สิ้นสุดการรอคอย! PLAVE ยกเวิลด์ทัวร์สู่ประเทศไทย “2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Bangkok” 10 ตุลาคมนี้ ที่ IMPACT Arena

สิ้นสุดการรอคอยของเหล่า PLLI ชาวไทย! เมื่อ AVALON LIVE ประกาศโปรเจกต์ยักษ์ส่งท้ายครึ่งปีหลัง 2026 พาวงบอยแบนด์ Virtual Idol สุดฮอตระดับปรากฏการณ์จากเกาหลีใต้ PLAVE (플레이브) กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมยกระดับสู่สเกลอารีน่าในประเทศไทย กับ “2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Bangkok” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2026 ณ IMPACT Arena เมืองทองธานี
หลังประสบความสำเร็จจากเอเชียทัวร์ครั้งแรก ทั้ง 5 สมาชิก ได้แก่ เยจุน (Yejun), โนอา (Noah), แบมบี้ (Bamby), อึนโฮ (Eunho) และ ฮามิน (Hamin) พร้อมแล้วที่จะพาทุกคนก้าวข้ามขีดจำกัด สู่จักรวาลแห่งเสียงดนตรีที่ทรงพลัง เข้มข้น และบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิม ภายใต้ธีมคอนเสิร์ตสุดล้ำ “[KEEP IT MANIC]” ที่มาพร้อมโปรดักชันระดับมาสเตอร์พีซ กราฟิกสุดตระการตา และนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย ซึ่ง AVALON LIVE เตรียมจัดเต็มเพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้กับแฟน ๆ ทุกที่นั่งในฮอลล์
คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่เพียงตอกย้ำกระแสความนิยมที่พุ่งทะยานของ PLAVE ในฐานะศิลปิน Virtual Idol แถวหน้าของวงการ และหนึ่งในศิลปินผู้สร้างสถิติบนชาร์ตเพลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังถือเป็นการกลับมาพบกับแฟน ๆ ชาวไทยในสเกลที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย รองรับความต้องการของแฟนคลับได้อย่างเต็มรูปแบบ ณ IMPACT Arena โดยคาดว่าจะสร้างปรากฏการณ์และกระแสตอบรับอย่างถล่มทลายอีกครั้ง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนประวัติศาสตร์ และสัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีที่จะทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงไปพร้อมกับพวกเขา เหล่า PLLI ไทย เตรียมแท่งไฟและวอร์มนิ้วให้พร้อม แล้วมา “KEEP IT MANIC” ไปด้วยกัน!
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