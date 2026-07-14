ปิดตำนาน “ประยูร วงษ์ชื่น” ผู้กำกับชื่อดัง เสียชีวิตในวัย 81 ปี ลูกชายเผยนอนหลับและจากไปอย่างสงบ

นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงไทย เมื่อ “ประยูร วงษ์ชื่น” ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ระดับปรมาจารย์ชื่อดังยุค 80s-90s ได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 01.20 น. ของวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569 ณ บ้านพักส่วนตัวในซอยเรวดี จังหวัดนนทบุรี สิริอายุรวม 81 ปี
จากการเปิดเผยของ “คุณเจน กฤษณพน วงษ์ชื่น” บุตรชาย ได้ระบุว่า ก่อนหน้านี้คุณพ่อล้มป่วยจากภาวะเลือดออกในโพรงสมองด้านขวาและสมองซีกซ้ายบวม ซึ่งหลังจากเข้ารับการรักษาตัวจนกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้ แต่อาการยังคงทรงตัว จนกระทั่งช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เริ่มมีอาการหลงลืม เบื่ออาหาร และตอบสนองน้อยลง จนกระทั่งท่านได้นอนหลับและจากไปอย่างสงบเมื่อคืนที่ผ่านมา
สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพ จะจัดขึ้น ณ วัดสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี โดยวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569 จะมีพิธีรดน้ำศพ และสวดพระอภิธรรม
ประยูร วงษ์ชื่น เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2488 เริ่มต้นก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในฐานะผู้อำนวยการสร้างเรื่องแรกคือ “พ่อตาปืนโต” (2519) ก่อนจะผันตัวมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีผลงานฮิตติดตาตรึงใจคนไทยมากมาย อาทิ
ภาพยนตร์ชุดแนวกองทัพสุดฮา กองพันทหารเกณฑ์ (2527), กองพันทหารใหม่ (2528), ทหารเกณฑ์กิ๊บก๊าบ (2529) ภาพยนตร์ดรามา/วัยรุ่นระดับตำนาน: เวลาในขวดแก้ว (2534), มันแอบอยู่ในหอ ผลงานเด่นอื่นๆ พ่อตาจิ๊กโก๋ (2526), ลูกหนี้ทีเด็ด (2527), นายร้อยสอยดาว (2529), ตะเคียนคะนอง
ด้วยความสามารถที่รอบด้านและผลงานที่สร้างความสุขให้คนไทยมาอย่างยาวนาน ประยูรจึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็น “ผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย”
(ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเพจดาราภาพยนตร์)