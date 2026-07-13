"บอย เจตนิพัทธ์" เปิดม่านเฟ้นหาดาวดวงใหม่! ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ "โจงแดง" ค้นหานักแสดงมากความสามารถ พร้อมคณะกรรมการระดับประเทศร่วมตัดสิน

นับเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตามองของวงการบันเทิงไทย เมื่อ บริษัท วายุพัทธ์ จำกัด โดยผู้กำกับฯ มากฝีมือ "บอย เจตนิพัทธ์ สาสิงห์" เดินหน้าผลิตซีรีส์ฟอร์มยักษ์ "โจงแดง (JONGDANG : The Urban Khon)" ซีรีส์ร่วมสมัยที่นำเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโขนและมรดกทางวัฒนธรรมไทย มาผสานเข้ากับเรื่องราวในยุคปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งต่อคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การเปิดคัดเลือกนักแสดงนำและนักแสดงสมทบ (Casting Call) ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงระดับประเทศ นำโดย อาจารย์นพรัตน์ศุภการ หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (ละครรำ) ประจำปี 2565, อาจารย์ไพฑูรย์ เข็มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร) ประจำปี 2564, อาจารย์วิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - โขนลิง) ประจำปี 2567, ว่าที่ ร.ต. ภัทรกฤษณ์ พุ่มพิพัฒน์ (ครูเต้) ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเป็นผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และคุณไม้โท มิ่งมงคล หวังในธรรม ลูกชายของคุณแม่นพ และอาจารย์เสรี หวังในธรรม Excusive producer ด้าน นาฏศิลป การแสดงโขน ร่วมพิจารณาและคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านโขน นาฏศิลป์ การรำ และดนตรีไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ของวงการ
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก "มณีรัตน์ ประถมทอง" บอสใหญ่ค่ายจ๊ะทิงจา, ป๊อก โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว, แมว เยาวลักษณ์ สุดจินดา , ฌาโฬม ไชยศรีหา รวมทั้งศิลปินระดับตำนานของเมืองไทย "ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง" มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิเศษในการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถด้านการเต้น เพื่อเติมเต็มองค์ประกอบของตัวละครในซีรีส์ให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
ภายในงานยังเต็มไปด้วยสีสันจากการสัมภาษณ์พิเศษของคณะกรรมการ พร้อมการปรากฏตัวของนักแสดงชื่อดังที่ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ อาทิ ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, ต่าย สายธาร, หญิง อาริยา , อาอ๊อด เทิดพร มโนไพบูลย์ มาร่วมพูดคุยถึงบทบาท ความท้าทาย และความสำคัญของซีรีส์เรื่อง "โจงแดง" รวมทั้ง คุณสุภาพร ปรีชาว่องไวกุล จากไรท์บิยอนด์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย
นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องที่ร่วมสมัย
โดยการคัดเลือกนักแสดงจัดขึ้นในวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ณ ห้องไอยเรศ อาคารดนตรีไทย ชั้น 2 วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา ที่ผ่านมา มีเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมออดิชั่นเกือบ 300 คน
เวทีแห่งนี้ไม่เพียงเป็นการค้นหานักแสดงหน้าใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์คุณภาพ ที่พร้อมผลักดันศิลปวัฒนธรรมไทยให้ก้าวสู่สายตาผู้ชมในระดับสากล ผ่านเรื่องราวอันทรงคุณค่าใน "โจงแดง (JONGDANG : The Urban Khon)"