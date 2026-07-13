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"บอย เจตนิพัทธ์" เปิดม่านเฟ้นหาดาวดวงใหม่! ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ "โจงแดง" ค้นหานักแสดงมากความสามารถ พร้อมคณะกรรมการระดับประเทศร่วมตัดสิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตามองของวงการบันเทิงไทย เมื่อ บริษัท วายุพัทธ์ จำกัด โดยผู้กำกับฯ มากฝีมือ "บอย เจตนิพัทธ์ สาสิงห์" เดินหน้าผลิตซีรีส์ฟอร์มยักษ์ "โจงแดง (JONGDANG : The Urban Khon)" ซีรีส์ร่วมสมัยที่นำเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโขนและมรดกทางวัฒนธรรมไทย มาผสานเข้ากับเรื่องราวในยุคปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งต่อคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การเปิดคัดเลือกนักแสดงนำและนักแสดงสมทบ (Casting Call) ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงระดับประเทศ นำโดย อาจารย์นพรัตน์ศุภการ หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (ละครรำ) ประจำปี 2565, อาจารย์ไพฑูรย์ เข็มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร) ประจำปี 2564, อาจารย์วิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - โขนลิง) ประจำปี 2567, ว่าที่ ร.ต. ภัทรกฤษณ์ พุ่มพิพัฒน์ (ครูเต้) ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเป็นผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และคุณไม้โท มิ่งมงคล หวังในธรรม ลูกชายของคุณแม่นพ และอาจารย์เสรี หวังในธรรม Excusive producer ด้าน นาฏศิลป การแสดงโขน ร่วมพิจารณาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านโขน นาฏศิลป์ การรำ และดนตรีไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ของวงการ

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก "มณีรัตน์ ประถมทอง" บอสใหญ่ค่ายจ๊ะทิงจา, ป๊อก โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, แมว เยาวลักษณ์ สุดจินดา , ฌาโฬม ไชยศรีหา รวมทั้งศิลปินระดับตำนานของเมืองไทย "ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง" มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิเศษในการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถด้านการเต้น เพื่อเติมเต็มองค์ประกอบของตัวละครในซีรีส์ให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ภายในงานยังเต็มไปด้วยสีสันจากการสัมภาษณ์พิเศษของคณะกรรมการ พร้อมการปรากฏตัวของนักแสดงชื่อดังที่ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ อาทิ ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, ต่าย สายธาร, หญิง อาริยา , อาอ๊อด เทิดพร มโนไพบูลย์ มาร่วมพูดคุยถึงบทบาท ความท้าทาย และความสำคัญของซีรีส์เรื่อง "โจงแดง" รวมทั้ง คุณสุภาพร ปรีชาว่องไวกุล จากไรท์บิยอนด์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องที่ร่วมสมัย

โดยการคัดเลือกนักแสดงจัดขึ้นในวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ณ ห้องไอยเรศ อาคารดนตรีไทย ชั้น 2 วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา ที่ผ่านมา มีเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมออดิชั่นเกือบ 300 คน

เวทีแห่งนี้ไม่เพียงเป็นการค้นหานักแสดงหน้าใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์คุณภาพ ที่พร้อมผลักดันศิลปวัฒนธรรมไทยให้ก้าวสู่สายตาผู้ชมในระดับสากล ผ่านเรื่องราวอันทรงคุณค่าใน "โจงแดง (JONGDANG : The Urban Khon)"




















"บอย เจตนิพัทธ์" เปิดม่านเฟ้นหาดาวดวงใหม่! ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ "โจงแดง" ค้นหานักแสดงมากความสามารถ พร้อมคณะกรรมการระดับประเทศร่วมตัดสิน
"บอย เจตนิพัทธ์" เปิดม่านเฟ้นหาดาวดวงใหม่! ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ "โจงแดง" ค้นหานักแสดงมากความสามารถ พร้อมคณะกรรมการระดับประเทศร่วมตัดสิน
"บอย เจตนิพัทธ์" เปิดม่านเฟ้นหาดาวดวงใหม่! ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ "โจงแดง" ค้นหานักแสดงมากความสามารถ พร้อมคณะกรรมการระดับประเทศร่วมตัดสิน
"บอย เจตนิพัทธ์" เปิดม่านเฟ้นหาดาวดวงใหม่! ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ "โจงแดง" ค้นหานักแสดงมากความสามารถ พร้อมคณะกรรมการระดับประเทศร่วมตัดสิน
"บอย เจตนิพัทธ์" เปิดม่านเฟ้นหาดาวดวงใหม่! ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ "โจงแดง" ค้นหานักแสดงมากความสามารถ พร้อมคณะกรรมการระดับประเทศร่วมตัดสิน
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