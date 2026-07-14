“เป็ก” รีบแลกแหวนแก้เคล็ด หลัง “ธัญญ่า” ถูกทักปีหน้าเจอผู้ชายใหม่ดีมากแล้วไปเลย ลั่นฮา “มึงได้นอนโลง ส่วนกูนอนคุก”

หลังจากกลับมาไลฟ์ด้วยกันอีกครั้ง ก็มีสารพัดโมเมนต์ สำหรับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” และ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ล่าสุดทั้งคู่ก็ทำแฟนๆ ถึงกับฮา หลังทำพิธีแลกแหวนแก้เคล็ดระหว่างไลฟ์
โดยธัญญ่าเผยว่าอาจารย์ที่เป็กและคุณพ่อของเป็กเคารพนับถือ เคยทักว่าปีหน้าดวงของธัญญ่าจะเจอผู้ชายที่ดีมาก และไปเลย งานนี้เป็กถึงกับสวน “มึงได้ไปนอนในโลง ส่วนกูไปนอนในคุก เอาจริงๆ นะกูไม่อยากติดคุกตอนแก่” ทำทุกคนพากันฮา ธัญญ่าบอกว่าได้คำแนะนำให้ทำพิธีแลกแหวนเพื่อแก้เคล็ด ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้ายกับชีวิตคู่ ก่อนที่เป็กจะรับมุกทันทีว่า “ไปเอาแหวนมา” แล้วทั้งคู่ก็ทำการแลกแหวนเหมือนตอนหมั้น ซึ่งหลังธัญญ่าสวมแหวนให้ เป็กก็บอกว่า “ขอให้อยู่ยอดทอง กระบองยอดเพชร” ทำคนในไลฟ์ฮาตรึม