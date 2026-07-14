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“แมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิท” นำศิลปิน QENRYX ร่วมงาน "Men FW26 Mini Runway" อัปเดตแฟชั่น Louis Vuitton คอลเลกชันล่าสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิ ผู้บริหาร Viral Hits Music Vision พร้อมด้วยศิลปินบอยกรุ๊ป T-POP QENRYX เข้าร่วมงาน "Men FW26 Mini Runway" ณ Louis Vuitton Men Store ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อร่วมชมการนำเสนอคอลเลกชัน Louis Vuitton Men's Fall/Winter 2026 ท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟของวงการแฟชั่นระดับลักชัวรี

การปรากฏตัวของ QENRYX ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานและแฟนคลับที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่น สะท้อนภาพลักษณ์ของศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านดนตรีและแฟชั่น ขณะที่คุณแมกซ์ยังได้ร่วมอัปเดตเทรนด์แฟชั่นระดับโลก เพื่อต่อยอดแนวคิดด้านภาพลักษณ์และการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินภายใต้สังกัด Viral Hits Music Vision ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไป


















“แมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิท” นำศิลปิน QENRYX ร่วมงาน "Men FW26 Mini Runway" อัปเดตแฟชั่น Louis Vuitton คอลเลกชันล่าสุด
“แมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิท” นำศิลปิน QENRYX ร่วมงาน "Men FW26 Mini Runway" อัปเดตแฟชั่น Louis Vuitton คอลเลกชันล่าสุด
“แมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิท” นำศิลปิน QENRYX ร่วมงาน "Men FW26 Mini Runway" อัปเดตแฟชั่น Louis Vuitton คอลเลกชันล่าสุด
“แมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิท” นำศิลปิน QENRYX ร่วมงาน "Men FW26 Mini Runway" อัปเดตแฟชั่น Louis Vuitton คอลเลกชันล่าสุด
“แมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิท” นำศิลปิน QENRYX ร่วมงาน "Men FW26 Mini Runway" อัปเดตแฟชั่น Louis Vuitton คอลเลกชันล่าสุด
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