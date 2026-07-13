“มะตูม เตชินท์” เปิดใจ เกือบเป็นหุ้นส่วนโรงเบียร์ลาดพร้าวที่เกิดโศกนาฏกรรม เผยเหตุผลที่ตัดสินใจถอนตัวกะทันหัน

เกือบได้เป็นหุ้นส่วนโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้หนัก จนกลายเป็นโศกนาฎกรรม มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก งานนี้ “มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร” ได้เผยถึงที่มาที่ไป เกือบได้เป็นหุ้นส่วนร้านดังกล่าว พร้อมสาเหตุ ทำไมถอนตัว ผ่านรายการโหนกระแส วันที่ 13 ก.ค.2569
“คือตูมกับคุณนาย (เจ้าของโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว) รู้จักกันผ่านรุ่นน้อง เมื่อก่อนตูมก็เป็นสายปาร์ตี้ สายเที่ยวกลางคืน พี่นายเขาเปิดร้านแถวๆ โซนมหาวิทยาลัยเกษตรก่อน ร้านแรกเขาเลย ยังไม่มีลาดพร้าวเลย เขาเคยทำธุรกิจแนวนี้ต่างจังหวัด แต่ตูมไม่ค่อยรู้ข้อมูลเขา มารู้จักจริงๆ ที่ร้านของเขาแถวโซนบางเขน เป็นร้านที่ดังมากๆ ในหมู่นักเรียนวัยรุ่น เราก็ชอบไป
พอได้รู้จักสนิทสนม ตูมก็ออกมาเปิดร้านเองแถวๆ อารีย์ ที่เคยมาเรื่องจับโจร ตูมก็ชวนพี่นายมาร้านตูมด้วย เขาบอกเฮ้ย มาทำด้วยกันมั้ย เขามีแพลนขยายตรงแยกลาดพร้าวเลย แต่ที่คุยกันไม่เกี่ยวกับโรงเบียร์ เป็นร้านฟีลดนตรีสด มีอาหาร คล้ายๆ แถวบางเขนเลยที่เขาจะทำตอนนั้นตูมก็สนใจมองธุรกิจกลางคืนอยู่แล้ว เลยคุยกันว่าตูมทำด้วย แต่ยังไม่ได้คุยเรื่องสัญญาหรือลงเงินก็ตาม
ตูมก็แค่บอกว่าเอาชื่อตูมไปหาลูกค้าได้เลย เพราะการเปิดร้านต้องมีการขอสปอนเซอร์ทั้งเครื่องดื่มหรืออะไร ตูมก็บอกว่าพี่ดำเนินการได้เลยนะ แต่ตูมไม่ใช่ดูพาร์ตหลังบ้านเลย เพราะเราจะเป็นพาร์ตพีอาร์ เราเป็นคนในวงการ เขาบอกว่าตูมร้านได้ที่แล้วนะ เซ้งมาเรียบร้อยแล้วนะ ได้ตรงห้าแยกลาดพร้าวเลยนะ เข้ามาดูแล้วถ่ายเป็นสตอรี่เลย ว่าตูมจะมาทำตรงนี้แล้ว
ซึ่งที่เห็นในภาพ นั่นคือวันแรกที่ตูมเข้าไป เมื่อก่อนเป็นร้านส้มตำที่ดังมากๆ และเป็นร้านกึ่งโซนเอนเตอร์เทนเหมือนกัน ตรงนี้เขาไม่เคยว่างเหมือนกัน แต่เขาก็ไม่เคยอยู่ได้นาน ตูมเห็นวันแรกตูมก็ถามว่าโอ้โห นี่ทั้งแถบของเราทั้งหมดเลยเหรอ แต่วันที่ตูมเข้าไป ทุกอย่างถูกจัดวางไว้หมดแล้ว ตูมเห็นนะครับว่าทางเข้าออกมีสี่ทาง เพราะมีแสงเข้ามาเลย แต่เรายังไม่ได้ติดไฟ ไม่ได้ทำหน้าต่าง ไม่ได้ทำห้องน้ำ ไม่มีห้องครัว จริงๆ มีห้องซีอีโอด้วย มีห้องเก็บของเป็นสโตร์ด้วย วันที่ตูมไปตูมเห็นเท่านี้ นั่นคือวันแรกที่ตูมเข้าร้าน แล้วตูมไม่ได้ไปอีกเลยครับ จนตูมถอนหุ้นออก ซึ่งเขามีหลายๆ ร้าน เหมือนเขาเป็นแค่หุ้นไปลง เราคุยเป็นพี่เป็นน้องกัน เหมือนเขากำลังขยายสาขาไปอีกนะ
ตอนเขาชวนตูม มีแค่เขากับตูมเลย คนชอบถามตูมว่าเห็นด้วยกับที่มีการปล่อยให้มีโครงสร้างแบบนี้ออกมาหรือเปล่า เพราะตูมไปแค่ครั้งนั้นครั้งเดียว แล้วตูมไม่ได้ไปอีกเลย ตูมปฏิเสธว่าตูมคงร่วมไม่ได้แล้วแหละ ขอถอนออกมานะ เพราะตูมแคสงานต่างประเทศได้พอดี เลยไม่อยากทำธุรกิจกลางคืนแล้ว ขายทั้งหมดทิ้งหมด ไม่เอาอะไรแล้ว เขาคงไปหาพาร์ตเนอร์อื่นมาเติมมาเพิ่ม ซึ่งตอนนี้ตูมไม่รู้ว่าแชร์โอเดอร์มีกี่คน”