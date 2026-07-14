"ซาฮารา–แมดด็อกซ์" ลูกเลี้ยง "แบรด พิตต์" ลงประกาศหนังสือพิมพ์ เดินหน้าตัดนามสกุล “พิตต์” อย่างเป็นทางการ

ลูกสองคนของ แองเจลินา โจลี และแบรด พิตต์ เดินหน้าตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อเปลี่ยนนามสกุล โดยลงประกาศคำร้องในหนังสือพิมพ์ตามข้อกำหนดของรัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของศาล
ซาฮารา และแมดด็อกซ์ ลูกของ แองเจลินา โจลี กับแบรด พิตต์ เดินหน้าอย่างเป็นทางการเพื่อถอดนามสกุล “พิตต์” ออกจากชื่อของตัวเอง โดยทั้งคู่ได้นำคำร้องขอเปลี่ยนชื่อไปลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดไว้
เอกสารศาลระบุว่า ซาฮารา วัย 21 ปี ลงประกาศคำร้องในหนังสือพิมพ์ Los Angeles Daily Journal สัปดาห์ละครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยประกาศเผยแพร่เมื่อวันที่ 16, 23 และ 30 มิถุนายน รวมถึงวันที่ 7 กรกฎาคม
ในประกาศยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่คัดค้านการเปลี่ยนชื่อสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันพิจารณาคดี โดยศาลนัดไต่สวนคำร้องของซาฮาราในวันที่ 28 กันยายน หากไม่มีผู้คัดค้าน ผู้พิพากษาสามารถอนุมัติให้เธอเปลี่ยนชื่อได้
ก่อนหน้านี้ ซาฮาราได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเปลี่ยนชื่อจาก “ซาฮารา โจลี-พิตต์” เป็น “ซาฮารา โจลี” และเริ่มไม่ใช้นามสกุลของบิดาในที่สาธารณะแล้ว โดยระหว่างพิธีรับปริญญาจากวิทยาลัยสเปลแมนเมื่อเดือนพฤษภาคม เธอได้รับการประกาศชื่อบนเวทีว่า “ซาฮารา มาร์ลีย์ โจลี”
ด้านแมดด็อกซ์ วัย 24 ปี ก็ใช้ขั้นตอนเดียวกัน โดยลงประกาศคำร้องในหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกับน้องสาว เมื่อวันที่ 10, 17 และ 24 มิถุนายน รวมถึงวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อเดินหน้าเปลี่ยนนามสกุลตามกฎหมาย
การลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นขั้นตอนสำคัญของการเปลี่ยนชื่อในรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อแจ้งให้สาธารณชนรับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำคัดค้าน ก่อนที่ศาลจะมีคำตัดสินขั้นสุดท้าย