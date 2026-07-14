ทำเอาโซเชียลแทบแตก! XG โชว์สเต็ป Dance Challenge เพลงไทย อ้อน ALPHAZ ก่อนเสิร์ฟ ความมันส์ในเวิลด์ทัวร์ ‘THE CORE’ ที่ อิมแพ็ค อารีน่า 19 ก.ค. นี้ ใครยังไม่มีบัตรห้ามพลาด!

เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากพลังงานระดับโลก! เมื่อ XG (Xtraordinary Genes)ศิลปินกลุ่มระดับไอคอนิกทั้ง 7 คน ประกอบด้วย จูริน (JURIN), จิสะ (CHISA), ฮินาตะ (HINATA), ฮาร์วีย์ (HARVEY), จูเรีย (JURIA), มายะ (MAYA)และ โคโคนะ (COCONA)ที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลก พร้อมแล้วที่จะกลับมาสั่นสะเทือนเวทีเมืองไทยอีกครั้ง ในคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งที่ 2 "XG WORLD TOUR: THE CORE IN BANGKOK"วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
ล่าสุดจูเรีย, ฮินาตะ และ โคโคนะ 3 สมาชิกวง XG แท็กทีมสร้างเซอร์ไพรส์์แฟนๆ ชาวไทย! ด้วยการส่งคลิป Dance Challenge เพลงไทยสุดฮิต DEMMA ของศิลปิน JMNK มาโชว์สเต็ปเต้นที่ทั้งเริ่ด ทั้งเป๊ะปัง ไม่พอแค่นั้น ฮาร์วีย์ และจูริน ยังส่งคลิปฝึกภาษาไทยน่ารักๆ ที่ตั้งใจซุ่มซ้อมเพื่อเป็นของขวัญชิ้นเอ็กซ์คลูซีฟและส่งตรงความรักมาอ้อนเหล่า ALPHAZ ไทยให้ใจละลาย และกระตุ้นความตื่นเต้นก่อนที่จะได้ไปเจอตัวจริงกันในคอนเสิร์ตใหญ่
สำหรับการกลับมาในครั้งนี้ XG พร้อมจัดเต็มโปรดักชันที่อัปเกรดให้ยิ่งใหญ่ และอลังการกว่าที่เคยมีมา เพื่อพาแฟนๆ ดำดิ่งสู่ "แก่นแท้" (Core) และตัวตนที่แท้จริงของพวกเธอผ่านเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดทรงพลัง ขนทัพเพลงฮิตที่ทุกคนคิดถึง รวมถึงเพลงใหม่แกะกล่องมาสาดความมันส์ให้แฟนๆ ได้ชมกันแบบสดๆ
งานนี้สองผู้จัดยักษ์ใหญ่ “เออีจี พรีเซ้นต์ เอเชีย” (AEG Presents Asia) ร่วมกับ “ไอมี่ไทยแลนด์” (iMe Thailand) พร้อมแล้วที่จะเนรมิตใจกลางจักรวาลของ XG ให้ทุกคนได้สัมผัสในงาน XG WORLD TOUR: THE CORE IN BANGKOK ใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้ว กำไว้ให้แน่น แล้วเตรียมไปตะโกนเชียร์ให้ฮอลล์แตกไปด้วยกัน! ส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรอย่ารอช้า รีบไปจับจองด่วนทาง www.thaiticketmajor.com หรือเคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ Call Center 02-262-3456 ราคาบัตรเริ่มต้นที่ 2,500 บาท
ห้ามพลาด! เตรียมตัวมาคำรามและปลดปล่อยตัวตนไปกับฝูงหมาป่า XG ในคอนเสิร์ตใหญ่ที่การันตีความอลังการระดับโลก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok: @imethailand , X และ Instagram: @ime_th