“ธัญญ่า” เผยความจริงพิธีสวดดับดาวกาลี หลัง “หนิง ปัทมา” จุดธูปสาบานแช่ง

ถูกจับมาเป็นประเด็นเลยทีเดียว หลังจากที่ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” จุดธูปสาบานต่อ 2 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทย ทั้งศาลหลักเมืองและพระแก้วมรกต เอาชีวิตตนเองและครอบครัวเป็นเดิมพันหากสิ่งที่ให้สัมภาษณ์วันที่ 3 ก.ค. 69 เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ไม่ใช่ความจริง ขอให้ชีวิตฉิxหาย ล่มจม แต่หากสิ่งที่พูดเป็นความจริงขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับแช่งคนใส่ร้ายว่าเป็นเมียน้อย ขอให้ฉิxหาย ล่มจมด้วย รวมไปถึงคนคอมเมนต์ใส่ร้ายในเรื่องไม่จริง ก็ขอให้โดนด้วย
ต่อมา มีภาพของ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” เข้าพิธี “สวดดับดาวนพเคราะห์ดับกาลี” ทำโซเชียลเชียร์กันมันส์ว่าคู่นี้จะไปจบที่ตรงไหน
ล่าสุด ธัญญ่า ได้เผยถึงเรื่องพิธีดังกล่าว โดยยืนยันว่าเป็นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ถูกจัดขึ้นอย่างถูกต้องต่อเนื่องเป็นเวลา 9 วัน ภายในพระอุโบสถวัดสระเกศ รวมทั้งไม่ได้แอบไปทำพิธีแต่อย่างใด จะทำได้ต้องนัดคิวเป็นเดือน ที่สำคัญสามีอย่าง “เป็ก สัณณ์ชัย” ก็ไปด้วย
“มีดาวที่เป็นกาลี (กาลกิณี) กับเราในปีนั้นๆ ก็ดับไปแล้ว พี่เป็กไปด้วย พอคนเยอะแกก็จะเก็บตัว เขิน เป็นพิธีดับดาวกาลี เสริมดาวศรี เขาจะทำพิธีสวดในแต่ละวัน เป็นพิธีมีมาตั้งแต่โบราณ สมัย ร.4 เป็นพิธีสงฆ์ พิธีใหญ่มาก คนเข้าใจว่าแอบไปคนเดียวตอนกลางคืน ไม่ใช่ ล็อกคิวเป็นเดือนแล้ว เป็นพิธีอยู่ในอุโบสถ วัดสระเกศ”