“ฮาเล่ จารุวัฒน์” ฉลองวันเกิดสุดยิ่งใหญ่ ท่ามกลางคนบันเทิงระดับท็อป พร้อมประกาศ “3 ก้าวใหม่” ยกระดับสู่วงการบันเทิงและโปรเจกต์ “โค้ชโฮส”

ผ่านไปอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจสำหรับงาน “HARLEY HAPPY BIRTHDAY : A NIGHT TO REMEMBER” ที่จัดขึ้น ณ One Bangkok Ultra Screen โดย “ฮาเล่” (HARLEY) จารุวัฒน์ หารชัยพา ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อแทนคำขอบคุณแฟนคลับ ผู้สนับสนุน และทุกคนที่ร่วมเดินทางเคียงข้างกันมาตลอด ท่ามกลางเหล่าดารา เซเลบริตี้ และคนบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ ดีเจมะตูม, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, แนนนี่ Girlyberry, ดร.โก้ ธีรศักดิ์ รวมถึง บอสออโต้และบอสบี จาก Asgard โดยมี ดีเจต้นหอม รับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสันตลอดทั้งงาน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุข ตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนที่แขกผู้มีเกียรติได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษ พร้อมถ่ายภาพคู่และรับภาพพิมพ์พร้อมลายเซ็นจากฮาเล่ นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ความบันเทิงอย่าง มินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษที่ฮาเล่จัดเต็มมากกว่า 10 บทเพลง พร้อมศิลปินรับเชิญชื่อดัง ที JETSET’ER เจ้าของเพลงฮิต “จูบ” และ แหนม รณเดช ที่มาร่วมเติมเต็มค่ำคืนแห่งความทรงจำ ก่อนจะปิดท้ายความสนุกด้วย After Party จาก DJ ไคโร
ฮาเล่ เปิดใจว่า “การจัดงานในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงงานฉลองวันเกิด แต่เป็นการขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้รับมาตลอด และจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเดินหน้าสร้างผลงานใหม่ ๆ เพื่อมอบสิ่งดี ๆ ให้กับทุกคนต่อไป”
งานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการทุ่มทุนของ “นางฟ้าสายเปย์” ที่ร่วมมือกับ ดร.โก้ ธีรศักดิ์ เพื่อสนับสนุนฮาเล่ หนุ่มบาร์โฮสตัวท็อปจากร้าน Asgard Bangkok ที่สู้ชีวิตมาตลอด 9 ปีจนประสบความสำเร็จ โดยงานนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการประกาศ "3 ก้าวใหม่" ในเส้นทางอาชีพอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย
ก้าวที่ 1 พรีเซนเตอร์คนแรก เปิดตัวฮาเล่ในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เจลลี่แก้แฮ้ง WAQ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการทำงาน
ก้าวที่ 2 ลุยงานบันเทิงเต็มรูปแบบ ประกาศความพร้อมรับงานแสดง ภาพยนตร์ ซีรีส์ และพิธีกร หลังจากเคยฝากผลงานในภาพยนตร์เรื่อง "เลี้ยงรุ่น" และเป็นพระเอก MV เพลง "ผู้ชายทรงดี" ของ ลำไย ไหทองคำ จนกลายเป็นความฝันที่อยากทำให้สำเร็จ
ก้าวที่ 3 เปิดตัวโปรเจกต์ “โค้ชโฮส” (Host Coach) หลักสูตรอาชีพ 9 วัน (ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ) ที่ร่วมออกแบบกับ ดร.โก้ ธีรศักดิ์ เพื่อดึงเทคนิคเฉพาะตัวตลอด 9 ปีของฮาเล่มาถ่ายทอด ยกระดับคนรุ่นใหม่สู่วงการโฮสต์และครีเอเตอร์มืออาชีพให้มีรายได้มั่นคง โดยจะมีการเชิญ "นางฟ้า" ตัวจริงมาร่วมทดลองในชั้นเรียนเพื่อทดสอบเวิร์กชอปจริงอีกด้วย
“เราอยากให้โอกาสฮาเล่ในฐานะคนมีความฝัน เพราะเขาสู้เพื่อครอบครัว เพื่อคุณย่า ทำอาชีพสุจริตนี้มา 9 ปีจนประสบความสำเร็จสูงสุด ได้รับของขวัญเป็นรถเบนซ์จนพลิกชีวิตโด่งดัง แต่ต้องแลกมากับการไม่มีชีวิตวัยเด็กเลย เราและ ดร.โก้ ธีรศักดิ์ จึงร่วมกันสร้างหลักสูตรโฮสโค้ดนี้ขึ้นมา เพื่อเปิดประตูอีกบานให้เขาได้ยกระดับจากคนนั่งดริงก์มาเป็นอาจารย์ถ่ายทอดประสบการณ์ ส่งมอบวิชาให้น้อง ๆ ได้มีรายได้ที่มั่นคง โดยที่ฮาเล่ไม่ลังเลที่จะตอบตกลงทันที” และนี่คือสารจากนางฟ้าสายเปย์
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