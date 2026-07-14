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“เป็ก” รีบแลกแหวนแก้เคล็ด หลัง “ธัญญ่า” ถูกทักปีหน้าเจอผู้ชายใหม่ดีมากแล้วไปเลย ลั่นฮา “มึงได้นอนโลง ส่วนกูนอนคุก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากกลับมาไลฟ์ด้วยกันอีกครั้ง ก็มีสารพัดโมเมนต์ สำหรับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” และ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ล่าสุดทั้งคู่ก็ทำแฟนๆ ถึงกับฮา หลังทำพิธีแลกแหวนแก้เคล็ดระหว่างไลฟ์

โดยธัญญ่าเผยว่าอาจารย์ที่เป็กและคุณพ่อของเป็กเคารพนับถือ เคยทักว่าปีหน้าดวงของธัญญ่าจะเจอผู้ชายที่ดีมาก และไปเลย งานนี้เป็กถึงกับสวน “มึงได้ไปนอนในโลง ส่วนกูไปนอนในคุก เอาจริงๆ นะกูไม่อยากติดคุกตอนแก่” ทำทุกคนพากันฮา ธัญญ่าบอกว่าได้คำแนะนำให้ทำพิธีแลกแหวนเพื่อแก้เคล็ด ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้ายกับชีวิตคู่ ก่อนที่เป็กจะรับมุกทันทีว่า “ไปเอาแหวนมา” แล้วทั้งคู่ก็ทำการแลกแหวนเหมือนตอนหมั้น ซึ่งหลังธัญญ่าสวมแหวนให้ เป็กก็บอกว่า “ขอให้อยู่ยอดทอง กระบองยอดเพชร” ทำคนในไลฟ์ฮาตรึม














“เป็ก” รีบแลกแหวนแก้เคล็ด หลัง “ธัญญ่า” ถูกทักปีหน้าเจอผู้ชายใหม่ดีมากแล้วไปเลย ลั่นฮา “มึงได้นอนโลง ส่วนกูนอนคุก”
“เป็ก” รีบแลกแหวนแก้เคล็ด หลัง “ธัญญ่า” ถูกทักปีหน้าเจอผู้ชายใหม่ดีมากแล้วไปเลย ลั่นฮา “มึงได้นอนโลง ส่วนกูนอนคุก”
“เป็ก” รีบแลกแหวนแก้เคล็ด หลัง “ธัญญ่า” ถูกทักปีหน้าเจอผู้ชายใหม่ดีมากแล้วไปเลย ลั่นฮา “มึงได้นอนโลง ส่วนกูนอนคุก”
“เป็ก” รีบแลกแหวนแก้เคล็ด หลัง “ธัญญ่า” ถูกทักปีหน้าเจอผู้ชายใหม่ดีมากแล้วไปเลย ลั่นฮา “มึงได้นอนโลง ส่วนกูนอนคุก”
“เป็ก” รีบแลกแหวนแก้เคล็ด หลัง “ธัญญ่า” ถูกทักปีหน้าเจอผู้ชายใหม่ดีมากแล้วไปเลย ลั่นฮา “มึงได้นอนโลง ส่วนกูนอนคุก”
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