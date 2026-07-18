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“ร้องดี เพลงติดหู เรื่องราวประทับใจ” สูตรแชมป์ Got Talent: ลุ้น “เนเน่” พาสายร็อกสร้างประวัติศาสตร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บนเวที Got Talent “นักร้อง” คือหนึ่งในสายการแสดงที่คว้ารางวัลได้บ่อย เพราะเสียงเพลงเข้าถึงคนดูได้เร็ว ทั้งเสียงดี เพลงติดหู บุคลิกชัด และเรื่องราวชีวิตที่น่าประทับใจ แต่สำหรับสายร็อก คำถามคือพลังเสียง กีตาร์ และตัวตนที่แตกต่าง จะพอสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีนี้ได้หรือไม่

เวที Got Talent เป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับทุกความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นนักร้อง นักเต้น นักมายากล นักดนตรี หรือโชว์แปลกใหม่จากทั่วโลก แต่ถ้าย้อนดูตลอดหลายปีที่ผ่านมา หนึ่งในสายการแสดงที่ไปได้ไกลที่สุดคือ “นักร้อง” เพราะเสียงเพลงเป็นภาษาที่คนดูเข้าใจง่าย เข้าถึงเร็ว และสร้างอารมณ์ร่วมได้ภายในเวลาไม่กี่นาที

ปีนี้ ชื่อของ น้องเนเน่ กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คนไทยจับตา เพราะเธอขึ้นเวทีพร้อมภาพของเด็กสาวสายร็อก ถือกีตาร์ ร้องเพลงด้วยพลัง และมีบุคลิกที่แตกต่างจากนักร้องประกวดทั่วไป คำถามจึงเกิดขึ้นว่า บนเวทีที่เคยมีนักร้องหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้ว “สายร็อก” จะมีโอกาสไปถึงจุดสูงสุดได้แค่ไหน

การจะชนะใจผู้ชมบนเวที Got Talent ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงดีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีหลายองค์ประกอบประกอบกัน ทั้งเสียงร้องที่แข็งแรง เพลงที่คนฟังคุ้นหู บุคลิกที่จำง่าย และเรื่องราวที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกผูกพันกับผู้เข้าแข่งขัน

เกรซ แวนเดอร์วาล ชนะ America’s Got Talent ปี 2016 ด้วยเพลงที่แต่งเองอย่าง “ไอ ดอนต์ โนว์ มาย เนม” ความประทับใจอยู่ที่เธอเป็นเด็กหญิงวัย 12 ปีที่มีตัวตนชัดเจน ร้องเพลง เล่นอูคูเลเล่ และเล่าเรื่องของตัวเองอย่างจริงใจ ความแปลกใหม่และความเป็นธรรมชาติทำให้คนดูรู้สึกว่าเธอไม่เหมือนนักร้องประกวดทั่วไป
ตัวอย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือ เกรซ แวนเดอร์วาล ผู้ชนะ America’s Got Talent ปี 2016 เธอไม่ได้มาในภาพนักร้องเสียงใหญ่แบบเวทีประกวดทั่วไป แต่เป็นเด็กหญิงวัย 12 ปีที่ถืออูคูเลเล่ ร้องเพลงที่แต่งเอง และมีบุคลิกเฉพาะตัว จุดเด่นของเกรซคือความแปลกใหม่และความจริงใจ เธอทำให้คนดูรู้สึกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีไม่ใช่แค่การร้องเพลง แต่เป็นการเปิดโลกเล็ก ๆ ของศิลปินคนหนึ่งให้ผู้ชมได้เห็น

พอล พอตต์ส ชนะ Britain’s Got Talent ปี 2007 จากการร้องเพลงโอเปร่า “เนสซุน ดอร์มา” สิ่งที่ทำให้คนดูประทับใจคือภาพของชายธรรมดาที่ขึ้นเวทีอย่างเรียบง่าย แต่กลับปล่อยเสียงร้องโอเปร่าทรงพลังจนทุกคนต้องหยุดฟัง เรื่องราวของเขาทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเวทีนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาได้จริง
อีกคนคือ พอล พอตต์ส ผู้ชนะ Britain’s Got Talent ปี 2007 เขาเป็นนักร้องโอเปร่าที่สร้างความประทับใจจากเพลงคลาสสิก เสน่ห์ของพอลอยู่ที่ความคาดไม่ถึง ภาพลักษณ์ภายนอกของเขาดูเป็นคนธรรมดา แต่เมื่อเริ่มร้อง เสียงโอเปร่าที่ทรงพลังกลับทำให้ทั้งกรรมการและผู้ชมต้องหยุดฟัง นี่คือพลังของ “โมเมนต์” ที่เวที Got Talent ต้องการ

ซิดนีย์ คริสต์มาส ชนะ Britain’s Got Talent ปี 2024 ด้วยพลังเสียงแนวละครเพลงและป๊อปบัลลาด เธอเลือกเพลงที่เล่าอารมณ์ได้ดี ทำให้คนดูรู้สึกถึงความฝัน ความหวัง และพลังของการไม่ยอมแพ้ จุดเด่นของเธอคือไม่ได้แค่ร้องเพราะ แต่ทำให้เพลงกลายเป็นเรื่องราวที่คนดูอินตาม
ส่วน ซิดนีย์ คริสต์มาส ผู้ชนะ Britain’s Got Talent ปี 2024 เป็นตัวอย่างของนักร้องที่ใช้พลังเสียงและอารมณ์แบบละครเพลงมาสร้างโชว์ให้เข้าถึงผู้ชม เธอไม่ได้แค่ร้องให้เพราะ แต่เล่าเรื่องผ่านเพลง ทำให้การแสดงมีความรู้สึก มีจุดพีก และมีความเป็นเวทีใหญ่

ซูซาน บอยล์ แม้ไม่ได้แชมป์ Britain’s Got Talent ปี 2009 แต่การร้องเพลง “ไอ ดรีมด์ อะ ดรีม” ทำให้เธอกลายเป็นตำนานของรายการ ความประทับใจเกิดจากการที่คนดูไม่คาดคิดว่าเธอจะมีเสียงร้องที่ทรงพลังขนาดนั้น เรื่องราวของเธอสะท้อนว่า ภาพลักษณ์ภายนอกไม่สำคัญเท่าความสามารถและความฝันที่ซ่อนอยู่ข้างใน
ขณะที่ ซูซาน บอยล์ แม้ไม่ได้เป็นผู้ชนะในปี 2009 แต่เธอกลายเป็นหนึ่งในชื่อที่คนทั่วโลกจดจำมากที่สุดจากเวที Britain’s Got Talent การร้องเพลง “I Dreamed a Dream” ของเธอคือหนึ่งในตัวอย่างสำคัญว่า บางครั้งการเป็นตำนานไม่จำเป็นต้องได้แชมป์เสมอไป หากโชว์นั้นมีพลังพอที่จะทำให้คนดูพูดถึงต่อไปอีกนาน

เจสสิกา ซานเชซ กลับมาบนเวที America’s Got Talent และคว้าแชมป์ปี 2025 ด้วยพลังเสียงแบบป๊อป พาวเวอร์บัลลาด และอาร์แอนด์บี จุดที่ทำให้คนประทับใจคือเสียงร้องที่ทรงพลัง ประสบการณ์บนเวที และเรื่องราวของการกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง เธอแสดงให้เห็นว่าความพยายามและการไม่ยอมแพ้สามารถเปลี่ยนเป็นชัยชนะได้
ในฝั่ง America’s Got Talent ล่าสุด เจสสิกา ซานเชซ คว้าแชมป์ Season 20 ในปี 2025 จุดเด่นของเจสสิกาคือเสียงร้องทรงพลัง แนวเพลงป๊อป พาวเวอร์บัลลาด และอาร์แอนด์บี ที่เข้าถึงคนดูวงกว้าง เธอเป็นตัวอย่างของนักร้องที่มีทั้งเทคนิค ประสบการณ์ และพลังอารมณ์บนเวที

เดอะ ฮอว์กสโตน ฟาร์เมอร์ส ควายร์ ชนะ Britain’s Got Talent ปี 2026 ในฐานะคณะนักร้องประสานเสียงจากชุมชนเกษตรกร ความประทับใจไม่ได้มาจากเสียงประสานอย่างเดียว แต่ยังมาจากเรื่องราวของกลุ่มคนธรรมดาที่รวมพลังกันบนเวทีใหญ่ พวกเขาทำให้คนดูรู้สึกว่าเสียงเพลงสามารถแทนความฝันและศักดิ์ศรีของชุมชนได้.
เมื่อมองกลับมาที่น้องเนเน่ จุดแข็งของเธออยู่ตรงที่เธอไม่ได้เป็นเพียง “นักร้องเสียงดี” แต่มีภาพจำแบบร็อกสตาร์ เธอมีทั้งเสียงร้อง กีตาร์ บุคลิก และพลังสดบนเวที สิ่งเหล่านี้ทำให้เธอโดดเด่น เพราะสายร็อกมีความดิบ ความจริง และความกล้าที่แตกต่างจากเพลงป๊อปหรือบัลลาดทั่วไป

อย่างไรก็ตาม สายร็อกก็มีความท้าทายของตัวเอง เพราะผู้ชม Got Talent มีหลายวัย หลายรสนิยม เพลงร็อกอาจไม่ใช่แนวที่เข้าถึงทุกคนได้ง่ายเท่าเพลงบัลลาดหรือเพลงคลาสสิก ดังนั้น หากน้องเนเน่หรือศิลปินสายร็อกต้องการไปไกล สิ่งสำคัญคือการเลือกเพลงที่คนฟังคุ้นหู มีท่อนจำง่าย มีอารมณ์ชัด และสามารถโชว์พลังร็อกโดยไม่ทำให้คนดูทั่วไปรู้สึกไกลเกินไป

สูตรสำคัญของนักร้องที่ประสบความสำเร็จบนเวทีนี้จึงมีอยู่ 4 อย่าง หนึ่งคือ เสียงดี เพราะเป็นพื้นฐานที่ทำให้คนดูเชื่อในความสามารถ สองคือ เพลงดังติดหู เพราะช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงโชว์ได้เร็ว สามคือ บุคลิกแปลกใหม่ เพราะทำให้ผู้เข้าแข่งขันไม่จมหายไปกับนักร้องคนอื่น และสี่คือ เรื่องราวดราม่าหรือน่าประทับใจ เพราะทำให้ผู้ชมรู้สึกอยากเอาใจช่วย

น้องเนเน่มีหลายองค์ประกอบที่ตรงกับสูตรนี้ โดยเฉพาะบุคลิกที่ชัดเจนและความเป็นร็อกสตาร์รุ่นใหม่ หากเธอสามารถรักษาพลังบนเวที เลือกเพลงที่เข้าถึงผู้ชมวงกว้าง และทำให้คนดูเห็นทั้งความสามารถและตัวตน โอกาสของสายร็อกบนเวที Got Talent ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริง

เพราะสุดท้ายแล้ว เวที Got Talent ไม่ได้มองหาแค่คนที่ร้องดีที่สุด แต่มองหาคนที่ทำให้ผู้ชมจำได้หลังการแสดงจบลง และถ้าปีนี้น้องเนเน่สามารถทำให้คนดูรู้สึกว่า “นี่คือร็อกสตาร์ตัวจริง” เธอก็อาจเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้สายร็อกเข้าใกล้ประวัติศาสตร์บนเวทีนี้มากที่สุด


“ร้องดี เพลงติดหู เรื่องราวประทับใจ” สูตรแชมป์ Got Talent: ลุ้น “เนเน่” พาสายร็อกสร้างประวัติศาสตร์
เกรซ แวนเดอร์วาล ชนะ America’s Got Talent ปี 2016 ด้วยเพลงที่แต่งเองอย่าง “ไอ ดอนต์ โนว์ มาย เนม” ความประทับใจอยู่ที่เธอเป็นเด็กหญิงวัย 12 ปีที่มีตัวตนชัดเจน ร้องเพลง เล่นอูคูเลเล่ และเล่าเรื่องของตัวเองอย่างจริงใจ ความแปลกใหม่และความเป็นธรรมชาติทำให้คนดูรู้สึกว่าเธอไม่เหมือนนักร้องประกวดทั่วไป
พอล พอตต์ส ชนะ Britain’s Got Talent ปี 2007 จากการร้องเพลงโอเปร่า “เนสซุน ดอร์มา” สิ่งที่ทำให้คนดูประทับใจคือภาพของชายธรรมดาที่ขึ้นเวทีอย่างเรียบง่าย แต่กลับปล่อยเสียงร้องโอเปร่าทรงพลังจนทุกคนต้องหยุดฟัง เรื่องราวของเขาทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเวทีนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาได้จริง
ซิดนีย์ คริสต์มาส ชนะ Britain’s Got Talent ปี 2024 ด้วยพลังเสียงแนวละครเพลงและป๊อปบัลลาด เธอเลือกเพลงที่เล่าอารมณ์ได้ดี ทำให้คนดูรู้สึกถึงความฝัน ความหวัง และพลังของการไม่ยอมแพ้ จุดเด่นของเธอคือไม่ได้แค่ร้องเพราะ แต่ทำให้เพลงกลายเป็นเรื่องราวที่คนดูอินตาม
ซูซาน บอยล์ แม้ไม่ได้แชมป์ Britain’s Got Talent ปี 2009 แต่การร้องเพลง “ไอ ดรีมด์ อะ ดรีม” ทำให้เธอกลายเป็นตำนานของรายการ ความประทับใจเกิดจากการที่คนดูไม่คาดคิดว่าเธอจะมีเสียงร้องที่ทรงพลังขนาดนั้น เรื่องราวของเธอสะท้อนว่า ภาพลักษณ์ภายนอกไม่สำคัญเท่าความสามารถและความฝันที่ซ่อนอยู่ข้างใน
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