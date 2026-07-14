ฮอตห้างแตกไม่เกินจริง! “ปอนด์-ภูวินทร์” เสิร์ฟความน่ารักใกล้ชิดแฟนคลับผู้โชคดี งานสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ “Moshi Moshi School of Friendship”

บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ MOSHI ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย สร้างความฮือฮาให้กับเหล่าแฟนคลับทั่วเอเชียอีกครั้ง หลังคว้าตัวสองนักแสดงสุดฮอต “ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์” และ “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” ขึ้นแท่น Friend of Moshi Moshi คู่แรกในกลุ่มสินค้าเครื่องเขียน พร้อมเดินหน้าส่งต่อความสุขผ่านกิจกรรมสุดพิเศษ “Moshi Moshi School of Friendship Special Event x PondPhuwin” ณ FoodWalk Zone ชั้น G ศูนย์การค้า Megabangna ท่ามกลางเสียงกรี๊ดต้อนรับอย่างล้นหลามจากแฟนคลับที่มาร่วมให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น
บรรยากาศภายในงาน “Moshi Moshi School of Friendship Special Event x PondPhuwin” เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและรอยยิ้มจากเหล่าแฟนคลับผู้โชคดีทั้ง 50 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมคลาสพิเศษกับ “ปอนด์-ภูวินทร์” แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งทั้งคู่ได้ร่วมทำกิจกรรม ถ่ายทอดโมเมนต์ความสนุก มิตรภาพ และความเป็นกันเองที่สะท้อนแนวคิดของแคมเปญได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้แฟนคลับยังได้รับสิทธิพิเศษตามลำดับผู้โชคดี ได้แก่ สิทธิ์ถ่ายภาพโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น หรือสิทธิ์ถ่าย Group Photo กับปอนด์-ภูวินทร์ รวมถึงผู้โชคดีทั้ง 50 ท่านยังได้รับ Moshi Moshi Gift Set กลับบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจตลอดทั้งงาน
คุณบุณยวีร์ บุญสงเคราะห์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและปฏิบัติการ บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “กระแสตอบรับของ “ปอนด์-ภูวินทร์” ในฐานะ Friend of Moshi Moshi ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น ทั้งในมิติของการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) และการตอบรับจากลูกค้า โดยเฉพาะบนช่องทาง Social Media ที่มี Engagement เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการพูดถึง แบรนด์ในวงกว้าง ขณะเดียวกัน ยังส่งผลเชิงบวกต่อยอดขายสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องเขียนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากกระแสตอบรับของแฟนคลับและกลุ่มลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์และไลฟ์สไตล์ของ ‘ปอนด์-ภูวินทร์’ ทำให้สามารถเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย และช่วยสร้างสีสันให้กับแบรนด์ Moshi Moshi มากยิ่งขึ้น”
โดยทุกครั้งที่มีการปล่อยคอนเทนต์ใหม่ แฟนคลับได้ร่วมกันสร้างการรับรู้และพูดถึงแคมเปญอย่างคึกคักผ่านแฮชแท็กหลัก #MoshiMoshixPondPhuwin จนเกิดการพูดถึงในวงกว้างบนหลากหลายแพลตฟอร์ม สะท้อนถึงพลังของฐานแฟนคลับของ ‘ปอนด์-ภูวินทร์’ ที่มีส่วนสำคัญในการขยายการรับรู้แบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ พร้อมทั้งจุดประกายกระแสการพูดถึงบนโลกออนไลน์ และสร้างโมเมนต์น่าประทับใจที่แฟน ๆ ร่วมแชร์ภาพ ความรู้สึก และประสบการณ์ตลอดช่วงแคมเปญ ความสำเร็จจากงานนี้ ทาง MOSHI มองว่าจะช่วยขยายฐานกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมาก เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเชื่อมต่อแบรนด์กับกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างแบรนด์ ศิลปิน และแฟนคลับ ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของ MOSHI ในฐานะแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่เข้าใจความต้องการของคนรุ่นใหม่ พร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจและการเติบโตของฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในระยะยาว
ด้าน ปอนด์-ณราวิชญ์ กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็น Friend of Moshi Moshi ในกลุ่มสินค้าเครื่องเขียน เพราะเป็นสินค้าที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนมาตั้งแต่เด็ก สำหรับผมเครื่องเขียนไม่ใช่แค่ของใช้ แต่เป็นสิ่งที่ช่วยเก็บความทรงจำและไอเดียต่างๆ ในแต่ละช่วงชีวิต การได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้เลยรู้สึกพิเศษมาก สิ่งที่ประทับใจในวันนี้คือการได้มาเจอแฟนๆ หลายคนตั้งใจมาร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่เช้า พอได้พูดคุย เล่นเกม และใช้เวลาร่วมกันแบบใกล้ชิด ก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่อบอุ่นและมีความหมายมาก สามารถส่งต่อความสนุกและพลังบวกให้กับแฟนๆ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Moshi Moshi ที่อยากส่งต่อความสุขให้ทุกคนครับ”
ขณะที่ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน กล่าวปิดท้ายด้วยความประทับใจว่า “ขอบคุณทาง Moshi Moshi ด้วยครับ ที่ให้เราทั้งสองคนมาเป็น Friend of Moshi Moshi คู่แรก วันนี้มีความสุขมากครับ ที่ได้เจอแฟนๆ อย่างใกล้ชิด ได้เห็นความตั้งใจของทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม ผมหวังว่าทุกคนจะได้รับความทรงจำดีๆ กลับบ้านไปเหมือนที่พวกเรารู้สึก ผมเชื่อว่าบางครั้งความสุขเล็กๆ ก็เริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัว อย่างเครื่องเขียนเล่มโปรดหรือสมุดสักเล่มที่ช่วยบันทึกความฝันและแรงบันดาลใจของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ Moshi Moshi ตั้งใจส่งต่อให้กับทุกคน และผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความสุขนั้นครับ”
การเปิดตัว “ปอนด์-ภูวินทร์” ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ MOSHI ในการตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่พร้อมส่งต่อความสุขและแรงบันดาลใจผ่านสินค้าไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับผู้บริโภคและแฟนคลับได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น สำหรับแฟน ๆ ที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมสุดพิเศษและแคมเปญดีๆ ที่ทาง MOSHI เตรียมจัดเต็มให้ตลอดทั้งปี สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Moshi Moshi: https://www.facebook.com/moshimoshi.jp
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