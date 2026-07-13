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“มะตูม” ซัด “สิตางศุ์ บัวทอง” โยงมั่ว “ดีเจต้นหอม” รอดไฟไหม้โรงเบียร์เพราะออกไปกดเงิน จี้ลบโพสต์ เพราะไม่ตลก!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คนแคปโพสต์จากเพจ “สิตางศุ์ บัวทอง” ที่ระบุว่า “ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” รอดเพราะออกไปกดเงิน และ “มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร” บอกไม่ใช่เจ้าของร้าน หลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ทำให้มีคนเข้าใจผิดเป็นจำนวนมาก

งานนี้ มะตูม เตชินท์ ถือโอกาสชี้แจง พร้อมฟาดกรุบๆ ว่าเรื่องนี้ไม่ตลก และไม่ควรเอามาเล่น เพราะไม่ใช่เรื่องจริง ลั่นไม่โกรธ เข้าใจอยากได้เอนเกจเมนต์ แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่น ถ้ารู้เรื่องจริงแล้ววอนลบโพสต์ด้วย

“เผอิญมีคนส่งมาให้ตูมเยอะมาก เรื่องเพจข่าวต่างๆ ที่ออกว่า ดีเจต้นหอม รอดเพราะออกมากดเงิน ดีเจมะตูมบอกไม่ได้เป็นเจ้าของ คือน่าจะเป็นเพจคุณสิตางศุ์ บัวทองเลยครับที่ลงโพสต์อยู่ ณ ขณะนี้ ซึ่งคนส่งมาให้ตูมเยอะมาก

อันดับแรก พี่ต้นหอมไม่เคยไปที่นี่ เมื่อคืนตูมกับพี่หอมคุยกัน พี่หอมไลฟ์สดคุยเรื่องนี้ พี่หอมอยู่กับน้องฟาโรต์ ซึ่งน้องฟาโรต์เป็นคนแนะนำให้ตูมรู้จักเจ้าของร้านนี้แหละ พี่หอมไลฟ์อยู่ แล้วคนอยู่ในร้านเขาเล่าให้ฟังว่าเขารอดมาได้เพราะการ์ดพาเขามากดเงินข้างนอก ขณะที่มันกำลังระเบิดอยู่ พี่หอมเลยเอาเรื่องนั้นมาเล่า

แล้วตูมไม่รู้ว่าแม่สิตางศุ์เขาเป็นอะไร ถึงไปเขียนแบบนี้ อยากบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกไงพี่ เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโยงบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องกับเคสนี้อีก ก็เลยอยากจะบอกว่าตูมไม่ได้โกรธแม่สิตางศุ์นะ ตูมเข้าใจแหละว่าอยากได้เอนเกจฯ จากตรงนี้ แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่น อย่าเล่นอย่างนี้ดีกว่า หรือว่าถ้าคุณทราบข้อเท็จจริงจากตูมแล้ว ถ้าแม่ดูโหนกระแสอยู่ลบเถอะครับ ไม่ต้องให้ตูมบอกหรอกว่าต้องลบ เพราะมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับ ไม่ใช่เรื่องจริงครับ เพราะตูมเคยถูกทาบทามแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้ทำครับ”

 






“มะตูม” ซัด “สิตางศุ์ บัวทอง” โยงมั่ว “ดีเจต้นหอม” รอดไฟไหม้โรงเบียร์เพราะออกไปกดเงิน จี้ลบโพสต์ เพราะไม่ตลก!
“มะตูม” ซัด “สิตางศุ์ บัวทอง” โยงมั่ว “ดีเจต้นหอม” รอดไฟไหม้โรงเบียร์เพราะออกไปกดเงิน จี้ลบโพสต์ เพราะไม่ตลก!
“มะตูม” ซัด “สิตางศุ์ บัวทอง” โยงมั่ว “ดีเจต้นหอม” รอดไฟไหม้โรงเบียร์เพราะออกไปกดเงิน จี้ลบโพสต์ เพราะไม่ตลก!