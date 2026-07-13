คอนเสิร์ตการกุศล “Sing Memories เพลงหวานในความทรงจำ” เฉลียง - ปาน ธนพร - นัท มีเรีย - แหม่ม พัชริดา ร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้เพื่อสภากาชาดไทย

Donation HUBสภากาชาดไทย ร่วมกับ เวิร์คพอยท์ กรุ๊ป และพันธมิตร ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเชื่อมหัวใจคน 3 GEN “The Giving Concert 3 Generations 1 Heart” ในเจเนอเรชันที่ 2 ภายใต้ชื่อ“Sing Memories เพลงหวานในความทรงจำ” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ SiamPic Hall ชั้น 7 สยามสแควร์วัน ในวาระครบ 133 ปีของสภากาชาดไทย โดยรายได้จากการบริจาครับบัตรชมคอนเสิร์ต จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานตาม 4 พันธกิจหลักด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้และประสบภัยพิบัติต่างๆ ต่อไป
บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นอย่างอบอุ่น ก่อนจะเปิดม่านอย่างเป็นทางการด้วยเสียงเพลงความหมายดีๆ อย่าง “ให้เธอ” ขับร้องโดย อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ พร้อมทั้งเปิดตัวคู่หูพิธีกรต่างเจเนอเรชัน ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ และ อาร์ม กรกันต์ ที่มารับหน้าที่พาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ความทรงจำอันเปี่ยมเสน่ห์ในยุคแอนะล็อก
ไฮไลต์สำคัญของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ คือการรวบรวมบทเพลงฮิตระดับมาสเตอร์พีซและศิลปินระดับไอคอนิกของเมืองไทยมาอยู่บนเวทีเดียวกัน เริ่มต้นด้วยกลุ่มศิลปินอารมณ์ดีระดับตำนานอย่าง วงเฉลียงนำโดย พี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง และ พี่เกี๊ยง-เกียรติศักดิ์ ที่มาสะกดคนดูทั้งฮอลล์ด้วยเสียงประสานนุ่ม ๆ ในเพลงอบอุ่นอย่าง อิ่มอุ่น, เที่ยวละไม, อื่น ๆ อีกมากมาย และง่าย ๆ ก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับ “ตัวแม่” แห่งวงการเพลงช้ำรักจากฝั่งลาดพร้าว (ค่าย RS Promotion) ปาน ธนพร แวกประยูร ที่มาโชว์พลังเสียงทรงพลังบาดลึกทะลุทรวงในเพลง เหงาเข้าใจ, เรื่องง่าย ๆ ที่ผู้ชายไม่รู้และ ตบมือข้างเดียว พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษในการร้องเพลงคู่กับ พี่แต๋ง ภูษิต ในเพลง พี่ชายที่แสนดี
ความสนุกต่อเนื่องเมื่อ พี่เจี๊ยบ วัชระ และ พี่ดี้ นิติพงษ์ แท็กทีมสมทบกับพี่แต๋ง รวมตัวเป็น "3 ลุงแห่งวงเฉลียง" ขนเพลงฮิตระดับตำนานอย่าง เอกเขนก, นายไข่เจียว, เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ, รู้สึกสบายดีและ ถ้าโลกนี้มีเราเพียงสองคน มาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างเป็นกันเอง จากนั้นสร้างความคึกคักอีกครั้งเมื่อขุนพลนักแต่งเพลงฝั่งอโศก (ค่ายแกรมมี่) พี่ดี้ นิติพงษ์ ได้ควงแขนเจ้าหญิงแห่งวงการเพลง R&B นัท มีเรีย ขึ้นมาร้องเพลงคู่กันในเพลง รักแท้ยังไง ก่อนที่นัท มีเรีย จะจัดเต็มโชว์เมดเลย์เพลงฮิตที่ทุกคนคิดถึง ทั้ง รักไม่ช่วยอะไรเลย, ขอโทษที่กวนใจเธอ และสลับอารมณ์มาแดนซ์ในเพลง อย่าทำ อย่าทำ จนคนดูนั่งไม่ติดเก้าอี้
และในรอบค่ำ ยังมีศิลปินหญิงระดับตำนาน ไอคอนแห่งยุคป๊อปคาสเซ็ท แหม่ม พัชริดา ที่มาผลัดไม้ต่อจาก นัท ทีเรีย มอบความสุขแห่งเสียงเพลงถ่ายทอดบทเพลงฮิตตลอดกาลอย่าง ญาติกา, ทิ้ง, ด้วยแรงอธิฐาน
ก่อนปิดฉากค่ำคืนแห่งความประทับใจ ศิลปินทุกคนได้ร่วมกันขับร้องบทเพลง "ไม่รักแต่คิดถึง" และ "ยังคงเอกเขนก" สร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความทรงจำอันงดงาม ก่อนส่งท้ายด้วยบทเพลงอันทรงคุณค่า "ดอกไม้แห่งชีวิต" ประพันธ์โดย คุณประภาส ชลศรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ ขับร้องโดย ปาน ธนพร แวกประยูร ที่ถ่ายทอดความหมาย อันลึกซึ้งของการเป็น "ผู้ให้" สื่อถึงการสืบสานปณิธานแห่งการให้ และการส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามพันธกิจของสภากาชาดไทยพร้อมเชิญชวนให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน เพื่อสร้างโอกาสและความหวังให้แก่ผู้ที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือในสังคมไทยต่อไป
ความสำเร็จของคอนเสิร์ตครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมสืบสานภารกิจของสภากาชาดไทย ได้แก่ กลุ่มธนบุรี หนึ่งในผู้นำธุรกิจยานยนต์ของประเทศไทย ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า 85 ปี ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งต่อคุณภาพ นวัตกรรม
และความใส่ใจในทุกประสบการณ์ของลูกค้าเสมอมา, COMMART, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีทโบ๊ต จำกัด และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งล้วนเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงาม
ในโอกาสนี้ จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยผ่านการเข้าชมคอนเสิร์ต โดยรายได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความเดือดร้อน ตามพันธกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย เสียงเพลงจึงไม่ได้มอบเพียงความสุข ความประทับใจ และความทรงจำอันงดงามให้แก่ผู้ชมเท่านั้น หากยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า "พลังแห่งการให้" ของทุกคน สามารถหลอมรวมเป็นพลังแห่งความหวัง และส่งต่อโอกาสให้แก่ผู้ที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือได้อย่างแท้จริง พร้อมให้ผู้ร่วมงานทุกท่านอิ่มเอมทั้งความสุขและความอิ่มบุญกลับบ้านพร้อมหัวใจที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ
สำหรับซีรีส์คอนเสิร์ตแห่งการให้ในครั้งนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ คณะผู้จัดงานเตรียมส่งไม้ต่อความประทับใจไปสู่คนรุ่นใหม่ในเจเนอเรชันที่ 3 กับคอนเสิร์ตบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ “Sing Infinity เพลงเพราะไม่รู้จบ” รวมพลังศิลปินไอดอล Gen Y และ Gen Z นำโดย นุนิว ชวรินทร์, เติ้ล มติมันท์, เฟิร์สวัน วรรณกร, เบนซ์ ข้าวขวัญ, อิ๊น มาธวี และแชมป์ชิงช้าสวรรค์จากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกำหนดการจัดงานขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2569 นี้ ซึ่งบัตรคอนเสิร์ตได้รับบริจาคเต็มแล้วทุกที่นั่งเรียบร้อยแล้ว
แม้บัตรคอนเสิร์ตจะบริจาคเต็มทุกที่นั่ง แต่พลังแห่งการให้ยังไม่สิ้นสุด ทุกท่านยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือ บรรเทา และรักษาผู้ยากไร้ร่วมกัน ได้ที่ www.iredcross.org