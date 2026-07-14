“แมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิท” นำศิลปิน QENRYX ร่วมงาน "Men FW26 Mini Runway" อัปเดตแฟชั่น Louis Vuitton คอลเลกชันล่าสุด

“แมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิ ผู้บริหาร Viral Hits Music Vision พร้อมด้วยศิลปินบอยกรุ๊ป T-POP QENRYX เข้าร่วมงาน "Men FW26 Mini Runway" ณ Louis Vuitton Men Store ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อร่วมชมการนำเสนอคอลเลกชัน Louis Vuitton Men's Fall/Winter 2026 ท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟของวงการแฟชั่นระดับลักชัวรี
การปรากฏตัวของ QENRYX ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานและแฟนคลับที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่น สะท้อนภาพลักษณ์ของศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านดนตรีและแฟชั่น ขณะที่คุณแมกซ์ยังได้ร่วมอัปเดตเทรนด์แฟชั่นระดับโลก เพื่อต่อยอดแนวคิดด้านภาพลักษณ์และการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินภายใต้สังกัด Viral Hits Music Vision ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไป