข้าถึงง่าย และมีสไตล์ที่โดดเด่น สื่อถึงงานดีไซน์ของแบรนด์ที่เน้นความเป็นไลฟ์สไตล์ แกดเจ็ต ที่มีความพรีเมียมและทันสมัย เมื่อทั้งคู่มาอยู่รวมกัน มันเกิดเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่าง นวัตกรรมที่น่าเชื่อถือ และ ไลฟ์สไตล์ที่ดูดี ที่สำคัญทั้งคู่มีภาพลักษณ์ที่ดูจริงใจและเป็นกันเอง สอดคล้องกับเป้าหมาย PISEN ที่ต้องการเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าในฐานะเพื่อนที่เข้าใจและพร้อมสนับสนุนทุกความต้องการในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง”
ทางด้าน เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย และ น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง ได้เล่าถึงความรู้สึก ในฐานะ Friends of PISEN ว่า “สำหรับเก่งแล้ว รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติมากครับ ที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับสากลอย่าง PISEN โดยเฉพาะในฐานะ Friends of Pisen คู่แรกของไทย การได้ร่วมงานครั้งนี้ จึงเป็นการส่งต่อมาตรฐานใหม่ของแกดเจ็ตคุณภาพให้คนไทยได้สัมผัส ผมมองว่า พาวเวอร์ แบงก์ทุกวันนี้ มันเป็นเรื่องของ Functional Aesthetics นอกจากจะใช้งานได้จริง ต้องดูดีด้วย อย่างไลฟ์สไตล์ผมที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา การมีอุปกรณ์ที่บางเบา เรียบหรู และดูพรีเมียม ช่วยให้การใช้ชีวิตลื่นไหล ไม่สะดุดมากขึ้นด้วย พาวเวอร์แบงก์ MagSafe Cozy Tech Series รุ่น SleekVolt คือไอเทมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ต้องเดินทางและทำงานตลอดเวลามากครับ จุดที่ผมประทับใจที่สุดคือการใช้ เทคโนโลยีเซลล์แบตเตอรี่จาก ATL ที่ช่วยลดการสะสมความร้อนเวลาชาร์จ ทำให้ผมมั่นใจเรื่องความปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ ส่วนเวลาอยู่บ้าน ผมจะชอบให้พื้นที่ส่วนตัวดูสะอาดตาและเป็นระเบียบ แท่นชาร์จ All-in-One ใน Cozy Series ของ PISEN เลยเป็นไอเทมชิ้นโปรดที่ช่วยจัดการสายชาร์จที่ยุ่งเหยิงให้ดูคลีนได้ในพริบตา มันชาร์จครบทั้งมือถือ หูฟัง และสมาร์ตวอตช์ในจุดเดียว โดยเฉพาะ OrbitDock ที่มีพัดลมระบายความร้อนในตัว ผมว่าสายเกมเมอร์และคนทำงานที่ต้องการความรวดเร็วและคงทนต้องเลิฟแน่ ๆ ครับ อีกอย่างเข้ากับสไตล์ที่เน้นความเนี้ยบและประสิทธิภาพของผมที่สุดเลยครับ คำจำกัดความสั้น ๆ ที่อยากให้ของผมคือ Smart - Safe - Stylish ที่หมายถึงความฉลาดของเทคโนโลยี - ความปลอดภัยที่มั่นใจ – สไตล์ที่โดดเด่น ครับ”
“ส่วนตัวน้ำปิงเองนะครับ ตื่นเต้นและดีใจมากครับ เพราะภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เน้นความพรีเมียมและใส่ใจในทุกรายละเอียด ตรงกับตัวตนของเราสองคนมาก การได้เป็นตัวแทนสื่อสารเรื่องราวของแบรนด์ที่ผสมผสานทั้งแฟชั่น และเทคโนโลยี เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เป็นสิ่งที่น้ำปิงประทับใจมากครับ ที่คุณเซียง เจ่า บอกว่าพาวเวอร์ แบงก์ ไม่ใช่แค่แกดเจ็ต แต่เป็นเหมือนแอสเซสเซอรี่สะท้อนถึงสไตล์ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ สำหรับน้ำปิง แกดเจ็ต คือส่วนหนึ่งของเดลี่ ลุคไปแล้ว โดยเฉพาะ Cozy Series ที่มีดีไซน์ประณีต ขอบโค้งมน ดูสบายตา มันทำให้พาวเวอร์ แบงก์กลายเป็นแกดเจ็ต แอสเซสเซอรี่ที่ช่วยเสริมความโดดเด่นและสะท้อนรสนิยมของผู้ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ PISEN คือ ไอเทมที่ทุกคนต้องมีติดกระเป๋า โดยเฉพาะรุ่น SleekVolt สี Creamy Pastel ที่ดีไซน์ออกมาได้ละมุนและน่ารักมาก น้องไม่ได้เป็นแค่พาวเวอร์ แบงก์ธรรมดานะครับ ที่ว้าวมาก คือเทคโนโลยี Qi2 ที่ชาร์จไวสุดๆ เป็นแกดเจ็ต ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ที่เน้นดีไซน์ และรสนิยม แต่ยังคงคล่องตัวในแบบของน้ำปิงได้ลงตัวที่สุด และเป็นไอเทมที่พวกเราสองคนขาดไม่ได้เลย คำจำกัดความของน้ำปิง คือ Cozy - Chic - Complete ความละมุนที่ลงตัว - ความเก๋ที่มีสไตล์ – ความสมบูรณ์แบบของแกดเจ็ต ครับ”
ติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pisentech.co.th / https://www.facebook.com/profile.php?id=61559599705250
#PisenXKengNamping
#FriendsOfPisen
#PisenThailand
#PoweringEveryMoment
#FullyChargedWithPISEN