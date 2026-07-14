“ณเดชน์ คูกิมิยะ” คว้าพรีเซนเตอร์คนแรกในรอบ 20 ปีของ CC DOUBLE O ประเดิมแคมเปญ "THE NEW BASIC – Impossible to Ignore" พร้อมเสริมทัพด้วย “แพต - ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช” แฟชั่นไอคอนคาแรกเตอร์ชัด

ณเดชน์ คูกิมิยะ ประกาศรับตำแหน่งพรีเซนเตอร์คนแรกในรอบ 20 ปีของแบรนด์แฟชั่น CC DOUBLE O (ซีซี ดับเบิล โอ) พร้อมประเดิมงานแรกในแคมเปญล่าสุด "THE NEW BASIC – Impossible to Ignore" ที่ชวนทุกคนมองไอเทมเบสิคที่คุ้นเคยในมุมใหม่ ผ่านการแต่งตัว มุมมอง และความมั่นใจในแบบของตัวเอง โดยมี แพต - ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช ที่มาร่วมตีความความหมายของแคมเปญนี้ผ่านมุมมองแฟชั่นในแบบฉบับของตัวเอง
สำหรับณเดชน์แล้ว การมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ CC DOUBLE O ในครั้งนี้ คือความผูกพันที่มีต่อแบรนด์โดยเฉพาะโลโก้ "นก" ที่คุ้นตามาตลอด ซึ่งในแคมเปญนี้ก็ถูกดึงกลับมาเป็นไฮไลต์อีกครั้ง พร้อมความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่หลายคนคุ้นเคย เพราะโลโก้นกของ CC DOUBLE O ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของแบรนด์ แต่ยังสื่อถึงอิสรภาพ ความมั่นใจ และการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง
"จริงๆ CC DOUBLE O เป็นแบรนด์ที่อยู่ในความทรงจำของผมมาอย่างยาวนาน ความคุ้นเคยกับโลโก้ "นก" และครั้งแรกที่ได้พูดคุยกับแบรนด์ถึงเรื่องแนวคิดและ DNA ของแบรนด์ก็ยิ่งรู้สึกเชื่อมโมงถึงความเป็นตัวเรา เพราะ CC DOUBLE O ไม่ได้ขอให้ผมเพิ่มหรือลดทอนตัวตนอะไรเลย ขอแค่ให้เป็นตัวเองในแบบที่เป็นอยู่ ยิ่งทำให้รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆ ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ที่เราผูกพัน" ณเดชน์ กล่าว
พร้อมกันนี้ CC DOUBLE O ยังดึงตัว แพต - ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช แฟชั่นไอคอนที่มีคาแรกเตอร์ชัดเจน มาร่วมเสริมทัพในแคมเปญเดียวกัน โดยเป็นตัวแทนที่สะท้อนมุมมองแฟชั่นของคนรุ่นใหม่ ผ่านการ Styling และ Mix & Match ไอเทมเบสิคให้มีสไตล์เฉพาะตัว ซึ่งแพตได้เผยมุมมองเรื่องแฟชั่นในแบบฉบับของตัวเองไว้อย่างน่าสนใจ
"สำหรับแพต แฟชั่นไม่ได้อยู่ที่ความหวือหวา หรือไล่ตามเทรนด์เสมอไป แต่อยู่ที่มุมมอง ความมั่นใจ วิธีการสวมใส่ที่สามารถสะท้อนตัวตนของเราได้อย่างชัดเจน แน่นอนว่าไอเทมเบสิคที่เราคุ้นเคย หรือเคยมองว่ามันธรรมดา เอาจริงๆ เทรนด์แฟชั่นคือสิ่งที่หมุนวนกลับมาหาเราซ้ำๆ เสมอ แต่ในทุกเทรนด์สิ่งที่ไม่เคยหายไปจากตู้เสื้อผ้าเราเลยก็คือ ไอเทมเบสิค อย่างเสื้อยืด เชิ้ตเดนิม ที่เราสามารถนำมา Layering กับไอเทมอื่นๆ ให้สนุกและโดดเด่นแต่คงความเป็นตัวเราได้" แพต - ชญานิษฐ์ กล่าว
"THE NEW BASIC – Impossible to Ignore" คือแคมเปญที่ CC DOUBLE O ตั้งใจจุดประกาย "New Basic Attitude" ด้วยการนิยามเบสิคไอเทมที่คุ้นเคยให้กลายเป็นเครื่องมือของการแสดงออกถึงตัวตน เปิดพื้นที่ให้ทุกคนมิกซ์แอนด์แมตช์ และสไตล์ไอเทมในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นตัวเองที่สุด สะท้อนมิติใหม่ของเสื้อผ้าเบสิคที่สามารถตีความและสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัดในทุกโอกาส อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของแคมเปญนี้ คือโลโก้ "นก" สัญลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของ CC DOUBLE O ที่อยู่ในความทรงจำของผู้คนมาอย่างยาวนาน โดยโลโก้นกไม่ได้เป็นเพียงไอคอนของแบรนด์ แต่ยังสะท้อนแนวคิดเรื่องอิสรภาพ ความมั่นใจ และการเลือกใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง ซึ่งเป็นคุณค่าที่ CC DOUBLE O ยึดถือมาโดยตลอด
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