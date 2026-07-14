“ตั๊กแตน ชลดา” เผยมือกีต้าร์รอดชีวิตจากไฟไหม้โรงเบียร์ แต่ชีวิตมืดแปดด้านไม่เหลืออุปกรณ์ไว้ทำมาหากิน ควัก 1 แสนช่วย

“ตั๊กแตน ชลดา” ช็อกเหตุการณ์ไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เพราะมีคนใกล้ชิด “ตุ๋น เซกา” มือกีต้าร์ของตนร่วมอยู่ด้วย บอกรอดชีวิตมาเพียงเสี้ยววินาที แต่ก็ต้องมาทุกข์เพราะอุปกรณ์ทำมาหากินถูกไฟไหม้หมดเกลี้ยง ตนช่วยเยียยา 1 แสนบาท รวมถึงสติที่ยังต้องใช้เวลาให้กลับคืนเป็นปกติ ส่วนตนยอมรับเหตุการณ์นี้ทำให้รู้สึกกลัว แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รับงาน ทำได้เพียงดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
แม้จะรอดชีวิตมาได้แบบเสี้ยววินาที แต่ก็ต้องมาทุกข์ชีวิตมืดแปดด้านและเสียขวัญจากเหตุการณ์ไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว สำหรับ “ตุ๋น เซกา” มือกีต้าร์วงทศกัณฐ์ และวงของนักร้องลูกทุ่งสาว “ตั๊กแตน ชลดา” โดยตั๊กแตนเล่าถึงนาทีช็อกเมื่อรู้ข่าวว่าเหตุการณ์เพลิงไหมครั้งนี้มีคนใกล้ตัวของตนร่วมอยู่ด้วย
“ตอนนั้นกำลังทำงานอยู่ เห็นคลิปเห็นข่าวแล้วตกใจมาก ช็อกเลย เพราะมีมือกีต้าร์ของแตนอยู่ในวงนั้นด้วย เขาอยู่ในคืนเกิดเหตุ ในคลิปวิดีโอเขาก้าวออกมาแค่ก้าวเดียวก็ตู้มเลยเท่ากับว่าหนึ่งเสี้ยววินาทีเท่านั้น ถ้าเขาออกมาไม่ทันก็น่าจะเหมือนกัน ก็เป็นห่วงและกังวลมาก รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ให้กำลังใจกับเคสดำและญาติผู้เสียชีวิต
ทำไมมันรุนแรงขนาดนี้ ตอนแรกไม่คิดเลยว่าจะมีคนใกล้ตัวอยู่ในเหตุการณ์นี้ พอเห็นในวิดีโอ นี่มันมือกีต้าร์เรานี่ ก็ยิ่งช็อกไปใหญ่เลย ในตอนนั้นไม่สามารถติดต่อใครได้เลย ทุกคนยุ่งวุ่นวายกันอยู่ ปกติพี่ตุ๋นจะประจำที่วงแตน แต่เราก็อนุญาตให้เขารับงานฟรีแลนซ์ได้ เราไม่ห้าม มันเป็นหนทางทำมาหากินของเขา”
ให้ความช่วยเหลือ เยียวยาด้วยเงิน 1 แสนบาทในวันที่ “ตุ๋น” มืดแปดด้านเอาไปซื้ออุปกรณ์ทำมาหากินใหม่
“แตนก็พิมพ์ส่งกำลังใจ โทร.คุยกันไปแล้วช่วงเช้า เรียกขวัญกัน เขาบอกตัวตื่นตระหนกตกใจ ขวัญเอ๋ยขวัญมา พี่ตุ๋นก็หมดเลยเหมือนกัน อุปกรณ์ทำมาหากินของเขา ไม่ว่าจะเป็นกีต้าร์ เครื่องมือทำมาหากินของเขาเป็นแสนๆ หมดเลย แตนก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไป 1 แสนบาท เพราะอุปกรณ์ที่เสียหายก็ต้องใช้เล่นกับวงแตนด้วย เขาไม่ได้มีอุปกรณ์หลายชุด
มันคือเครื่องมือทำมาหากิน เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเครื่องมือนักดนตรีมันแพง หลักแสน ส่วนตัวพี่เขาก็มีบาดเจ็บนิดหน่อย โชคดีที่หนึ่งเสี้ยววินาทีที่เขาก้าวออกมาได้ทัน ตอนแรกเขาจะกลับเข้าไปเอากีต้าร์ของเขา แต่เพื่อนมือเบสที่ยืนด้วยกันบอกว่าไม่ต้องเอาไปแล้วทิ้งเลย เขาก็เลยก้าวออกมาเลยทันที
จากนี้ตัวเขาเองก็น่าจะต้องวางแผนชีวิตใหม่เหมือนกัน สิ่งที่สูญเสียไปมันก็เยอะ ที่สำคัญคือสติสตัง สติสัมปชัญญะ ความที่มันตกใจกับเหตุการณ์”
ส่วนตัวเคยไปเล่นที่ร้านนั้นด้วย ยอมรับเหตุการณ์นี้ทำให้รู้สึกกลัว แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รับงาน
“แตนก็เพิ่งไปเล่นที่ร้านนั้นมาไม่นานนี้ รู้สึกตกใจและเป็นห่วงทุกคนมากกว่า ชีวิตคนสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด อย่างอื่นมันหมดมันไม่เป็นไรไง เวลาไปเล่นตามร้าน ปกติก็จะมีทีมงานช่วยเช็กทางเข้าทางออกให้ แต่ก็ไม่ถึงกับไปเจาะลึกอะไรมากมาย แต่เอาจริงๆ ว่าวันที่เราไปเล่นเราก็มัวแต่สนใจการทำงาน เราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นมากนัก
เอาจริงๆ แตนก็กลัวนะ แต่จะถึงขั้นไม่กล้ารับงานมันก็คงเป็นไปไม่ได้ เราเองก็คงจะไปตั้งมาตรฐานการรับงานไม่ได้ มันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องทำงาน เราแบกภาระหลายชีวิตอยู่ ก็คงต้องทำมาหากินต่อไปได้แต่วินวินทางร้าน ทุกสถานที่ อยากจะให้มีมาตรการจัดทำร้านที่มันมีมาตรฐานมากขึ้น อัปเลเวล ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากขึ้น น่าจะร้องขอกันตรงนี้ดีกว่า เราก็คงอาจจะต้องมีชำเลืองมองไว้ว่าทางหนีไปอยู่ตรงไหน ทางหนีไฟโดนล็อกหรือเปล่า มันก็อันตรายจริงๆ ถ้าเกิดสะเก็ดอะไรนิดนึงมันก็ไปแล้ว เพราะอุปกรณ์ที่อยู่ในนั้นส่วนใหญ่ติดเชื้อไฟง่ายด้วย”
เผยตามผับตามร้านมีหลายที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำได้เพียงดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
“ยอมรับว่ามันก็มีหลายที่ มีเยอะเลยแหละ เราเองก็ได้แต่ระวังตัวเราเอง เราจะไปให้แต่ทางร้านระมัดระวังก็ไม่ได้ ทุกคนต้องเซฟหมด ทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด พวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันดู ช่วยกันจัดการ ทั้งในส่วนของภาครัฐ ทางร้าน ศิลปิน-นักดนตรี และผู้บริโภค เพื่อเซฟชีวิตของตัวเอง ส่วนใหญ่ที่แตนเจอจะเป็นเรื่องกลิ่นบุหรี่ ควัน เราก็เซฟตัวเองหากต้องอยู่ตรงนั้นนานๆก็ใส่แมส ในช่วงที่ยังไม่ได้ร้องเพลง”