ลือ "จื่อวี" เตรียมอำลา JYP หลังร่วมงานยาวนาน แต่ยังทำกิจกรรมกับ TWICE ต่อ

JYP Entertainment ยืนยัน ขณะนี้สมาชิก TWICE อยู่ระหว่างเจรจาต่อสัญญารอบใหม่ หลังมีรายงานว่า จื่อวี ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาส่วนตัวกับต้นสังกัด แต่จะยังคงเป็นสมาชิกของวงต่อไป
จื่อวี สมาชิกชาวไต้หวันของเกิร์ลกรุ๊ป TWICE ตกเป็นข่าวว่าเตรียมยุติสัญญากับ JYP Entertainment ต้นสังกัดที่ดูแลเธอมานานนับตั้งแต่เดบิวต์ โดยสื่อเกาหลีใต้ News1 รายงานเมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคมว่า นักร้องสาววัย 27 ปี ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับบริษัท
อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่า แม้จื่อวี ซึ่งมีชื่อจริงว่า โจว จื่ออวี๋ จะออกจาก JYP Entertainment ในส่วนของการดูแลกิจกรรมเดี่ยว แต่เธอจะยังคงเป็นสมาชิกของ TWICE และทำกิจกรรมร่วมกับนายอน, จองยอน, โมโมะ, ซานะ, จีฮโย, มินะ, ดาฮยอน และแชยองต่อไป
ด้านตัวแทนของ JYP Entertainment ออกแถลงการณ์สั้น ๆ ต่อสื่อเกาหลีใต้ว่า “ขณะนี้ TWICE อยู่ในช่วงหารือเรื่องการต่อสัญญา บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อทุกอย่างได้รับการยืนยันแล้ว” โดยยังไม่ได้ยืนยันโดยตรงว่าจื่อวีตัดสินใจออกจากบริษัทตามรายงานหรือไม่
การเจรจาครั้งนี้ถือเป็นการต่อสัญญารอบที่สองของสมาชิก TWICE หลังทั้ง 9 คนเคยต่อสัญญากับ JYP Entertainment พร้อมกันครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 ทำให้ขณะนี้แฟน ๆ จับตาว่า สมาชิกแต่ละคนจะเลือกอยู่กับต้นสังกัดเดิมต่อ หรือย้ายไปอยู่บริษัทอื่นเพื่อดูแลกิจกรรมส่วนตัว ขณะที่ยังร่วมทำงานในฐานะสมาชิก TWICE
TWICE เดบิวต์ในปี 2015 ด้วยเพลง Like Ooh Ahh และกำลังจะฉลองครบรอบ 11 ปีในเดือนตุลาคมนี้ ล่าสุดวงเพิ่งปิดฉากเวิลด์ทัวร์ This Is For ซึ่งสร้างสถิติใหม่ ด้วยคอนเสิร์ตสามคืนติดต่อกันที่ KSPO Dome กรุงโซล