xs
xsm
sm
md
lg

ปิดตำนาน “ประยูร วงษ์ชื่น” ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 81 ปี ลูกชายเผยนอนหลับและจากไปอย่างสงบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงไทย เมื่อ “ประยูร วงษ์ชื่น” ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ระดับปรมาจารย์ชื่อดังยุค 80s-90s ได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 01.20 น. ของวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569 ณ บ้านพักส่วนตัวในซอยเรวดี จังหวัดนนทบุรี สิริอายุรวม 81 ปี

จากการเปิดเผยของ “คุณเจน กฤษณพน วงษ์ชื่น” บุตรชาย ได้ระบุว่า ก่อนหน้านี้คุณพ่อล้มป่วยจากภาวะเลือดออกในโพรงสมองด้านขวาและสมองซีกซ้ายบวม ซึ่งหลังจากเข้ารับการรักษาตัวจนกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้ แต่อาการยังคงทรงตัว จนกระทั่งช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เริ่มมีอาการหลงลืม เบื่ออาหาร และตอบสนองน้อยลง จนกระทั่งท่านได้นอนหลับและจากไปอย่างสงบเมื่อคืนที่ผ่านมา

สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพ จะจัดขึ้น ณ วัดสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี โดยวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569 จะมีพิธีรดน้ำศพ และสวดพระอภิธรรม

ประยูร วงษ์ชื่น เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2488 เริ่มต้นก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในฐานะผู้อำนวยการสร้างเรื่องแรกคือ “พ่อตาปืนโต” (2519) ก่อนจะผันตัวมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีผลงานฮิตติดตาตรึงใจคนไทยมากมาย อาทิ

ภาพยนตร์ชุดแนวกองทัพสุดฮา กองพันทหารเกณฑ์ (2527), กองพันทหารใหม่ (2528), ทหารเกณฑ์กิ๊บก๊าบ (2529) ภาพยนตร์ดรามา/วัยรุ่นระดับตำนาน: เวลาในขวดแก้ว (2534), มันแอบอยู่ในหอ ผลงานเด่นอื่นๆ พ่อตาจิ๊กโก๋ (2526), ลูกหนี้ทีเด็ด (2527), นายร้อยสอยดาว (2529), ตะเคียนคะนอง

ด้วยความสามารถที่รอบด้านและผลงานที่สร้างความสุขให้คนไทยมาอย่างยาวนาน ประยูรจึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็น “ผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย”
 
(ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเพจดาราภาพยนตร์)










ปิดตำนาน “ประยูร วงษ์ชื่น” ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 81 ปี ลูกชายเผยนอนหลับและจากไปอย่างสงบ
ปิดตำนาน “ประยูร วงษ์ชื่น” ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 81 ปี ลูกชายเผยนอนหลับและจากไปอย่างสงบ
ปิดตำนาน “ประยูร วงษ์ชื่น” ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 81 ปี ลูกชายเผยนอนหลับและจากไปอย่างสงบ
ปิดตำนาน “ประยูร วงษ์ชื่น” ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 81 ปี ลูกชายเผยนอนหลับและจากไปอย่างสงบ
ปิดตำนาน “ประยูร วงษ์ชื่น” ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 81 ปี ลูกชายเผยนอนหลับและจากไปอย่างสงบ