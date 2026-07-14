"ทอม ครูซ" เปลี่ยนลุคจนแทบจำไม่ได้ในตัวอย่าง Digger แฟนหนังเชียร์แรง “บทนี้มุ่งออสการ์”

Digger ผลงานกำกับของ อเลฮานโดร กอนซาเลซ อิญาร์ริตู นำทัพนักแสดงโดย ทอม ครูซ ร่วมด้วย ซานดรา ฮึลเลอร์, ไมเคิล สตูลบาร์ก, เจสซี พลีมอนส์, โรเบิร์ต จอห์น เบิร์ก, เอ็มมา ดาร์ซี และโซฟี ไวลด์ เตรียมเข้าฉายวันที่ 2 ตุลาคม
หลังปล่อยให้แฟนหนังรอคอยมานาน ในที่สุดทีมผู้สร้าง Digger ก็เปิดตัวตัวอย่างอย่างเป็นทางการ พร้อมเผยภาพของ ทอม ครูซ ในลุคที่แทบจำไม่ได้ ใบหน้าของเขาถูกแต่งเติมด้วยเมกอัพจนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อรับบท “ดิกเกอร์ ร็อกเวลล์” มหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพล ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของมหันตภัยทางระบบนิเวศครั้งใหญ่ทั่วโลก
ภาพยนตร์เรื่องนี้มาในแนวตลกเสียดสีการเมือง โดยหยิบประเด็นการล่มสลายของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเล่าผ่านอารมณ์ขันร้าย ๆ ตัวอย่างเปิดฉากด้วยดิกเกอร์ที่ต้องเผชิญวิกฤตเกินจินตนาการ หลังบริษัทของเขาถูกเชื่อมโยงกับการเคลื่อนตัวครั้งสำคัญของธารน้ำแข็งในกรีนแลนด์
ทอม ครูซ รับบทด้วยสำเนียงอเมริกันตอนใต้ที่หนักแน่น พร้อมถ่ายทอดบุคลิกของมหาเศรษฐีผู้หงุดหงิดและมั่นใจในตัวเองอย่างสุดขั้ว ระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอ ดิกเกอร์พยายามลดทอนความรุนแรงของสถานการณ์ด้วยการเปรียบเทียบขนาดการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งกับโต๊ะทำงานตรงหน้า พร้อมปล่อยมุกหยาบคายที่สะท้อนโทนเสียดสีแบบไม่เกรงใจใครของภาพยนตร์
ด้าน จอห์น กูดแมน รับบทประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งต้องร่วมมือกับดิกเกอร์ในภารกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีถึงกับตกตะลึง เมื่อทราบว่าการแก้ไขความเสียหายอาจทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณสูงถึง 18 ล้านล้านดอลลาร์
เมื่อผลจากการกระทำของเขาเริ่มลุกลามจนเกินควบคุม ดิกเกอร์ในฐานะหนึ่งในบุคคลผู้ทรงอำนาจที่สุดในโลก จึงออกเดินทางอย่างบ้าคลั่งเพื่อพิสูจน์ว่า มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถกอบกู้มนุษยชาติได้ ก่อนมหันตภัยที่ตัวเองเป็นผู้ก่อจะทำลายทุกสิ่ง
ช่วงท้ายตัวอย่าง ดิกเกอร์กล่าวว่า “เมื่อทุกอย่างล้มเหลว ก็ต้องใช้ความจริงเล่นงานพวกเขา ความจริงอันโหดร้าย” ก่อนปิดท้ายด้วยภาพเหตุการณ์สุดวุ่นวายและเหนือความคาดหมาย ซึ่งบอกใบ้ว่าภารกิจครั้งนี้จะนำไปสู่การเดินทางที่บ้าระห่ำและเต็มไปด้วยความโกลาหล
Digger กำกับโดย อเลฮานโดร กอนซาเลซ อิญาร์ริตู จากบทภาพยนตร์ที่เขาร่วมเขียนกับ อเล็กซานเดอร์ ไดเนลาริส, นิโกลัส จาโคโบเน และซาบินา เบอร์แมน โดยสร้างจากเรื่องราวของอิญาร์ริตูและเบอร์แมน ทีมอำนวยการสร้างประกอบด้วย อิญาร์ริตู, แมรี พาเรนต์, ทอม ครูซ และไมเคิล ชาร์ป
หลังตัวอย่างถูกเผยแพร่ แฟนหนังจำนวนมากแสดงความตื่นเต้นกับการแสดงครั้งใหม่ของทอม ครูซ หลายคนมองว่านี่อาจเป็นบทบาทที่พาเขาไปถึงเวทีออสการ์ โดยมีความเห็นหนึ่งระบุว่า “ทอม ครูซ กำลังมุ่งหน้าไปคว้าออสการ์แล้ว”
อีกความเห็นกล่าวว่า “ทุก ๆ ช่วงเวลาหนึ่ง ทอม ครูซ จะกลับมาทำหนังเพื่อย้ำเตือนทุกคนว่า จริง ๆ แล้วเขาแสดงเก่งมากเมื่อเลือกจะทำ” ขณะที่บางคนมองว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ครั้งใหญ่ที่สุดของเขา นับตั้งแต่รับบท เลส กรอสแมน ในภาพยนตร์ Tropic Thunder
แฟนหนังอีกรายยกให้การร่วมงานระหว่างทอม ครูซ และอิญาร์ริตูเป็นการจับคู่ในฝัน พร้อมกล่าวว่า Birdman คือผลงานชั้นยอด และแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นว่าทั้งสองจะสร้างอะไรออกมาร่วมกัน
นอกจากนี้ ยังมีผู้ชมจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้สถาบันมอบรางวัลออสการ์สาขาการแสดงแก่ทอม ครูซเสียที หลังเขาเคยฝากผลงานที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากในช่วงปี 1990-2005 โดยเฉพาะ Magnolia และ Born on the Fourth of July ซึ่งแฟนหนังเชื่อว่าเขาสมควรได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตั้งแต่ตอนนั้น
ก่อนหน้านี้ ทอม ครูซ เพิ่งได้รับรางวัลออสการ์เกียรติยศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา แต่หากกระแสตอบรับจากตัวอย่าง Digger เป็นสิ่งบ่งชี้ ผลงานเรื่องนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ทำให้เขาได้ลุ้นรางวัลจากบทบาทการแสดงอย่างเต็มตัว
Digger ผลงานกำกับของ อเลฮานโดร กอนซาเลซ อิญาร์ริตู นำทัพนักแสดงโดย ทอม ครูซ ร่วมด้วย ซานดรา ฮึลเลอร์, ไมเคิล สตูลบาร์ก, เจสซี พลีมอนส์, โรเบิร์ต จอห์น เบิร์ก, เอ็มมา ดาร์ซี และโซฟี ไวลด์ เตรียมเข้าฉายวันที่ 2 ตุลาคม
หลังปล่อยให้แฟนหนังรอคอยมานาน ในที่สุดทีมผู้สร้าง Digger ก็เปิดตัวตัวอย่างอย่างเป็นทางการ พร้อมเผยภาพของ ทอม ครูซ ในลุคที่แทบจำไม่ได้ ใบหน้าของเขาถูกแต่งเติมด้วยเมกอัพจนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อรับบท “ดิกเกอร์ ร็อกเวลล์” มหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพล ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุของมหันตภัยทางระบบนิเวศครั้งใหญ่ทั่วโลก
ภาพยนตร์เรื่องนี้มาในแนวตลกเสียดสีการเมือง โดยหยิบประเด็นการล่มสลายของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเล่าผ่านอารมณ์ขันร้าย ๆ ตัวอย่างเปิดฉากด้วยดิกเกอร์ที่ต้องเผชิญวิกฤตเกินจินตนาการ หลังบริษัทของเขาถูกเชื่อมโยงกับการเคลื่อนตัวครั้งสำคัญของธารน้ำแข็งในกรีนแลนด์
ทอม ครูซ รับบทด้วยสำเนียงอเมริกันตอนใต้ที่หนักแน่น พร้อมถ่ายทอดบุคลิกของมหาเศรษฐีผู้หงุดหงิดและมั่นใจในตัวเองอย่างสุดขั้ว ระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอ ดิกเกอร์พยายามลดทอนความรุนแรงของสถานการณ์ด้วยการเปรียบเทียบขนาดการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งกับโต๊ะทำงานตรงหน้า พร้อมปล่อยมุกหยาบคายที่สะท้อนโทนเสียดสีแบบไม่เกรงใจใครของภาพยนตร์
ด้าน จอห์น กูดแมน รับบทประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งต้องร่วมมือกับดิกเกอร์ในภารกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรีถึงกับตกตะลึง เมื่อทราบว่าการแก้ไขความเสียหายอาจทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณสูงถึง 18 ล้านล้านดอลลาร์
เมื่อผลจากการกระทำของเขาเริ่มลุกลามจนเกินควบคุม ดิกเกอร์ในฐานะหนึ่งในบุคคลผู้ทรงอำนาจที่สุดในโลก จึงออกเดินทางอย่างบ้าคลั่งเพื่อพิสูจน์ว่า มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถกอบกู้มนุษยชาติได้ ก่อนมหันตภัยที่ตัวเองเป็นผู้ก่อจะทำลายทุกสิ่ง
ช่วงท้ายตัวอย่าง ดิกเกอร์กล่าวว่า “เมื่อทุกอย่างล้มเหลว ก็ต้องใช้ความจริงเล่นงานพวกเขา ความจริงอันโหดร้าย” ก่อนปิดท้ายด้วยภาพเหตุการณ์สุดวุ่นวายและเหนือความคาดหมาย ซึ่งบอกใบ้ว่าภารกิจครั้งนี้จะนำไปสู่การเดินทางที่บ้าระห่ำและเต็มไปด้วยความโกลาหล
Digger กำกับโดย อเลฮานโดร กอนซาเลซ อิญาร์ริตู จากบทภาพยนตร์ที่เขาร่วมเขียนกับ อเล็กซานเดอร์ ไดเนลาริส, นิโกลัส จาโคโบเน และซาบินา เบอร์แมน โดยสร้างจากเรื่องราวของอิญาร์ริตูและเบอร์แมน ทีมอำนวยการสร้างประกอบด้วย อิญาร์ริตู, แมรี พาเรนต์, ทอม ครูซ และไมเคิล ชาร์ป
หลังตัวอย่างถูกเผยแพร่ แฟนหนังจำนวนมากแสดงความตื่นเต้นกับการแสดงครั้งใหม่ของทอม ครูซ หลายคนมองว่านี่อาจเป็นบทบาทที่พาเขาไปถึงเวทีออสการ์ โดยมีความเห็นหนึ่งระบุว่า “ทอม ครูซ กำลังมุ่งหน้าไปคว้าออสการ์แล้ว”
อีกความเห็นกล่าวว่า “ทุก ๆ ช่วงเวลาหนึ่ง ทอม ครูซ จะกลับมาทำหนังเพื่อย้ำเตือนทุกคนว่า จริง ๆ แล้วเขาแสดงเก่งมากเมื่อเลือกจะทำ” ขณะที่บางคนมองว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ครั้งใหญ่ที่สุดของเขา นับตั้งแต่รับบท เลส กรอสแมน ในภาพยนตร์ Tropic Thunder
แฟนหนังอีกรายยกให้การร่วมงานระหว่างทอม ครูซ และอิญาร์ริตูเป็นการจับคู่ในฝัน พร้อมกล่าวว่า Birdman คือผลงานชั้นยอด และแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นว่าทั้งสองจะสร้างอะไรออกมาร่วมกัน
นอกจากนี้ ยังมีผู้ชมจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้สถาบันมอบรางวัลออสการ์สาขาการแสดงแก่ทอม ครูซเสียที หลังเขาเคยฝากผลงานที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากในช่วงปี 1990-2005 โดยเฉพาะ Magnolia และ Born on the Fourth of July ซึ่งแฟนหนังเชื่อว่าเขาสมควรได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตั้งแต่ตอนนั้น
ก่อนหน้านี้ ทอม ครูซ เพิ่งได้รับรางวัลออสการ์เกียรติยศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา แต่หากกระแสตอบรับจากตัวอย่าง Digger เป็นสิ่งบ่งชี้ ผลงานเรื่องนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ทำให้เขาได้ลุ้นรางวัลจากบทบาทการแสดงอย่างเต็มตัว