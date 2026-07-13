“ปาแปง” สวมหัวใจจิตอาสา ร่วมส่งรอยยิ้มมอบสุขภาพดี ในโครงการราษฏรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน

ปาแปง พรหมพิริยะ นักแสดงจาก จีเอ็มเอ็มทีวี อาสาลงพื้นที่ทำความดี ในโครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" โดยสำนักงานพระคลังข้างที่ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคี โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในภาคีที่ร่วมมือขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ขาดโอกาสและเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ให้สามารถเข้ารับการตรวจและรักษาจากแพทย์เฉพาะทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง
การออกหน่วยครั้งนีให้บริการผ่าตัดต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม มอบแว่นตา ด้านทันตกรรม ตรวจช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม หนุ่ม ปาแปง พรหมพิริยะ มาแจกความสดใสเต็มไปด้วยพลังงานบวก ร่วมดูแลพี่น้องชาวระยองที่เดินทางมารับบริการตั้งแต่เช้าตรู่ โดยรับหน้าที่ดูแลในส่วนของจุดลงทะเบียนผู้ป่วย ช่วยอำนวยความสะดวก วัดความดัน พร้อมทั้งส่งมอบชุดดูแลช่องปากให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการตลอดทั้งวัน
ปาแปง พรหมพิริยะ เปิดเผยว่า "รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆ ครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พี่ๆ ทีมแพทย์อาสา และคณาจารย์จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อประชาชน มันทำให้ผมรู้สึกตื้นตันใจครับ
โครงการนี้ช่วยให้ผู้ที่ขาดโอกาสได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและเท่าเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาจริงๆ ครับ วันนี้ผมมารับหน้าที่ช่วยดูแลในจุดแรกรับ ช่วยลงทะเบียน แนะนำขั้นตอนต่าง ๆ วัดความดัน และแจกชุดอุปกรณ์ดูแลช่องปากให้กับทุกคน สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดคือรอยยิ้มของทุกคนที่นี่
บางคนเดินเข้ามาพร้อมความกังวล แต่พอเขาได้รับการต้อนรับและได้รับการรักษา ก็จะเดินกลับออกไปพร้อมรอยยิ้ม เป็นภาพที่เติมเต็มหัวใจผมมาก มันทำให้หายเหนื่อยและรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้ แม้จะเป็นจุดเล็กๆ แต่ก็สร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้คนอื่นได้ครับ การทำความดีหรือการเป็นจิตอาสา เริ่มจากจุดเล็กๆ ที่เราสามารถทำได้เมื่อมีโอกาส ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โต แค่เราแบ่งปันแรงกาย แบ่งปันรอยยิ้ม และความใส่ใจให้คนรอบข้าง เท่านี้ก็ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ขึ้นได้แล้วครับ ผมขอขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้เป็นส่วนหนึ่งกับโครงการดี ๆ แบบนี้ครับ"