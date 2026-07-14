“มิกค์ ทองระย้า” แท็กทีม “จอง–คัลแลน, อิงฟ้า–ชาล็อต, ออกัส–เล้ง” B-Quik ชวนเช็กอินความสนุกในงาน IMPACT Speed Fest 2026 วันที่ 17–19 กรกฎาคมนี้

ได้เวลาปักหมุดความฟินแล้ว! B-Quik (บี-ควิก) ชวนแฟน ๆ และคนรักรถมาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน “IMPACT Speed Fest 2026” ระหว่างวันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 ณ IMPACT Challenger Hall 2–3 เมืองทองธานี กับบูธที่รวบรวมทั้งโปรโมชันสุดพิเศษ ความบันเทิง และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ไว้ในงานเดียว ภายใต้แนวคิด "B-Quik พร้อมให้คุณไปต่อ"
ครั้งนี้ B-Quik ขนทัพศิลปินและคนดังสุดฮอตมาสร้างสีสันตลอด 3 วันของงาน นำโดยพระเอกหนุ่ม มิกค์ ทองระย้า Brand Ambassador ของ B-Quik พร้อมด้วยยูทูบเบอร์ขวัญใจมหาชน จอง–คัลแลน , คู่จิ้นนางงามสุดฮอต อิงฟ้า วราหะ – ชาล็อต ออสติน และคู่จิ้นมาแรง ออกัส – เล้ง ที่จะผลัดเปลี่ยนมาพบแฟน ๆ แบบใกล้ชิดในแต่ละวัน
ไฮไลต์สำคัญคือกิจกรรม Meet & Greet กับศิลปินชื่อดัง ได้แก่
- พิธีเปิด พบกับ มิกค์ ทองระย้า Brand Ambassador ของ B-Quik ณ เวทีกลาง
- 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.00–18.00 น. พบกับ จอง – คัลแลน
- 18 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00–15.00 น. พบกับ อิงฟ้า – ชาล็อต
- 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00–15.00 น. พบกับ ออกัส – เล้ง
แฟน ๆ จะได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดผ่านกิจกรรม Meet & Greet พร้อมร่วมเล่นเกม ถ่ายภาพ และลุ้นรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายในงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวที ของรางวัล และความบันเทิงตลอดทั้งวัน
นอกจากความสนุกจากศิลปินแล้ว B-Quik ยังจัดเต็มโปรโมชันสุดคุ้มจากสินค้าและบริการดูแลรถยนต์ พร้อมสิทธิพิเศษจากพันธมิตรทางธุรกิจและสถาบันการเงิน ผ่านโปรโมชันร่วมกับบัตรเครดิตมากมาย เพื่อมอบความคุ้มค่าให้กับผู้ร่วมงาน
นอกจากนี้ ภายในบูธยังมี B-Cafe พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มและเมนูอาหารตลอดทั้งงาน ให้ผู้ร่วมงานได้แวะพัก เติมพลัง และเติมความสดชื่น ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
เข้างานฟรี! พบกันวันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 ที่บูธ B-Quik ภายในงาน IMPACT Speed Fest 2026 ณ IMPACT Challenger Hall 2–3 เมืองทองธานี เพียง 3 วันเท่านั้น มาร่วมสัมผัสทั้งความสนุก ความบันเทิง และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ในงานเดียว
แฟนคลับสามารถร่วมกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สิทธิ์มีจำนวนจำกัด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: B-Quik เต็มที่เพื่อรถ เต็มร้อยเพื่อคุณ