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ทำเอาโซเชียลแทบแตก! XG โชว์สเต็ป Dance Challenge เพลงไทย อ้อน ALPHAZ ก่อนเสิร์ฟ ความมันส์ในเวิลด์ทัวร์ ‘THE CORE’ ที่ อิมแพ็ค อารีน่า 19 ก.ค. นี้ ใครยังไม่มีบัตรห้ามพลาด!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากพลังงานระดับโลก! เมื่อ XG (Xtraordinary Genes)ศิลปินกลุ่มระดับไอคอนิกทั้ง 7 คน ประกอบด้วย จูริน (JURIN), จิสะ (CHISA), ฮินาตะ (HINATA), ฮาร์วีย์ (HARVEY), จูเรีย (JURIA), มายะ (MAYA)และ โคโคนะ (COCONA)ที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลก พร้อมแล้วที่จะกลับมาสั่นสะเทือนเวทีเมืองไทยอีกครั้ง ในคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งที่ 2 "XG WORLD TOUR: THE CORE IN BANGKOK"วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

ล่าสุดจูเรีย, ฮินาตะ และ โคโคนะ 3 สมาชิกวง XG แท็กทีมสร้างเซอร์ไพรส์์แฟนๆ ชาวไทย! ด้วยการส่งคลิป Dance Challenge เพลงไทยสุดฮิต DEMMA ของศิลปิน JMNK มาโชว์สเต็ปเต้นที่ทั้งเริ่ด ทั้งเป๊ะปัง ไม่พอแค่นั้น ฮาร์วีย์ และจูริน ยังส่งคลิปฝึกภาษาไทยน่ารักๆ ที่ตั้งใจซุ่มซ้อมเพื่อเป็นของขวัญชิ้นเอ็กซ์คลูซีฟและส่งตรงความรักมาอ้อนเหล่า ALPHAZ ไทยให้ใจละลาย และกระตุ้นความตื่นเต้นก่อนที่จะได้ไปเจอตัวจริงกันในคอนเสิร์ตใหญ่

สำหรับการกลับมาในครั้งนี้ XG พร้อมจัดเต็มโปรดักชันที่อัปเกรดให้ยิ่งใหญ่ และอลังการกว่าที่เคยมีมา เพื่อพาแฟนๆ ดำดิ่งสู่ "แก่นแท้" (Core) และตัวตนที่แท้จริงของพวกเธอผ่านเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดทรงพลัง ขนทัพเพลงฮิตที่ทุกคนคิดถึง รวมถึงเพลงใหม่แกะกล่องมาสาดความมันส์ให้แฟนๆ ได้ชมกันแบบสดๆ 

งานนี้สองผู้จัดยักษ์ใหญ่ “เออีจี พรีเซ้นต์ เอเชีย” (AEG Presents Asia) ร่วมกับ “ไอมี่ไทยแลนด์” (iMe Thailand) พร้อมแล้วที่จะเนรมิตใจกลางจักรวาลของ XG ให้ทุกคนได้สัมผัสในงาน XG WORLD TOUR: THE CORE IN BANGKOK ใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้ว กำไว้ให้แน่น แล้วเตรียมไปตะโกนเชียร์ให้ฮอลล์แตกไปด้วยกัน! ส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรอย่ารอช้า รีบไปจับจองด่วนทาง www.thaiticketmajor.com หรือเคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ Call Center 02-262-3456 ราคาบัตรเริ่มต้นที่ 2,500 บาท

ห้ามพลาด! เตรียมตัวมาคำรามและปลดปล่อยตัวตนไปกับฝูงหมาป่า XG ในคอนเสิร์ตใหญ่ที่การันตีความอลังการระดับโลก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok: @imethailand , X และ Instagram: @ime_th












ทำเอาโซเชียลแทบแตก! XG โชว์สเต็ป Dance Challenge เพลงไทย อ้อน ALPHAZ ก่อนเสิร์ฟ ความมันส์ในเวิลด์ทัวร์ ‘THE CORE’ ที่ อิมแพ็ค อารีน่า 19 ก.ค. นี้ ใครยังไม่มีบัตรห้ามพลาด!
ทำเอาโซเชียลแทบแตก! XG โชว์สเต็ป Dance Challenge เพลงไทย อ้อน ALPHAZ ก่อนเสิร์ฟ ความมันส์ในเวิลด์ทัวร์ ‘THE CORE’ ที่ อิมแพ็ค อารีน่า 19 ก.ค. นี้ ใครยังไม่มีบัตรห้ามพลาด!
ทำเอาโซเชียลแทบแตก! XG โชว์สเต็ป Dance Challenge เพลงไทย อ้อน ALPHAZ ก่อนเสิร์ฟ ความมันส์ในเวิลด์ทัวร์ ‘THE CORE’ ที่ อิมแพ็ค อารีน่า 19 ก.ค. นี้ ใครยังไม่มีบัตรห้ามพลาด!
ทำเอาโซเชียลแทบแตก! XG โชว์สเต็ป Dance Challenge เพลงไทย อ้อน ALPHAZ ก่อนเสิร์ฟ ความมันส์ในเวิลด์ทัวร์ ‘THE CORE’ ที่ อิมแพ็ค อารีน่า 19 ก.ค. นี้ ใครยังไม่มีบัตรห้ามพลาด!