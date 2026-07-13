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"ฮันนี่ ณภัค" Mrs. Classic Universe 2024 ก้าวสู่บทบาทที่ปรึกษาประธาน กมธ.การสื่อสารฯ พร้อมอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากความสำเร็จบนเวทีนางงาม วันนี้ “ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร” เจ้าของตำแหน่ง Mrs. Classic Universe 2024 ก้าวสู่บทบาทสำคัญในการทำงานเพื่อประเทศ หลังได้รับการแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2569

การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งครั้งนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจของหญิงแกร่งผู้เชื่อว่า "ตำแหน่งและมงกุฎมีคุณค่า เมื่อสามารถนำไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคม"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฮันนี่ ให้ความสำคัญกับงานเพื่อสาธารณประโยชน์ และมีความตั้งใจที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังในการรับฟังปัญหา พร้อมผลักดันแนวทางที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ฮันนี่ กล่าวว่า ทุกโอกาสที่ได้รับคือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ และพร้อมอุทิศกำลังกาย กำลังใจ และความสามารถ เพื่อทำหน้าที่ให้สมกับความไว้วางใจ

"สำหรับ ฮันนี่ มงกุฎไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ แต่คือสัญลักษณ์ของการให้ วันนี้ ฮันนี่ พร้อมนำประสบการณ์และความตั้งใจ มาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง เพราะความเป็นอยู่ของประชาชนคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศค่ะ"

เธอยังย้ำว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ พร้อมสนับสนุนแนวทางการใช้งบประมาณและการดำเนินงานของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ

การก้าวจากเวทีนางงามสู่การทำงานในภาคนโยบายครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนบทบาท แต่เป็นการสานต่ออุดมการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เชื่อว่าความงดงามที่แท้จริง คือการใช้ความรู้ ความสามารถ และหัวใจในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม และร่วมขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคน






"ฮันนี่ ณภัค" Mrs. Classic Universe 2024 ก้าวสู่บทบาทที่ปรึกษาประธาน กมธ.การสื่อสารฯ พร้อมอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ
"ฮันนี่ ณภัค" Mrs. Classic Universe 2024 ก้าวสู่บทบาทที่ปรึกษาประธาน กมธ.การสื่อสารฯ พร้อมอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ
"ฮันนี่ ณภัค" Mrs. Classic Universe 2024 ก้าวสู่บทบาทที่ปรึกษาประธาน กมธ.การสื่อสารฯ พร้อมอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ