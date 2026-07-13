“มะตูม” ซัด “สิตางศุ์ บัวทอง” โยงมั่ว “ดีเจต้นหอม” รอดไฟไหม้โรงเบียร์เพราะออกไปกดเงิน จี้ลบโพสต์ เพราะไม่ตลก!

คนแคปโพสต์จากเพจ “สิตางศุ์ บัวทอง” ที่ระบุว่า “ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” รอดเพราะออกไปกดเงิน และ “มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร” บอกไม่ใช่เจ้าของร้าน หลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ทำให้มีคนเข้าใจผิดเป็นจำนวนมาก
งานนี้ มะตูม เตชินท์ ถือโอกาสชี้แจง พร้อมฟาดกรุบๆ ว่าเรื่องนี้ไม่ตลก และไม่ควรเอามาเล่น เพราะไม่ใช่เรื่องจริง ลั่นไม่โกรธ เข้าใจอยากได้เอนเกจเมนต์ แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่น ถ้ารู้เรื่องจริงแล้ววอนลบโพสต์ด้วย
“เผอิญมีคนส่งมาให้ตูมเยอะมาก เรื่องเพจข่าวต่างๆ ที่ออกว่า ดีเจต้นหอม รอดเพราะออกมากดเงิน ดีเจมะตูมบอกไม่ได้เป็นเจ้าของ คือน่าจะเป็นเพจคุณสิตางศุ์ บัวทองเลยครับที่ลงโพสต์อยู่ ณ ขณะนี้ ซึ่งคนส่งมาให้ตูมเยอะมาก
อันดับแรก พี่ต้นหอมไม่เคยไปที่นี่ เมื่อคืนตูมกับพี่หอมคุยกัน พี่หอมไลฟ์สดคุยเรื่องนี้ พี่หอมอยู่กับน้องฟาโรต์ ซึ่งน้องฟาโรต์เป็นคนแนะนำให้ตูมรู้จักเจ้าของร้านนี้แหละ พี่หอมไลฟ์อยู่ แล้วคนอยู่ในร้านเขาเล่าให้ฟังว่าเขารอดมาได้เพราะการ์ดพาเขามากดเงินข้างนอก ขณะที่มันกำลังระเบิดอยู่ พี่หอมเลยเอาเรื่องนั้นมาเล่า
แล้วตูมไม่รู้ว่าแม่สิตางศุ์เขาเป็นอะไร ถึงไปเขียนแบบนี้ อยากบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกไงพี่ เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโยงบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องกับเคสนี้อีก ก็เลยอยากจะบอกว่าตูมไม่ได้โกรธแม่สิตางศุ์นะ ตูมเข้าใจแหละว่าอยากได้เอนเกจฯ จากตรงนี้ แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่น อย่าเล่นอย่างนี้ดีกว่า หรือว่าถ้าคุณทราบข้อเท็จจริงจากตูมแล้ว ถ้าแม่ดูโหนกระแสอยู่ลบเถอะครับ ไม่ต้องให้ตูมบอกหรอกว่าต้องลบ เพราะมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับ ไม่ใช่เรื่องจริงครับ เพราะตูมเคยถูกทาบทามแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้ทำครับ”