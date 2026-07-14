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“ธัญญ่า” เผยความจริงพิธีสวดดับดาวกาลี หลัง “หนิง ปัทมา” จุดธูปสาบานแช่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถูกจับมาเป็นประเด็นเลยทีเดียว หลังจากที่ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” จุดธูปสาบานต่อ 2 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทย ทั้งศาลหลักเมืองและพระแก้วมรกต เอาชีวิตตนเองและครอบครัวเป็นเดิมพันหากสิ่งที่ให้สัมภาษณ์วันที่ 3 ก.ค. 69 เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ไม่ใช่ความจริง ขอให้ชีวิตฉิxหาย ล่มจม แต่หากสิ่งที่พูดเป็นความจริงขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับแช่งคนใส่ร้ายว่าเป็นเมียน้อย ขอให้ฉิxหาย ล่มจมด้วย รวมไปถึงคนคอมเมนต์ใส่ร้ายในเรื่องไม่จริง ก็ขอให้โดนด้วย 

ต่อมา มีภาพของ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” เข้าพิธี “สวดดับดาวนพเคราะห์ดับกาลี” ทำโซเชียลเชียร์กันมันส์ว่าคู่นี้จะไปจบที่ตรงไหน

ล่าสุด ธัญญ่า ได้เผยถึงเรื่องพิธีดังกล่าว โดยยืนยันว่าเป็นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ถูกจัดขึ้นอย่างถูกต้องต่อเนื่องเป็นเวลา 9 วัน ภายในพระอุโบสถวัดสระเกศ รวมทั้งไม่ได้แอบไปทำพิธีแต่อย่างใด จะทำได้ต้องนัดคิวเป็นเดือน ที่สำคัญสามีอย่าง “เป็ก สัณณ์ชัย” ก็ไปด้วย
 
“มีดาวที่เป็นกาลี (กาลกิณี) กับเราในปีนั้นๆ ก็ดับไปแล้ว พี่เป็กไปด้วย พอคนเยอะแกก็จะเก็บตัว เขิน เป็นพิธีดับดาวกาลี เสริมดาวศรี เขาจะทำพิธีสวดในแต่ละวัน เป็นพิธีมีมาตั้งแต่โบราณ สมัย ร.4 เป็นพิธีสงฆ์ พิธีใหญ่มาก คนเข้าใจว่าแอบไปคนเดียวตอนกลางคืน ไม่ใช่ ล็อกคิวเป็นเดือนแล้ว เป็นพิธีอยู่ในอุโบสถ วัดสระเกศ”








“ธัญญ่า” เผยความจริงพิธีสวดดับดาวกาลี หลัง “หนิง ปัทมา” จุดธูปสาบานแช่ง
“ธัญญ่า” เผยความจริงพิธีสวดดับดาวกาลี หลัง “หนิง ปัทมา” จุดธูปสาบานแช่ง
“ธัญญ่า” เผยความจริงพิธีสวดดับดาวกาลี หลัง “หนิง ปัทมา” จุดธูปสาบานแช่ง
“ธัญญ่า” เผยความจริงพิธีสวดดับดาวกาลี หลัง “หนิง ปัทมา” จุดธูปสาบานแช่ง