นักร้อง “วงทศกัณฐ์” เปิดนาทีหนีตายโรงเบียร์มรณะ ใจสลายสูญเสียแฟน-เพื่อนร่วมวง มือคีย์บอร์ดตะโกนเตือนให้หนีก่อนตัวเองสิ้นใจ “มะตูม” สุดกลั้นร่ำไห้

นักร้องวงทศกัณฐ์เผยนาทีหนีตายไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว โดนเปลวไฟอัดกระเด็น รอดชีวิตเพราะมือคีย์บอร์ดตะโกนให้หนี ช้ำเพื่อนต้องมาเสียชีวิตเสียเอง ทั้งที่กำลังจะเกษียณแล้ว ใจสลายคิดว่าแฟนสาวจะรอด เพราะปั๊มหัวใจช่วยเหมือนมีสัญญาณชีวิต แต่สุดท้ายถูกแทงเป็นเคสดำ เพราะมีคนอีกหลายชีวิตต้องช่วย เปิดแผลพุพอง “มะตูม” เห็นแล้วทนไม่ไหว หลั่งน้ำตาสุดกลั้น กู้ภัยชื่นชม “แจ็ค แฟนฉัน” ทำหน้าที่ได้ถูกต้องในฐานะพลเมืองดี
กรณีเหตุโศกนาฎกรรมเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ใจกลางเมือง ณ ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 30 คน บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดรายการโหนกระแส วันที่ 13 ก.ค. 69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ ไอซ์ นักร้องวงทศกัณฐ์ อยู่ในที่เกิดเหตุ สูญเสียเพื่อนๆ ในวง, แบงค์มือคีย์บอร์ด, จักรกฤษณ์ คงคำ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง, ดำ ยุทธนา ทาโคตร์ หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยป่อเต็กตึ๊ง , แจ็ค แฟนฉัน - บอยพลเมืองดี , มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร ที่เคยเกือบเป็นหุ้นส่วนร้านนี้ , นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มศว.
จริงๆ โหนกระแสวันนี้ไม่ได้จะทำเรื่องนี้ จะทำเรื่องน้องเนเน่ เราติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบิน ติดต่อที่พัก ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เกิดเหตุโศกนาฎกรรมอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นครั้งใหญ่ของเมืองไทยเหมือนกัน เป็นร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ทำให้มีผู้เสียชีวิต 27 ราย ณ ตอนนี้ มีสาหัสเคสแดงอีก 22 ราย จึงต้องเลื่อนน้องเนเน่ออกไปก่อน น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ จะบอกว่าเป็นการถอดบทเรียนก็คงไม่ใช่แล้ว เพราะถอดบทเรียนมาหลายหน สุดท้ายวนกลับมาอีก เห็นคลิปแรก คือของแจ็ค เกิดเหตุอะไรขึ้น?
แจ็ค : ตอนนั้นผมออกจากบ้านพี่มดดำ ลาดพร้าว 18 ทำงานเสร็จก็ขับมากับพี่ผม ชื่อคุณนิวเป็นคนขับ สักพักเราเห็นควันก่อนตรงใต้สะพาน เหมือนที่กลับรถไปอีกฝั่ง หลังทำงานเสร็จผมต้องขับไปที่เมืองทอง พอทีมผมขับไป ก็เห็นควันก่อนครับ ตรงร้านแถวๆ ใต้ที่กลับรถ ผมก็เฮ้ย ควันอะไรวะ ดูดิๆ ควันมาสักพัก ก็บอกนิวๆ ถ่ายคลิปไว้ก่อน ดูเหตุการณ์ก่อนว่ายังไง สักพักแป๊บเดียว ไฟพุ่งมาแรงมาก จนตกใจว่าเฮ้ย กลัวจะระเบิด ในคลิปจะมีเสียงผมพูดว่าเฮ้ย ถอยรถก่อนๆ ถ้าสังเกตดีๆ ถ้าผมขับรถอยู่ฝั่งโน้น รถผมจะโดนสะเก็ดไฟได้
ไฟพุ่งมาถึงถนนใหญ่เลยเหรอ?
แจ็ค : ใช่ครับ แล้วคลิปตอนแรกไม่มีไฟนะครับ มีแค่ควันดำๆ สักพักควันหายไป ไฟก็พุ่งมาอย่างในคลิป อีกคลิปนึงขออนุญาตเปิด คนเริ่มมา พี่ๆ ที่อยู่ข้างในเขาวิ่งออกมา ยอมโดนไฟคลอก ในคลิปที่เห็น คนโดนไฟเผาผมผิวหนังไหม้เกรียม มานอนอยู่ตรงเหตุการณ์ตรงนี้ ตรงเกาะกลางถนน มีเสียงร้องดังมากๆ ซึ่งผมตกใจนะพี่ ผมหดหู่มากๆ ผมก็ตั้งสติ ผมก็โทรหาท่านรมต.ช่วยมหาดไทย คือพี่เต้ย คิดว่าถ้าโทรไปเขาน่าจะช่วยได้ไว พี่เต้ยก็น่ารักมากๆ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เจ้าหน้าที่ต่างๆ ของภาครัฐก็มาอยู่ตรงนี้เลยครับ
แจ็คได้ลงไปช่วยมั้ย?
แจ็ค : ผมยังลงไม่ได้ เพราะว่าต้องพูดตรงๆ นะครับ เหตุการณ์มันน่าตกใจมาก ถ้าไฟพุ่งแบบนี้ ผมไม่รู้ว่าจะมีการระเบิดหรือเปล่า เพราะผมไม่รู้เรื่องไฟ ถ้ามุมมอง ผมให้เขาถอยรถออกมาก่อน ถ้าไฟพุ่งหรือระเบิดมันมีความเสี่ยง แล้วรถข้างหลังขับตามมา ถ้าเราไปจอด หรือชะลอ ไม่รู้จะยังไง แต่สิ่งที่เราช่วยได้คือหนึ่งถ่ายคลิป แล้วแจ้งคนที่มีความเกี่ยวข้อง แจ้งหน่วยรัฐบาล เขาก็มาจัดการตรงนี้ให้อย่างที่เห็น ผมก็ค่อยๆ เช็กข่าวว่าเหตุการณ์เป็นยังไง จนผมได้คุยกับคุณบอย
บอยไปกับแจ็คหรือยังไง?
บอย : ไม่ครับ ผมเพิ่งออกมาจากบ้านตรงลาดพร้าว 18 กำลังจะกลับบ้านเส้นนั้นพอดี ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆ ก็เห็นว่าควันอะไร คิดว่าฝนตกแล้วหมอกลง ก็ขับไปถึงใต้สะพาน ขับไปเรื่อยๆ ถึงจุดใต้สะพาน มีผู้หญิงนอนไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้ว ผมก็คิดว่าโดนทำร้ายหรือเปล่า เพราะมีคนเยอะมากที่ไปมุงตรงนั้น เลยจอดมอเตอร์ไซค์ แล้วก็เห็นแล้วว่าไฟไหม้ ก็ลงไปหยิบน้ำของร้านอาหารตรงข้ามมาให้พวกที่โดนไฟไหม้ แล้ววิ่งไปช่วยฝั่งตรงข้าม
ตอนคุณข้ามไป ไฟพุ่งออกมาแล้ว?
บอย : ยังครับ ตอนนั้นไม่มีไฟ
แสดงว่าเห็นก่อนแจ็ค?
บอย : น่าจะหลังครับ พอผมข้ามไปช่วยคนที่โดนไฟคลอกออกมา ให้พี่ไรเดอร์ถอดเสื้อตีเขาอย่าให้เขาไฟลุก ก็มีคนไปเปิดประตูร้าน แล้วไฟก็ออกมาอีกที
พอเปิดไฟพุ่งมาอีกที ก็เป็นระลอกสอง คุณบอยทำไง?
บอย : พอมีคนติดไฟ ก็ให้เอาเสื้อคลุมผู้หญิงก่อน ผมบอกไปเอาน้ำมาราดตัว เอาเก้าอี้ที่การ์ดนั่งสูงๆ ไล่ทุบกระจกกัน เพราะข้างในยังเป็นเสียงระเบิด เสียงคนบอกว่าช่วยด้วยๆ กันอยู่
ตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่หรือตร.มาหรือยัง?
บอย : ไม่มีนะครับ มีเจ้าหน้าที่ตร.ยืนถ่ายคลิปไว้ก่อน ผมก็เอาเก้าอี้ไปช่วยกันทุบ เอาถังดับเพลิงกับเก้าอี้สูงไล่ทุบ ยังมีไฟนะครับ ผมปีนเข้าไปดึงตรงต้นไม้ มีคนนอนกันอยู่ ตอนแรกมองไม่เห็นเลย เป็นควันมืดหมดเลย มีคนเอาถังดับเพลิงมาให้ 4 ถังเท่าที่จำได้ ไปฉีดไฟ แล้วไปดึงคนที่เขาชูมือออกมา ก็จะได้คนที่ออกมาเมื่อกี้หนึ่งคน และผู้ชายหนึ่งคน
คุณเอาเขาออกมา แล้วตอนนั้นตร.ไม่เข้าไปเหรอ?
บอย : ไม่เห็นครับ
เยอะมั้ย?
บอย : ผมเห็นสองคนครับ
ถามทางไอซ์ นักร้องเล่นที่นี่ประจำมั้ย?
ไอซ์ : อาทิตย์ละ 3 วันครับ ประมาณ 2 ปีได้ครับ
ในร้านเป็นไง?
ไอซ์ : ในร้านไม่มีหน้าต่าง เป็นแค่ประตูสองฝั่งทางเข้า เวทีก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับประตู
ร้านนี้เข้าได้สองทาง ไฟที่พุ่งออกมา พุ่งจากฝั่งที่ติดร้านบัวชมพู ที่นี่ขายเหล้าด้วยเหรอ?
ไอซ์ : มีขายเหล้าครับ ปกติปิดตี 2 ถ้าเล่นรอบดึก ที่ผมเล่นเขาจะให้ลงประมาณตี 2 ครับ
ตอนนั้นคุณอยู่ตรงไหน?
ไอซ์ : ผมอยู่ข้างเวทีครับ ผมกำลังเขียนสคริปต์เพลงอยู่
วงมีกี่คน?
ไอซ์ : 11 คนครับ อยู่บนเวทีน่าจะ 2 คน นักร้องหญิง จะลงไปชนแก้วกับลูกค้า เอฟซีมาเขาก็อยู่ช่วงกลางๆ ร้าน
เหตุเกิดอะไรขึ้น?
ไอซ์ : ตอนที่เห็นจอมอนิเตอร์ของผมที่ไว้เขียนสคริปต์เพื่อส่งให้คนในวงได้ดู มันดับก่อน ไฟส่องหน้านักร้องก็ดับไปด้วย น้องดิน นักร้องชายก็ก้มทำจออยู่ คิดว่าใครเตะปลั๊กหรืออะไรนี่แหละครับ ผมเงยหน้ามาอีกที พี่คีย์บอร์ดชี้ว่ามีควันไฟขึ้นตรงคัตเอาต์ ไม่ใหญ่มากครับ อยู่เยื้องๆ เหนือเวทีบนหัวเรา
จากนั้นยังไง?
ไอซ์ : จากนั้นมีควันไฟขึ้นก่อนครับ พี่มือคีย์บอร์ดบอกว่าออกไป ให้หนีๆ แล้วพอเขาบอกให้หนี ไฟในร้านดับหมดเลยครับ ไม่เห็นใครเลย ควันก็อัดเต็มอยู่ในนั้น
เวทีสูงมั้ย?
ไอซ์ : ไม่สูงครับ ก้าวขึ้นได้เลย
วงเขาสูญเสียกี่คน?
ไอซ์ : ตอนนี้ที่ส่งมา มีมือคีย์บอร์ดด้วย คนที่บอกให้ผมหนีออกมา
คือคุณกวาง?
ไอซ์ : ใช่ครับ พี่กวาง
ตอนนี้สามหรือเท่าไหร่?
ไอซ์ : ตอนนี้รอยืนยันของดินว่าอยู่รพ.ไหน แต่ตอนนี้เป็นมือคีย์บอร์ดที่เขายืนยันมาเมื่อสักครู่นี้
มีนักร้องหญิง คีย์บอร์ด แล้วมีอีกมั้ย?
ไอซ์ : ตอนนี้รอยืนยันว่าดินอยู่ไหน ตอนนี้เสียชีวิตสองครับ
ประตูใกล้เวทีมากนะ?
ไอซ์ : ไม่ห่าง ประมาณ 5 เมตรได้ที่ผมยืนอยู่ แต่พอไฟดับมันมองไม่เห็นครับ อากาศที่เราหายใจมันน้อยมากครับ ตอนผมกำลังจะออก ผมก็หันไปตะโกนหาแฟนผม เรียกเขา บรีสๆ แต่หาเขาไม่เจอ เพราะมันมืดแล้วชุลมุนมาก คนลุกแตกฮือตอนไฟดับแล้วควันมันเข้ามา คนก็เริ่มเบียดกันออกแล้ว ผมก็เบียดออกเหมือนกัน ตอนผมออกไปปากประตูผมมองไม่เห็น ผมก็คลำออกไป แล้วมันระเบิดพอดี ผมก็เลยโดนสะเก็ดช่วงข้างหลัง มันร้อนและมันเผาด้านหลังเราแล้วครับ
ฉิวเฉียดมาก?
ไอซ์ : พอไฟดับผมจะกลับไปดูคนข้างใน แต่ข้างในยังร้อนระอุ เข้าไม่ได้เลยครับ
ไอซ์ตอนหนีออกมาได้ เป็นจังหวะที่แจ็คกำลังถ่ายไฟพุ่งออกมา มันมีอีกหนึ่งบุคคล อยู่ฝั่งตรงข้าม นาทีชีวิต มันต่างกัน คนนึงนั่งอีกฝั่งนึง นี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจังหวะนั้นเหมือนกัน สุดท้ายต้องเป็นคนไปช่วยเหลือ ฝั่งนี้ต้องหนีเอาชีวิตรอด ต้องตามแฟนหรือคนในวงของเขา เวลาเดียวกัน นาทีเดียวกัน แต่ชีวิตมันต่างกัน มันทรมานใจนะ ในมุมของมนุษย์ หลังคุณออกมาได้ คุณกลับเข้าไปอีก?
ไอซ์ : ผมหันกลับไป เพื่อนผมที่เป็นมือกลองโดนไฟคลอกอยู่ตรงประตูแล้ว แต่ตอนนั้นผมใส่แว่นแล้วแว่นมันมัวมาก มองไม่ออกว่าเป็นใคร มีพี่ๆ แถวนั้นช่วยดึงเพื่อนผมออกไป แต่เพื่อนผมก็แย่มากๆ แล้วตอนนั้น ผมก็พยายามจะเข้าไปอีก แต่กลัวปะทุอีกรอบนึง เพราะยังระอุและร้อนมาก ทีนี้ก็ชุลมุน หลังจากนั้นพี่เขาก็มาช่วยกันทุกกระจก
บอย : ไฟเริ่มขึ้นมาอีก เลยเอาถังดับเพลิงฉีดไปก่อน เข้าไปลึกไม่ได้เพราะหายใจไม่ได้แล้ว ก็ช่วยได้แค่คนอยู่ใกล้ๆ กระจก ดึงออกมาก่อน
ก่อนมีเหตุเกิดขึ้น คนที่ไปเที่ยวเยอะมั้ย?
ไอซ์ : เยอะครับ ประมาณ 100 ขึ้น เกือบๆ เต็มร้าน ช่วงกลางคนก็จะเยอะ
ในร้านรอบข้างบุด้วยฟองน้ำหมดเลย?
ไอซ์ : ครับ ด้านบนด้วยครับ เพื่อไม่ให้เสียงดังออกไปข้างนอก
พี่จักรกฤษณ์ พวกฟองน้ำทั้งหลายที่ติดกันอยู่เป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เวลาคนดมควันเข้าไปจากการไหม้ฟองน้ำทำให้คนหมดสติและเสียชีวิตในนั้นได้?
จักรกฤษณ์ : ครับ ต้องบอกว่าเรื่องจริง พวกวัสดุทันสมัย หรือวัสดุเอาไว้ซับเสียง ยิ่งฟองน้ำ จะเกิดกระบวนการของควันก่อน พอควันสะสมขึ้นไป พฤติกรรมของควันจะลอยตัวขึ้นสู่ในมวลความร้อนที่สูงยกตัวขึ้น พอสูงในชั้นที่มันเกิดขึ้น มันก็จะมีการสะสมความร้อนอยู่ชั้นเพดาน แต่พฤติกรรมพวกนี้ มันคือฟองน้ำ ฉีดหลังคาพวกนี้เวลาลุกไหม้มันจะไวมาก ตัวฟองน้ำจะค่อยๆ กินความร้อนทั้งหมด กลายเป็นควันก่อน ควันตัวนี้จะมีความร้อนวิ่งนำไปด้วย การสะสมความร้อนตรงนี้เกิดความรวดเร็ว ควันที่เห็นที่พบตามภาพ คือกระบวนการกลุ่มแก๊สที่ในภาษานักดับเพลิง มีคำว่าแบ็กดราฟ แฟลตโอเวอร์ และคำว่าเอ็มจีไอ นี่คือเรื่องที่ต้องบอกว่าเวลาลุกไหม้จะไวอยู่แล้ว ควันจะเกิดขึ้นเยอะมาก มวลคาร์บอนเยอะจริงๆ
ไอซ์ หลังจากนั้นคุณทำยังไงต่อ?
ไอซ์ : ผมก็วิ่งหาสมาชิก ตะโกนเรียกหาแฟนผมกับนักร้องหญิง มาเจอพวกพี่ๆ ที่เป็นนักดนตรีอยู่ในวงบางส่วน ผมก็วิ่งไปข้างหลัง วิ่งวนอยู่อย่างนั้น จนพี่มือเบสโทรมา บอกให้วิ่งมาด้านหลังด่วนเลย เขาปั๊มหัวใจแฟนผมอยู่ด้านหลัง ผมก็รีบวิ่งไป เห็นเขาปั๊มอยู่ ผมก็ไปเป่าปากให้อากาศ ตอนนั้นเขาหมดสติไป ช่วยกับพี่ๆ ทีมกู้ภัย เขาเหมือนจะมาในความรู้สึกผม ตอนนั้นคนเฮแล้ว คิดว่าบรีสจะกลับมา พี่เขาก็ส่งไปด้านหน้าแล้วเช็กอีกทีว่าจะแดงหรือดำ หรือแบบไหน พี่เขาก็ช่วยต่อ แต่ไม่ได้นาน เพราะมีอีกหลายเคสที่ช่วยกัน แฟนผมก็เลยโดนแทงเป็นเคสดำตรงนั้น แต่แฟนผมไม่ได้โดนเผาไหม้เลยนะครับ ร่างกายสมบูรณ์ปกติ เหมือนคนหลับเฉยๆ
ตัวแบงค์อยู่จุดไหน?
แบงค์ : ผมอยู่คนละวงกับไอซ์นะครับ ผมสนิทกับคนในวงทั้งหมด สนิทกันมากเลย พอผมรู้ข่าวปุ๊บ ผมลงจากพระรามสาม ก็ไปที่เกิดเหตุเลย ก็ไปเจอไอซ์นี่แหละ มีสายโทรเข้ามาว่าเจอพี่กวางแล้วนะ อยู่ที่รพ.แล้วนะ เขาแจ้งชื่อแล้ว แต่มารู้อีกที พี่กวางอยู่ในร้าน ยังไม่ได้ออกมา สื่อสารกันผิดพลาด เราก็กลับมานั่งที่หลังร้าน มีนักข่าวมาถามไอซ์ มีกู้ภัยโทรถามเด็กเชียร์เบียร์ เขาก็แทงเคสดินเป็นดำ พอมารู้อีกที พี่ของดิน เป็นอาสากู้ภัยเหมือนกันบอกว่าตอนนี้ยังไม่เจอร่างเลยครับ
ไอซ์ : เขาประสานกับกู้ภัย พี่เอกราช เป็นอาสาป่อเต๊กตึ๊ง คอยประสานงานโทรมาหาพวกผม แต่หลักๆ ให้แบงค์เป็นคนคุยกับพี่เขา เพราะเมื่อคืนมีคนโทรหาผมเยอะมากครับ ทั้งนักข่าวด้วยทั้งอะไรด้วยครับ
เพื่อนในวง 11 คน ตัวดินตอนนี้ก็ยังไม่เจอ?
ไอซ์ : ตอนนี้ยังครับ แม่เขาเพิ่งไปรพ.ตร. ก็ยังไม่เจอ กำลังไปอีกรพ.นึง เมื่อกี้ไปลาดพร้าวแล้วก็ไม่เจอ
และไม่อยู่ใน 10 กว่าคนที่พิสูจน์อัตลักษณ์ด้วย คือหายไป?
ไอซ์ : ครับ
แจ็ค : ตอนคุณบอยเข้าไป ข้างในเป็นลักษณะที่ไหม้และมองไม่เห็นว่าเป็นใคร ผมไม่มี ตัวสีขาว
บอย : พอผมไปจับ เลือดกับเนื้อติดมาหมดเลย
เราพยายามช่วย แต่พูดง่ายๆ เรามองไม่รู้ว่าเป็นใคร?
บอย : ใช่ครับ เห็นแค่มือที่ยื่นออกมาแล้วแข็งหมดแล้ว
ไอซ์ : เพื่อนผมก็โดนคลอกทั้งตัวแล้วร้องทรมานครับ ตอนนี้ที่อัปเดตอาการ ปอดรั่ว กระดูกซี่โครงหัก ยังอยู่ห้องไอซียูครับ
พี่ดำ ตอนพี่ดำลงพื้นที่ไป ข้างในเป็นยังไงบ้าง ส่วนใหญ่เจอผู้เสียชีวิตตรงไหน?
ดำ : ตอนลงพื้นที่ได้เข้าไปค้นหา รับแจ้งว่าตรงห้องน้ำทับกันเยอะมาก จากการพิสูจน์พบว่าขาดอากาศหายใจซะส่วนใหญ่ จะไม่ไหม้ไม่อะไร เป็นปกติ
มีบุคคลโดนไฟไหม้ตามร่างกาย แล้วเสียชีวิตหลายรายมั้ย?
ดำ : ไหม้เกรียมเลยแค่รายสองราย แต่ที่คุณบอยพูดถึง น่าจะนำส่งรพ.ก่อนเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะถึง อาจเป็นตอนแรกๆ
อาจเป็นผู้บาดเจ็บ 22 ราย?
แจ็ค : ที่มาตรงเกาะกลาง ที่เขาหลุดออกมา เสื้อผ้าไม่มีครับ
ดำ : พลเมืองดีน่าจะเอาตัวออกมาก่อน
แต่ที่เสียชีวิตจริงๆ สองถึงสามราย ไม่เกินนี้?
ดำ : ไม่เกินนี้ เสื้อผ้ายังอยู่ครบ นอกนั้นขาดอากาศหายใจ สำลักควัน ดำควัน
ช่องทางหนีหรือหลบมันยากมากมั้ย?
ไอซ์ : ยากครับ ยิ่งไฟดับด้วย เราไม่เห็นทางออก ถ้าเราไม่รู้ทางหรือไม่รู้ทิศทาง ตอนผมวิ่งออก ผมจะวิ่งไปทางฝั่งโน้น ถ้าออกประตูด้านหลังตรงครัวกับห้องน้ำ เขาจะมีโต๊ะขายลูกอมอยู่ ซึ่งตั้งขวาง พอเราเดินตรงมา ห้องน้ำอยู่ขวามือ ประตูทางออกจะอยู่ซ้ายมือ ถ้าจะออกก็ติดตรงนี้เพราะคนขายนั่งตรงประตูพอดี
ดูภาพที่ตร.ดูจุดที่เป็นประตูด้านหลัง มีเป็นกำแพงเขียนอะไรสักอย่าง ตรงนั้นเป็นอะไร?
ไอซ์ : เป็นประตูเข้าออกได้ แต่เขาไม่เปิดให้เข้าออก เขาน่าจะกลัวใครเข้าออกโดยอะไรแบบนี้
กลัวคนไม่จ่ายเงิน?
ไอซ์ : ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า แต่เขาปิดไว้เลยตรงช่องนั้น
ห้องน้ำผู้ชายอยู่ขวามือ ซ้ายมือเปิดไปเป็นลานจอดรถทางออกเลย ซึ่งถ้าประตูนี้เปิด เขาหนีได้เลยนะ?
แจ็ค : เจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานว่าเขากลัวว่าคนจะไม่จ่ายเงิน
ในอดีตเมาๆ แล้วหนีออกไปทางนี้ ก็เลยปิดล็อกไม่ให้ออกทางนี้?
แจ็ค : เขาพูดอย่างนั้น นายกฯ เลยส่ายหัว
เขาปิดมานานหรือยัง?
ไอซ์ : ก็ทุกวันแหละครับ ที่ผมไปเล่น เพราะแต่ก่อน น้องผมในวงเวลามากัน บางทีเขาเปิดประตูนี้ แล้วเข้าไปชนกับพี่ที่ขายลูกอมเพื่อเข้าห้องน้ำ เพราจะได้ไม่ต้องเดินอ้อมสมัยก่อน
ทางเข้าออกที่เข้าออกได้จริงๆ มีกี่ทาง?
ไอซ์ : สามทางครับ ประตูหน้าสองข้าง แล้วก็ตรงครัวที่พนักงานเดินเข้ามา และนักดนตรีก็เดินเข้าทางนั้น
ตรงนั้นเป็นจุดที่พนักงานในร้านจะรู้เท่านั้น แต่คนไปเที่ยวไม่รู้หรอก คนวิ่งหนีไปทางห้องน้ำด้วยซ้ำ แต่เชื่อว่าออกไม่ได้เพราะปิดอยู่เลยไปกองอยู่ในห้องน้ำ?
ไอซ์ : หรืออาจจะเบียดกัน เพราะตอนนั้นไฟดับไปแล้ว คนที่ขายลูกอมตรงนั้นเขาออกมาได้
ถ้าอีกฝั่งโดนล็อกไว้ แต่มีอันนึง ซึ่งคุณแจ็คลงไว้ในอินสตาแกรม เป็นเหตุการณ์ปีก่อน มีคนไปคอมเมนต์เอาไว้ บอกว่าทางเข้าออกมีทางเดียว เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น น่ากลัวมาก แล้วโรงเบียร์ตอบว่าทางเข้าออกมี 4 ทาง จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมงานการ์ดและน้องๆ ในร้าน สามารถแก้ไขปัญหาได้ คำถามที่ต้องย้อนถามคนที่พิมพ์ มีทางเข้าออก 4 ทาง แต่ปิดตายไป 1 อีกหนึ่งคนเที่ยวไม่รู้ คำว่า 4 ทางคือรู้แค่ 2 นะ แล้วยังบอกด้วยว่าจะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีคนเปิดมั้ย ไม่มี ทีมงานและน้องๆ ในร้านแก้ปัญหาได้มั้ย ก็ไม่ได้ อันนี้บ่งบอกว่าปีก่อนมีคนไปเตือนแล้ว แต่กลับมาตอบแบบนี้ ไม่คิดหาวิธีแก้ไขตามที่คนคอมเมนต์เอาไว้ มันก็บอกอะไรเราได้เหมือนกันในบางเรื่อง
มะตูมเคยไปดูร้านก่อนที่จะทำ?
มะตูม : ใช่ครับ ที่ตูมยืนอยู่เป็นหน้าบาร์น้ำ ไม่ได้ไกลกันมากระหว่างริมถนนกับประตูหลัง ประมาณ 3-4 ก้าว ตูมไปถึงได้ แต่ว่ามันมีโต๊ะไงครับ ในความเป็นจริงพอมีโต๊ะมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
พี่ได้รับแจ้งเหตุอะไรบ้าง?
จักรกฤษณ์ : ประมาณ 5 ทุ่ม 57 นาที เกือบเที่ยงคืนแล้ว จริงๆ แล้วในส่วนสถานีดับเพลิงสุทธิสาร เขาเป็นพื้นที่ ผมอยู่พระโขนง มาช่วยสนับสนุน ที่มาใช้เวลาไม่นาน แค่ 5 นาทีเท่านั้นเอง 5 นาทีเข้าถึง ลักษณะไฟเป็นพฤติกรรมที่โหม เกินกว่าลิมิตนักดับเพลิง ซึ่งถ้าประเมินจริงๆ นักดับเพลิงจะเข้าไม่ได้แล้วถ้าเกิดเหตุลักษณะแบบนั้น แต่ก็ไม่ได้บอกว่านักดับเพลิงจะไม่เข้านะครับ นักดับเพลิงมีอุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่ แต่ก็ต้องดูก่อนว่า ณ ตอนนี้ข้อมูลแรกมีคนเจ็บมั้ย ยังไม่มีข้อมูล คนเจ็บไม่มีใครให้ข้อมูลเลย ทีมงานชุดแรก เขาไปเรื่องรับรู้เหตุและแจ้งข้อมูลเพื่อสนับสนุน ของผมเป็นทีมชุดที่สามแล้ว ที่เข้าไปจัดการ นี่ก็เป็นมุมนึงที่เราเห็นว่าเปลวไฟเป็นพฤติกรรมแปลกๆ
ตอนไปถึงไฟยังโหมอยู่มั้ย?
จักรกฤษณ์ : ไฟก็ยังไหม้อยู่ในจุดที่ข้างใน แต่เป็นลักษณะการโทรม เหลือแค่กลุ่มควันที่หลงเหลืออยู่แค่นั้นเอง ไฟโทรมคือไฟที่มีลักษณะเผาไหม้จากจุดวาร์ปไฟ ฟึ๊บทีเดียว นั่นคือพฤติกรรมของควันที่มีการสะสมของกลุ่มแก๊ส ฝุ่นระเบิด หรือฝุ่นคาร์บอนมอนน็อกไซต์ที่ยังเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ พอยกตัวขึ้นมันลอยอยู่ชั้นเพดาน แล้วต้องการให้ตัวเองมีพลังงานกลายเป็นแสงสว่างคือเปลวไฟ พอเกิดปรากฎการณ์ตรงนั้นขึ้น ความร้อนถึงได้ อาจมีการเหนี่ยวนำจากต้นเพลิง ประกายไฟอะไรก็แล้วแต่ เป็นปรากฎการณ์กลุ่มแก๊สที่ติดไฟได้ ลักษณะเปลวไฟที่เกิดขึ้นคือมันพุ่งข้างบน เรามองว่าพฤติกรรมที่ไฟพุ่งข้างบน คือเปลวไฟสร้างพลังงานของมันเองให้มันมีชีวิต มันกินอากาศเต็มที่ปุ๊บ ควันจะน้อยมาก กลายเป็นเปลวเพลิง รังสีความร้อนแผ่กระจาย จุดนี้เป็นจุดพีกที่ว่าต้นทางของการมีชีวิตของไฟมันอยู่เกือบเป็นพัน ตอนนี้กระจกยังไม่แตกนะ คือการเก็บควันอยู่ในสภาพแวดล้อม 164 ตารางเมตรที่เป็นพื้นที่ ควันที่เต็มทุกพื้นที่เป็นควันที่สามารถทำให้ติดไฟได้ และควันทั้งหมดต้องการมีชีวิตออกมาเป็นไฟ ลักษณะพฤติกรรมตรงกลางมีโต๊ะ แต่ตรงท้ายห้องน้ำ ทำไมประชาชนอยู่ในห้องน้ำมีแค่เขม่าควัน พื้นที่ตรงนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีรังสีความร้อนแผ่กระจาย แต่เป็นแค่เขม่าควัน แต่จุดที่ต้องการมีเปลวไฟคือทางเข้าทางออกของคนที่มาเที่ยว คนก็นึกถึงว่าเราต้องหนีออกทางไหน ก็ออกทางนี้แหละ แต่พอหนี้ทางนี้ไม่ได้ ก็หันไปด้านหลังแล้ว
ข้างในอาคารเป็นไฟหมดเลยมั้ย?
จักกฤษณ์ : เป็นควันก่อนครับ ตอนไฟพุ่งเป็นแค่ปากประตู แต่จะค่อยๆ เริ่มกินเข้าไป แต่นี่คือพลังงานมันเยอะ เป็นกลุ่มแก๊สที่มีเยอะมาก มีเยอะทุกพื้นที่
เท่าที่ทราบเกิดจากอะไร?
จักรกฤษณ์ : จุดต้นทางขอในส่วนพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นและกระตุ้นทำให้ควันติดไฟ ออกซิเจนมีแน่นอนจากประตูที่เข้า ความร้อนที่มีอยู่เพียงพอ คือควันที่เกิดขึ้นจากการสปาร์ก แล้วมีควันเกิดขึ้น ควันตรงนี้ออกมามันจะเป็นฟองน้ำ พอเป็นฟองน้ำก็ไปไวมันสะสมอยู่ บวกกับความมืดคือไฟดับ ก็ทำให้ความมืดทั้งหมดเป็นการเก็บควันไว้ด้วย คนก็เลยมองไม่เห็น
ในร้านบุฟองน้ำทั้งร้าน ตามกำแพงด้านข้างบุหมด ด้านบนฝ้าบุทั้งหมด จากที่ยืนกับบนฝ้าสูงมั้ย?
มะตูม : ไม่เท่าไหร่ครับ ตูมสูง 193 ซม. ถ้าตูมยืนบนเก้าอี้ก็อาจจะถึง เพราะไซส์โต๊ะที่ร้านค่อนข้างเตี้ย เพื่อให้ข้างบนดูโปร่ง แต่จริงๆ เพดานไม่ได้สูงมาก ถ้าจำไม่ผิดข้างบนเป็นโฟมหมดเลย
ซ้ายมือจากเฟรม คือถนนลาดพร้าวเป็นหน้าต่างทั้งหมด เวทีถ้าเข้าจากถนนลาดพร้าวมองขวาก็เจอเวที ที่มะตูมบอก สุดทางขวาเฟรม อันนั้นคือห้องน้ำ เป็นทางออกด้านหลัง ที่นายกฯ ยืนดูอยู่แล้วถามว่าทำไมประตูนี้ปิดตาย เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าของร้านเป็นใคร เห็นว่าเคยเปิดร้านชื่อซาเล้งแล้วไฟไหม้เหมือนกัน?
มะตูม : อันนี้ตูมเพิ่งทราบจากข่าวเหมือนกัน
เห็นบอกว่าเจ้าของร้านสาหัสเหมือนกัน เป็นแคสแดงเหมือนกัน?
ไอซ์ : น่าจะเคสแดงครับ เห็นเขาออกมาทำแผลอยู่เหมือนกัน
แบงค์ : เขาบอกเขาโดนไฟคลอกครับ
มะตูมเคยเป็นหนึ่งในคนที่จะทำร้านนี้ ตอนแรกร้านไม่ได้ชื่อนี้ด้วย?
มะตูม : ตอนเซ้งคนละชื่อครับ แต่จริงๆ ไม่ใช่โรงเบียร์ครับ จริงๆ ร้านชื่อ ณ ลาดพร้าว โรงเบียร์มาจากไหน ตูมออกมาแล้ว ไม่รู้แล้ว เมื่อก่อนชื่อ ณ ลาดพร้าวเฉยๆ ครับ
ล่าสุดมีเคสดำเพิ่ม คือสมาชิกในวง?
ไอซ์ : บิวครับ เป็นมือกลอง
สมาชิก 11 คนในวง มีไอซ์ (รอด) บุค (รอด) แคร์ (นักร้อง) คนนี้รอด บรีส (เสียชีวิต) ติ๊ก (รอด) ดิน (หาไม่เจอ) ตุ๋น (รอด) ต่อ (รอด) กวาง (เสียชีวิต) บิว (เสียชีวิต) แล้วก็คุณอาร์ต ที่รอดออกมาได้ ในที่เกิดเหตุ ข้างในความร้อนอย่างพี่เอ็กซ์บอกเลย มันอยู่ที่ปากทาง เพราะมีขวดเบียร์ตั้งอยู่ ยังไม่แตกเลย สภาพปกติ ขวดเบียร์ไม่มีแตกเลย?
จักรกฤษณ์ : สภาพยังสมบูรณ์
แสดงว่าไฟไม่ได้โหมไหม้จนแตก แต่ลอยขึ้นด้านบน แล้วพุ่งออกจากด้านบนออกมา ด้านล่างเป็นควันเป็นเขม่าไปเกาะมันถึงได้ดำแบบนี้ ขออนุญาตถามกรณีแบ็กดราฟเป็นยังไง?
จักรกฤษณ์ : แบ็กดราฟคือการระเบิดภายใต้กลุ่มควันที่มีแรงดัน หรือแรงอัดจากการเอาออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยา เกิดการสันดาปขึ้น เราจำลองตู้เล็กๆ ให้เห็น ทีมีลักษณะแสงไฟ แบ็ดดราฟอิ่มตัวจากความร้อน พอออกซิเจนวิ่งเข้าไปถึงได้ ทำให้กระบวนการติดไฟมันสมบูรณ์ ตอนแรกควันที่มีเปลี่ยนเป็นเปลวไฟ ก็คล้ายๆ กันครับ อีกภาพเป็นภาพของเปลวไฟที่อยู่ในตู้ มันจะหายไปครับ นี่คือกลุ่มควันที่มีการติดไฟเกิดขึ้นด้วยอุณหภูมิ 480-500 องศา กลุ่มควันพวกนี้เป็นกลุ่มควันคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ พวกที่เผาไหม้สมบูรณ์เวลาติดไฟจะทำให้พลังงานนั้นเกิดแสงสว่าง หรือจุดวาร์ปไฟ อันนี้พลังงานสมบูรณ์แล้ว และทำให้ควันหายไปทันที เผอิญเชื้อเพลงตรงนั้นคือขวดเหล้าในร้านที่ยังไม่สามารถทำให้เกิดการติดไฟได้ แต่ก็มีการหยดลงมาจากด้านบนและลงมาข้างล่าง โดนพัสดุเช่นเบาะที่นั่ง ก็เกิดการลุกไหม้
ไม่มีสปริงเกอร์เหรอ?
จักรกฤษณ์ : ไม่มีครับ
จริงๆ ควรต้องมีเหรอ?
จักรกฤษณ์ : ก็ไม่จำเป็นตรงนั้น ด้วยสถานประกอบการขออนุญาตที่เป็นประเภทขออนุญาตทางร้าน ทางเขตจะดูแลเรื่องขออนุญาตจด แต่ก็ต้องดูอีกว่าสถานประกอบการบางประเภทที่อยู่กับอาคารจำเป็นต้องมี แต่นี่เป็นประเภทอะไรก็ต้องไปดูในส่วนขออนุญาต ถ้าเป็นร้านอาหารก็ไม่ต้องพูดถึง ไม่มีก็ได้
มันแล้วแต่ว่าจะไปขอจดอะไร อันนี้จดเป็นร้านอาหาร ก็ไม่จำเป็นต้องมีสปริงเกอร์ แต่ขณะเดียวกัน มันแฝง ถ้าเตรียมไว้ก็จะดี?
จักรฤษณ์ : โดยพื้นฐาน มีถังดับเพลิงอยู่แล้ว แต่ ณ เวลานั้นคงไม่ได้ใช้ เพราะมันไวมาก เชื้อเพลิงที่มีความทันสมัย มันจะเป็นเชื้อเพลิงที่ไว
คนเสียชีวิตในห้องน้ำเยอะมากๆ หมอหมูวิเคราะห์ไงเรื่องนี้?
นพ.วีระศักดิ์ : พอดีผมตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านี้ จริงๆ ในห้องน้ำที่เราเห็นแต่ละห้องที่มีผู้เสียชีวิตในห้อง หมายถึงห้องที่เปิดเข้าไป เป็นหนึ่งหรือสองหรือสามคน พอได้ข้อมูลกลายเป็นว่าห้องละคน แสดงว่าจริงๆ อาจไม่ใช่ลักษณะคนวิ่งหนีเข้ามาหลบในห้องน้ำ แต่เขาทำกิจกรรมในห้องน้ำอยู่แล้ว และไม่ได้ทราบว่ามีเหตุอะไรอยู่ภายนอก แล้วตัวของควันเท่าที่ทราบ ฝ้ามันต่ำ เป็นตัวบุทั้งหมด ติดไฟได้เร็ว ลักษณะแอร์รวม น่าจะซึมเข้าแอร์ แล้วควันพาไปถึงห้องน้ำ โดยคนอยู่ในห้องน้ำไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ทำให้รับควัน และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อย่างห้องน้ำผู้หญิงมีห้าห้อง น่าจะอยู่ในห้องครบหมด มีรออยู่ด้านนอกด้วยเหมือนกิจกรรมทั่วไป คนไปเที่ยวผับ แล้วกำลังจะเข้าห้องน้ำ แล้วเกิดเหตุ ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าไม่ได้วิ่งหนีไปหลบในห้องน้ำ โดยส่วนใหญ่คนจะเข้าใจผิดจะวิ่งหนีไปหลบในห้องน้ำ เพราะคิดว่ามันมีน้ำ ถ้าไฟมาเราจะได้ทำให้ตัวเองไม่ผุพองได้ แต่ความจริงห้องน้ำโดยพื้นฐานทั่วไปมันจะไม่โปร่ง มันจะอับ ฉะนั้นพอมีแก๊สหรือควันเข้าไปมันก็อบอวลอยู่ภายในโอกาสเสียชีวิตจากควันก็สูงกว่าอยู่แล้ว
เข้าไปอยู่ในห้องน้ำหญิง?
ดำ : มันเป็นทางหนีไฟ ทางเดียวกับห้องน้ำ
นพ.วีระศักดิ์ : ความเห็นส่วนตัว ถ้าเขารู้ว่าทางออกจริง ต่อให้ปิดแล้วเกิดเหตุ เขารู้ตัวกันหมด ควรมาอออยู่ตรงนี้แล้วพังประตู เพราะประตูเป็นประตูไม้ ใช้แรงร่วมกันสองสามคนก็พังไปได้ แต่กลายเป็นว่าทุกคนอยู่ในห้องน้ำ แล้วห้องต่างๆ ด้วย ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่รู้ตัว แล้วควันมาก่อน เป็นเหตุให้เขาเสียชีวิตอยู่ภายใน
ไอซ์ : แต่นักร้องชายเขาออกไปทางประตูนี้เขาไปเข้าห้องน้ำพอดี เขาบอกว่าเขาพังประตูนี้ออกมา ตอนนั้นมันมืด เราจะไม่เห็นทางทั้งหมดในร้านเลยครับ
มะตูม : ร้านต่อให้มีไฟก็มืดอยู่แล้ว การตกแต่งดีไซน์ข้างในเน้นนีออน มืดมากๆ อยู่แล้ว ยิ่งไฟดับก็เหมือนหลับตาเดินเลย
จักรกฤษณ์ : อาจเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ที่เราเห็น มีสองด้วยนะครับ ที่ทับกันอยู่ นอนกอดกัน ประตูเปิด ตัวเขายังไม่พ้น เขาพยายามหาพื้นที่ซุกเข้าไป ผมสันนิษฐานว่าเส้นทางที่เป็นทางออกตรงนั้นปริมาณอาจไม่พอ เขาพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางแอร์อัด ก็เลยหลีกมาอยู่ในห้องน้ำ
นพ.วีระศักดิ์ : ก็เห็นด้วย ถ้าในห้องมากกว่า 1 คนก็อาจเป็นกิจกรรมที่เข้ามาหลบได้ ตอนแรกได้ข้อมูลว่าอยู่ในห้องน้ำ แล้วปิดห้องน้ำกัน
เคยมีทีมงานในร้านบอกว่าประตูมีสี่ทาง ถ้าเกิดอะไรทีมงานเปิดได้ แต่ประตูนึงปิดตาย อีกประตูชาวบ้านไม่รู้ ในร้านมีบอกมั้ยว่าเป็นประตูหนีไฟ?
จักรกฤษณ์ : ภาพควันและตัวความร้อนก็ทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ตอนนั้น ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้
นพ.วีระศักดิ์ : นักร้องออกมาได้ยังไงครับ
ไอซ์ : เขาบอกว่าเขาพังประตูครับ เพราะเขาไปฉี่พอดี
นพ.วีระศักดิ์ : เอาแค่ว่าปิดก็ไม่ใช่ทางหนีไฟแล้วครับ
การเยียวยามองยังไง?
นพ.วีระศักดิ์ : เรื่องนี้ต้องตรวจสอบว่าต้นเหตุคืออะไรกันแน่ เมื่อเช้ามองย้อนไปคดีเก่าๆ จนถึงวันนี้ ซานติก้า 2009 เมาท์เท่าบีคือ 2022 วันนี้ 2026 แต่พอมองย้อนกลับไป เราเห็นภาพตรงเพดานด้านบน มันคือวัสดุที่ใช้บุซับเสียงซึ่งหายหมดเลย นั่นคือไหม้หมด ปี 2009 2022 ก็แบบนี้เรากำลังพูดถึงแก๊สพิษ คาร์บอนไดออกไซต์ หรือไซยาไนด์ ที่มีการพูดถึงว่าอาจหยดมาตามเบาะ ตามโซฟา ซึ่งพวกนี้เกิดการเผาไหม้ มันเกิดไฮโดรเจนไซยาไนด์หมด เป็นแก๊สพิษหมด คำถามคือ ณ ตอนนั้นผมก็ยังอยู่ในเหตุการณ์นะ เราพูดตลอดว่าสถานบันเทิงทุกที่ ต้องป้องกันด้วยการไม่ติดวัสดุที่บุแล้วไวไฟ เพราะทำให้เกิดแก๊สพิษได้ วันนี้ก็สะท้อนว่ามันกลับมาจุดเดิม ถามว่าเป็นความประมาทหรือไม่อย่างไร ความรับผิดชอบจะเกิดจากพวกนี้แหละครับที่ต้องตรวจสอบต่อ ต้องมีคนรับผิดชอบ เพราะเสียชีวิตขนาดนี้ บาดเจ็บขนาดนี้ มันจะไม่มีใครผิดหรือไม่รับผิดชอบเลยคงเป็นไปไม่ได้
ทางนี้ต้องการทวงความเป็นธรรม เหมือนครอบครัวเขา วงเขา?
ไอซ์ : ครับ ผมเจอหน้ามากกว่าครอบครัวอีกครับ ผมเจอหน้ามากกว่าพ่อแม่ที่บ้านอีก ทำงานเจอกันทุกวัน
วันนี้คุณอยากถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้?
ไอซ์ : ใช่ครับ เพราะมีคนตาย ที่ไม่ใช่แค่วงเราด้วย ทั้งคนไปเที่ยวด้วย อย่างแฟนผมเขาก็รับผิดชอบครอบครัวฝั่งเขาคนเดียว เขาเป็นเสาหลักครับ โทรไปหาพ่อเขา พ่อเขาเป็นพระอยู่ตอนนี้ ก็ยังทำใจกันไม่ได้ ผมก็เลยอยากมาเรียกร้องด้วยว่าจะทำยังไงค่าเสียหายที่เกิดขึ้น กับคนที่เสียชีวิตไปหรือบาดเจ็บ
นพ.วีระศักดิ์ : ติดตามข่าวไม่ชัดเจนว่ามีผู้สูญหายค่อนข้างเยอะ แล้วพอมาฟังสักครู่ผ่านๆ ว่ามีนักดนตรีหาย ผมก็ฟังว่าในพื้นที่ที่เกิดเหตุ ที่เขาไปเก็บศพและช่วยเหลือด้วย โดยสภาพศพไม่ได้ไหม้เป็นตอตะโก จนไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ แต่ทำไมสูญหาย
มีบางคนที่ทางฝั่งบอยไปช่วยตั้งแต่แรก ทุบกระจกเข้าไปเจอคนที่เนื้อลุ่ย ผมไม่มีก็มี?
นพ.วีระศักดิ์ : อันนั้นยังพอระบุตัวบุคคลได้ แต่คำว่าสูญหาย หาไม่เจอ
หรือเขายังเจ็บอยู่เป็นเคสแดงหรือเปล่า แล้วยังตอบไม่ได้?
ดำ : คือที่พี่เขาเล่ามา คนที่หนีออกมาก่อน โดยความเป็นไปได้ พลเมืองดีอาจนำไปส่ง แล้วไม่ได้รายงาน แต่ที่รายงาน คนบาดเจ็บ 63 แบ่งเป็นแดง 22
นพ.วีระศักดิ์ : ที่ผมพูดเนี่ยด้วยเหตุผลข้อเดียว ผมหวังใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคนสูญหายคือคนออกมาก่อนแล้ว แล้วไปรักษาที่รพ. ไม่ใช่คนที่เป็นศพในพื้นที่ แล้วยังพิสูจน์ไม่ได้ ที่ตัวเลขสูญหายเยอะ อาจอยู่ตามรพ.ต่างๆ แหละ ผมก็หวังใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
ผมก็หวังใจว่าเขาอาจบาดเจ็บสาหัสแล้วถูกนำตัวส่งรพ. จึงไม่สามารถแจ้งเข้ามาได้?
ดำ : ด้วยไปช่วยเมื่อคืน อยากให้จบแค่ 27 อยากให้ทุกคนรอดปลอดภัยไม่อยากให้สูญเสียเพิ่ม เราอยากให้น้องเจอไม่เจ็บมากดีกว่า
ถ้าถามมุมพี่เอ็กซ์ในฐานะตร.ดับเพลิง จริงๆ มันต้องติดสปริงเกอร์มั้ย?
จักรกฤษณ์ : สปริงเกอร์ก็จะดรอปพฤติกรรมไฟจากการวาร์ปตัวของการนำแก๊สพวกนี้ให้เกิดการติดไฟ ไฟมีชีวิตนะครับด้วยองค์ประกอบของมันครบ ความร้อน เชื้อเพลิง อากาศ สามตัวนี้ถ้ามีเกิดขึ้น มันทำให้สันดาปเกิดขึ้นแน่นอน เปลวไฟเมื่อเกิดจากน้ำก็ทำให้ตัวนั้นหยุดดรอปลงได้ นี่คือข้อดี แต่อาคารบ้านเราหรือบางประเภท เป็นเรื่องที่ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องทำเรื่องขอ
ถ้าติดเขากลัวว่ามันมีแตกออกมาเองทำให้ร้านเขาเสียหาย ก็เลยไม่ติด?
จักรกฤษณ์ : ก็เป็นไปได้ บางพื้นที่ก็ไม่ติดตั้ง สตูดิโอก็ไม่ติดตั้ง เสียหายกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ประมาณนี้ ย้อนกลับไปเรื่องถังดับเพลิง ตอนแรกพอควันมีอยู่ พอถังดับเพลิงใส่ไปอีก ก็ทำให้ชั้นควันถูกทำลาย อันนี้ก็มีส่วนเหมือนกัน ผงเคมีหรือฝุ่นพอจับตัวความร้อนกลายเป็นคาร์บอน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือถ้าไม่โดนความร้อนไม่โดนเปลวไฟมันก็กลายเป็นฝุ่น ฝุ่นก็ไม่ได้ถูกแบ่งชั้น ทำให้ฟุ้งกระจายทั้งหมด ทำให้ทัศนวิสัยมองไม่เห็น มันก็เป็นไปได้เหมือนกัน ณ เวลาคนอยู่ด้านในสุด พวกเราพลเมืองดีไปช่วย ไปฉีด ทำให้ทัศนวิสัยมองไม่เห็น ก็เป็นไปได้ รพ.เขาถือมากเลยนะครับ ห้ามฉีดโดยเด็ดขาด ถ้าคนป่วยยังอยู่ ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้กับมัน
ที่ไฟพุ่งออกมาคือแบ็กดราฟใช่มั้ย?
จักรกฤษณ์ : คือเอฟจีไอ กลุ่มแก๊สที่มีความร้อนสูงในชั้นควัน ควันมีแคส เราขับรถจะมีไอแดดที่เป็นไอใสๆ อยู่ หรือเราเผากองขยะจะมีไอใสๆ ของควันลอยตัวออกมา เราเอาไฟแช็คไปจุดมันก็ติดเหมือนกัน อันนี้คือไอแก๊สที่ยังเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ต้องมีองค์ประกอบเพียงพอถึงจะติดไฟ พอติดก็กลายเป็นเปลวไฟทันที
แจ็ค : เมื่อเช้าได้คุยกับพยาบาล เขาบอกว่าบางทีคนที่ถูกไฟไหม้ การเอาน้ำไปช่วยผู้ป่วย อาจเป็นน้ำที่สกปรกได้ อาจติดเชื้อง่าย วิธีการคืออาจต้องใช้ผ้าคลุมครับ
แจ็คทำกันถูกแล้ว?
ดำ : สิ่งที่ถูกต้อง คือเราไม่รู้หลักการช่วย ไปช่วยไม่ได้ครับ สิ่งที่ช่วยที่ดีที่สุดคือการแจ้งเหตุ
อย่างแจ็คบอก แจ็คบอกว่าไม่รู้วิธีการช่วย แต่แจ็คโทรตาม?
ดำ : ถูกครับ
แจ็ค : โทรตามเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการวิธีการที่ถูกต้องดีกว่า เพราะอย่างบางคนตกใจหดหู่กับเหตุการณ์ที่คุณบอยเล่าให้ฟัง ร้านข้างๆ เจ้าหน้าที่บางคนเขาตกใจ กรี๊ด ทำอะไรไม่ถูก เราก็เข้าใจเขา บางทีกลัวว่าทำไปแล้วจะผิดวิธีหรือทำให้แย่กว่าเดิมหรือเปล่า
ดำ : ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้ศพละ 2 หมื่นช่วยเหลือ รถส่งฟรีทั่วประเทศไทย ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้บาดเจ็บรายละ 5 พันพร้อมกระเช้าครับ ตอนพี่หนุ่มโทรไปผมประชุมด่วนพอดี
เรื่องเยียวยาจะทำยังไง เจ้าของร้านหนักเหมือนกันเป็นเคสแดง?
นพ.วีระศักดิ์ : ก็ต้องว่าไปตามคดี แต่วันนี้ต้องตรวจสถานที่เกิดเหตุหาสาเหตุให้เร็วที่สุด เรื่องผู้เสียชีวิต ต้องระบุตัวตนให้เร็วที่สุดเพื่อให้ญาติเขาได้ไปดำเนินพิธีการทางศาสนา ส่วนบุคคลสูญหาย วันนี้เป็นข่าวแล้ว และประกาศออกไป ก็หวังใจว่าอยู่ข้างนอกนี่แหละ ไม่ได้อยู่ในนั้น ไปส่งการรักษากันอยู่ จะได้ครบถ้วน ส่วนเรื่องคดีแน่นอนต้องใช้เวลา อย่างมูลนิธิเดี๋ยงคงมีผู้สนับสนุนอื่นๆ ที่อยากจะลงมาช่วยเหลือกับผู้สูญเสีย
ดำ : วันนั้นตั้งโต๊ะอยู่นิติเวช ลงทะเบียนแล้วเอาศพกลับบ้าน รับเงินได้เลย เป็นการเยียวยาเบื้องต้น
ตอนนี้ 15 รายชื่อผู้เสียชีวิต ดินยังหาไม่เจอ เมื่อเช้าคนลงข้อความว่าดินยังยกมือไหว้เขาที่เคาท์เตอร์บาร์เหล้าอยู่เลย ไม่น่าเชื่อว่าน้องจะไปแล้ว แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่เจอนะ มะตูม ดูเครียดมากเลยนะ?
มะตูม : มันไม่ดีเลยพี่ มันไม่ควรเกิดอะไรแบบนี้กลางเมืองเลย ไม่ใช่เพราะตูมเกือบได้ทำ เพราะไม่เกี่ยวกันเลย ไม่ว่าร้านไหนก็ตาม ก็เลยมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะต้องถอดบทเรียนแบบนี้อีกกี่รอบ และมีร้านประเภทนี้ที่ระบบก่อสร้างไม่เอื้ออำนวยสำหรับเกิดเคสฉุกเฉินแบบนี้อีกกี่แห่ง
แจ็ค : มาครั้งนี้แค่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกในต่อๆ ไปครับ
ไอซ์ : ตอนที่ผมไปเล่นแรกๆ และออดิชั่นได้งานที่นี่ ผมเคยพูดเล่นกับคนในวงว่าถ้าเกิดเราเล่นๆ แล้วไฟไหม้ขึ้นมาเราจะทำยังไง ตอนนั้นยังคิดเล่นๆ กันว่ากูคงต้องทุบกระจกจากข้างในออกไป แต่พอเกิดเหตุจริงๆ มันทำไม่ได้ มันมืด มันหาทางออกไม่เจอ
ไม่มีอะไรส่องอีก?
จักรกฤษณ์ : สถานบริการ สถานบันเทิงหรือสถานประกอบการ มีไฟฉุกเฉินขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว มีถังดับเพลิง มีป้ายหนีไฟ ก็ต้องไปพิสูจน์อีกที แต่ตัวกฎหมายต้องมีอยู่แล้ว
คุณเห็นไฟฉุกเฉินมั้ย?
ไอซ์ : ผมไม่เห็นไฟฉุกเฉิน ผมเห็นกลุ่มควันที่มันเยอะและมืดมากครับ ผมสูดอากาศไม่ได้แล้วตอนนั้น ต้องกลั้นหายใจแล้ววิ่งออกมา
นพ.วีระศักดิ์ : ตอนเกิดเหตุ เห็นอะไรก่อนครับ
ไอซ์ : เห็นควันก่อน ควันขึ้นแล้วมีกลิ่นไหม้ ควันขึ้นตรงมือคีย์บอร์ด เขาชี้ให้ผมดู ก็บอกให้พวกผมออกไป หนี คนข้างในผมว่าตอนแรกยังไม่รู้ตัว คิดว่าเป็นไฟช็อตนิดหน่อย เพราะร้านเคยไฟตกไฟดับ ผมก็ไม่คิดว่าจะไหม้ คิดว่ามันจะตก แล้วมันก็จะมาเหมือนทุกครั้ง
นพ.วีระศักดิ์ : หลายๆ คดี ถ้าเหตุเพลิงไหม้จะช่วยเหลือตัวเองอย่างไร ถ้าบอกว่าก้มต่ำมันคือปลายทาง ต้นทางคือถ้าได้กลิ่นต้องออกให้หมดเลย ถ้าเห็นเปลวเพลิงไม่ต้องรอว่าจะลุกลามหรือไม่ลุกลาม ต้องออกไปให้หมดเลย ปัญหาอยู่ที่ว่า เมื่อเราเห็น เรายังรู้สึกว่ามันเคยมีแล้วก็ไม่ได้มีอะไร หรือต่างๆ ความไม่รู้นี่แหละทำให้เกิดเหตุ ก็ต้องฝาก โดยเฉพาะสถานบันเทิง แค่ได้กลิ่นอะไรผิดปกติ หรือเห็นอะไรที่เป็นจุดเล็กๆ สิ่งแรกที่ต้องทำคือวิ่งหนีออกไปข้างนอกก่อนเลย ไม่ต้องรอแล้ว ไม่แน่ใจว่ามีแนะนำมั้ย
จักรกฤษณ์ : พื้นฐานกฎหมายมีอยู่แล้ว แม้แต่ตัวจับควัน ถือว่าฟ้องไวมาก ถ้าควันเกิดขึ้นมันก็ฟ้องได้เลย มันมีขายเยอะ แต่เราจะเอาใจใส่กับเรื่องตรงนี้หรือไม่ อีกมุมนึงที่น่ากังวล วัสดุปัจจุบันมีมาตรฐานขึ้น สารไม่ติดไฟมันก็มี แต่ราคาสูง
คนไม่ค่อยใช้?
แจ็ค : มุมคนไปเที่ยวสถานบันเทิง ผมรู้สึกว่าสถานบันเทิงมันเป็นที่ที่คนอยากจะไปสนุก ไปเฮฮา เลี้ยงวันเกิด ไปผ่อนคลาย พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ทำให้หดหู่ ทำให้รู้สึกแย่มากๆ ผมเชื่อว่าตรงนี้ถ้าเราแก้ปัญหาที่ใช้คำว่าเอาความมักง่ายของตัวเองหรือใช้ต้นทุนที่มันถูกเนี่ย อยากให้มันอยู่ยาวๆ หรือปลอดภัย คุณก็ต้องลงทุนให้มากกว่านี้ เพื่อความาปลอดภัยของคนที่เขาอยากไปสนุก หรือไปเลี้ยง ไปสังสรรค์ ไม่ใช่เป็นโศกนาฎกรรมแบบนี้
ตอนนี้เสียชีวิต 27 ราย แต่มีเพิ่มมาแล้ว 28-29 เพราะล่าสุดเสียชีวิตเพิ่ม 2 คือมือกลอง คือคุณบิว และคีย์บอร์ด คือกวาง วงคุณไอซ์ กวางเพิ่งเสียใช่มั้ย?
ไอซ์ : เสียที่เกิดเหตุ แต่ยังไม่ได้ยืนยัน ส่วนบิวเพิ่งเสียเมื่อกี้เลยครับ
ก็เป็น 28 ราย แต่รายชื่อคือ 16 คนที่รู้ รอยืนยันอัตลักษณ์จากญาติ รอญาติมาดูว่าใช่หรือไม่ใช่ โอ้โห น่ากลัวมาก ขอเถอะถ้ามีคนทักหรืออะไรก็ตามแต่ อย่าไปตอบแบบนั้น กลับมามองดีกว่า จิ้งจกทักเรายังต้องรู้สึกเลยนะ นี่คนทัก เฉลียวใจสักนิดนึงก็จะดี นี่บอกว่าทางฉุกเฉินมี 4 ทาง แต่จะเปิดเมื่อจะเกิดเหตุฉุกเฉิน นั่นแปลว่าต้องเกิดเหตุก่อนกูถึงจะเปิดให้มึงหนีได้?
มะตูม : ซึ่งมันไม่ใช่ฉุกเฉิน ถ้าฉุกเฉินต้องเปิดไว้ตลอดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
คุณไม่จำเป็นต้องให้พนักงานในร้านไปเปิดให้?
มะตูม : ถูกต้อง เพราะพนักงานก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกัน เขาก็ต้องหนี คงไม่อยู่รอหรอก
คุณไปพิมพ์แบบนี้ไม่ถูกต้องเลย แสดงถึงความโง่ จะเปิดอะไรมึง มึงต้องเปิดไว้เลย มันเป็นทางออกหนีไฟ ไม่รู้จะพูดยังไง บอกทางออกได้ 4 ทาง แต่ลูกค้ารู้แค่ 2 ทาง แล้วบอกจะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อันนี้แรงมาก ทำไม?
มะตูม : ไม่รู้เขาพิมพ์เองหรือเปล่า ตูมก็เพิ่งเห็นอันนี้ตอนเป็นข่าวเลย ปกติการตอบคำถามของโซเชียล โดยเฉพาะแฟนเพจ น่าจะมีคำพูดที่ดีกว่านี้
น้องๆ ในร้านสามารถแก้ไขปัญหาได้ ทีมงาน การ์ด แก้อะไร เขาก็ต้องหนีเอาชีวิตรอด
บอย : ตอนที่ผมไปนี่ การ์ดไฟขึ้นหัวแล้วนะครับ ไฟลุกวิ่งกันไปข้างนอกหมดแล้ว
ไอซ์ : ผมก็โดนไหม้หัว ตรงหัวไม่เป็นไร แต่ลงไปไหม้ผุพอง ต้องระวัง ติดเชื้อง่ายมากเลย
มะตูม : (ร้องไห้) ถ้าเรายังไม่ได้ออกมาแล้วอยู่ตรงนั้น มันจะเป็นยังไงวันอาทิตย์ ก็แค่คิด
ไอซ์ : ถ้าวันนั้นผมวิ่งกลับไปหาแฟน ผมก็คงตายไปด้วยกัน ผมตะโกนเรียกแต่หาไม่เจอ คนดันๆ กันแล้ว พอไปปากประตูก็โดนไฟที่โหมออกมาตรงประตูพอดี ผมก็กระเด็นออกมา
แบงค์ : ตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้อีกกี่นาทีอีกวงจะลงนะ
ไอซ์ : ไม่เกิน 15 นาทีเกินนี้ ผมต้องไปเล่นต่ออีกร้านนึงแล้ว เลิกเที่ยงคืน 10 นาที ผมต้องไปเล่นอีกร้าน แต่เกิดเหตุก่อน
แบงค์ : ดินก็บอกว่าจะขอออกจากวง กำลังจะเปลี่ยนงานแล้ว
ไอซ์ : เขาขอลาออก แล้วผมเพิ่งออดิชั่นนักร้องหญิงหรือชายเพื่อมาทดแทนดิน ตอนแรกน้องขอออกนานแล้ว ผมบอกว่าขออยู่จนถึงวันเกิดพี่ก่อน คือวันที่ 19 นี้ แล้วน้องจะขอออกวันที่ 20
แบงค์ : พี่กวางก็เหมือนกัน เขาวางแผนเกษียณดนตรีแล้ว ส่วนบิวมือกลองเพิ่งมาอยู่ไม่ถึงเดือน
คนที่บอกให้ไอซ์หนี คือกวาง มือคีย์บอร์ด แต่ตัวเองหนีไม่ทัน แต่กลับเตือนคนอื่นให้หนี เขาไม่บอกใครแล้วกระโดดไปก็ได้นะ แต่ไม่ เขาอยู่ตะโกนบอกให้คนอื่นหนี แต่ตัวเองเสียชีวิต?
ไอซ์ : ถ้าเขาไม่เรียกผมตอนนั้น ผมอาจไม่เห็น เพราะผมก้มเขียนสคริปต์อยู่ ผมอาจไม่ได้มอง พอเขาเรียกผมหันไปก็เห็นกลุ่มควันที่กำลังไหม้ช็อต
ตอนระเบิดก็คือไอซ์ที่วิ่งออกมา?
ไอซ์ : ผมโดนความร้อนอัดกระเด็นออกมา
จักรกฤษณ์ : ยังโชคดีของไฟที่อยู่ระดับเหนือหัว ถ้าเกิดแบ็กดราฟเกิดขึ้น อันนั้นจะเป็นปริมาณเต็มเลย จุดวาร์ปไฟร้อนมาก นึกถึงเมาท์เท่นบี
แจ็ค : ปกติเราเห็นไฟไหม้แล้วพุ่งขึ้นด้านบน แต่อันนี้พุ่งมาเราไม่เคยเห็น บางคนเขายืนรอรถกลับบ้านเขาโดนสะเก็ดไฟ เหมือนกัน พุ่งแรงมากมาโดน
ตอนบอยเข้าไปข้างในก็เสี่ยงมากนะ?
จักรกฤษณ์ : เสี่ยงครับ แต่ว่าไฟโทรมแล้ว ไฟข้างบนกลุ่มก๊าสเผาไหม้ไปหมดแล้ว เหลือแต่เชื้อเพลิงที่ถูกความร้อนหยดลงมาโดนโซฟา โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีอยู่
มะตูมติดต่อเจ้าของร้านได้มั้ย?
มะตูม : ตูมเห็นข่าวแชร์เยอะมาก มีการติดต่อไป แต่แน่นอนติดต่อไม่ได้ เห็นมีการแชร์ว่าเป็นเคสแดงหรือเคสดำแล้วก็ไม่แน่ใจ แต่ล่าสุดน้องกะทิเพิ่งแชร์ว่ายังเป็นเคสแดงอยู่ ตอนนี้ก็ให้เขารักษาตัวก่อน
คลิปกะทิที่เขาพูดถึงเจ้าของ?
มะตูม : เขาสนิทกัน
เรื่องประกันอัคคีภัยไม่รู้มีหรือเปล่า ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ทำ?
นพ.วีระศักดิ์ : รัฐบาลอาจต้องลงมาช่วยดูแลและเยียวยาเบื้องต้นแล้วล่ะครับ
แจ็ค : ถ้าเล่าย้อนกลับไป ผับนี้คุณบอยเคยเล่าให้ฟังว่าไม่ได้เป็นผับปิดหรือทึบแบบนี้ มีโซนเอาต์ดอร์นะครับ ไม่ได้มีกำแพงแบบนี้
เขาเปิดมากี่ปีแล้ว?
มะตูม : น่าจะเข้าปีที่ 3 แล้วนะครับ สองปี
บอย : เมื่อก่อนไม่ได้มีกำแพงไม่ได้มีกระจก โอเพ่นเลย
มะตูม : วันที่ตูมไปดูสถานที่ ที่เขาให้ตูมไปถ่าย นั่นคือปิดก่อกำแพงขึ้นมาเป็นหน้าต่างบานๆ แต่ก่อนไม่ใช่ห้องปิดแบบนี้
ทางไอซ์อยากเรียกร้องความเป็นธรรมยังไง?
ไอซ์ : ผมก็อยากเรียกร้องค่าเสียหายให้คนที่เสียชีวิต แล้วก็บาดเจ็บ ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ทั้งเครื่องดนตรีของพี่ๆ ที่ยังอยู่ และมีชีวิตอยู่ ที่รอดออกมาด้วย ทุกอย่างที่เราเสียหายไป
เยียวยาทุกอย่างที่ต้องเสียไป ใครจะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้?
ไอซ์ : ใช่ครับ
ซึ่งพูดยากเลย เจ้าของเป็นเคสแดงอยู่ ออกมาก็ไม่รู้จะยังไงต่อ?
มะตูม : ก็ต้องเยียวยา เขาทำอะไรไม่ได้
ดำ : ถ้ามีประกันอัคคีภัยก็ดีหน่อย
ทีมงานเช็กมาเรียบร้อย เบื้องต้นมีประกันอัคคีภัย แต่คุ้มครองแค่ตัวร้านอย่างเดียว?
มะตูม : เขาต้องเยียวยานั่นแหละ ต่อให้เป็นพี่ตูม ชื่อเสียงเสีย สร้างใหม่ได้ ธุรกิจเสียสร้างใหม่ได้ แต่ผู้ที่เสียชีวิตไปเมื่อคืน เขากลับมาไม่ได้ ฉะนั้นต้องเยียวยา ถูกต้องแล้วครับ ทำอะไรไม่ได้แล้วครับ
โทรหา “อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์” รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบ คปภ.เขามีทำประกันเอาไว้มั้ย?
อดิศร : เมื่อเช้าลงพื้นที่เอง เข้าไปดูสถานที่เกิดเหตุ เราพยายามค้นผ่านข้อมูลประกันภัยเราใช้ชื่อโรงเบียร์ค้นหา ไม่ปรากฏ เราเลยใช้ชื่อเจ้าของ ตอนนี้เราเจอแค่หนึ่งกรมธรรม์ คือกรมธรรม์อัคคีภัย คุ้มครองแค่ตัวร้านและในร้าน กรมธรรม์คุ้มครองต่อความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เรายังไม่พบ เมื่อเช้าพยายามประสานว่าถ้าใครเป็นหุ้นส่วนแล้วรู้ว่ามีประกันภัยตัวนี้อยู่ให้ติดต่อสำนักงาน ตอนนี้เรายังเช็กอยู่ ยังตรวจสอบไม่ครบเลยครับ
วงเงินอัคคีภัยประมาณเท่าไหร่?
อดิศร : ถ้าจำไม่ผิด 40 ล้านครับ
ครอบคลุมแค่ตัวร้านและทรัพย์สินข้างใน ไม่เกี่ยวข้องกับผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่?
อดิศร : วงเงินนี้ไม่ได้รวมความรับผิดชอบของคนภายนอกเลยครับ
รายชื่อนิติบุคคลโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว กรรมการมีสองท่าน หนึ่งสุวิชชา สองบังอร นามสกุลเดียวกัน แต่ต้องลองเช็กไปทางหุ้นส่วน?
อดิศร : เมื่อเช้าได้คุยกับท่านรองผู้บัญชาการตร.นครบาล เราพยายามเข้าไปหาเขา ท่านบอกว่าสอบปากคำไม่ได้เพราะรู้สึกบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื้อ แต่บุคคลอื่นไม่มีใครแสดงตัวออกมาเลยครับ
นี่คือเอกสารที่จดของบริษัท ตอนจดทะเบียนประเภทธุรกิจจะเป็นการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ แสดงคอนเสิร์ต ดนตรีสด แสดงโชว์ทุกประเภท แล้วมุมผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตต้องทำยังไงต่อไป?
อดิศร : การลงพื้นที่เมื่อเช้าของผม ตั้งใจประสานงานเพื่อขอข้อมูลการพิสูจน์อัตลักษณ์ เราต้องการทราบว่าคนเจ็บและคนตายระบุตัวตนได้ยังไง เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเอาไปเสิร์จข้อมูลกลางประกันภัยที่คปภ.ถืออยู่ และจะเข้าไปเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหม ไม่ว่ากรณีเสียชีวิต หรือกรณีรักษาพยาบาล ประเด็นคือยังมีศพจำนวนนึงที่ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ แต่เรามีความร่วมมือแล้วกับตร.และทางกรุงเทพฯ เขาจะส่งให้เราทันที ตอนนี้สิ่งที่อยากจะบอกคือถ้าญาติหรือลูกหายไป อาจจะไปอยู่ในที่เกิดเหตุ สิ่งที่อยากให้ช่วยคืออยากให้ไปแจ้งศูนย์นั้น เพื่อช่วยพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ง่ายขึ้นจะได้สันนิษฐานได้ว่าเป็นใคร ส่วนเช็กของผู้เสียชีวิต เท่าที่ดูตรวจสอบประกันภัยได้บ้าง เท่าที่มีก็ประสานกับบริษัทเกี่ยวข้องแล้ว ให้เตรียมจ่ายเช็ค รอใบมรณบัตรแล้วจะจ่ายเลย
40 ล้านประเมินตามค่าเสียหาย?
อดิศร : ประเมินความเสียหายตามจริงครับ เรายังประเมินไม่ได้ว่าเสียหายจริงๆ อยู่ที่เท่าไหร่
โครงสร้างอาคาร ทรัพย์สิน สมมติประเมินดู 25 ล้าน ประกันก็จ่าย 25 ล้าน?
อดิศร : ด้วยหลักการเป็นเช่นนั้นครับ
เขากำเงินสดมาจ่ายผู้เสียหายได้มั้ย?
อดิศร : ตอนนี้ต้องรอคุยกัน เจรจากัน ใครเป็นผู้มีอำนาจเจรจาแทนผู้เอาประกัน เพราะตอนนี้ผู้เอาประกันเจ็บสาหัส ถ้าเขาจะเอาเงินส่วนนี้ไปจ่ายให้คนอื่นก็ทำได้ครับ ทางเราก็ยินดีคุยกับทางบริษัทประกันให้ เป็นสิทธิ์ของเขา เป็นเงินที่เขาควรได้รับ การจ่ายบุคคลภายนอกก็เป็นสิทธิ์ที่เขาต้องรับผิดชอบครับ
ถ้าประกันบอกว่าไม่ได้ คปภ.จะเข้าไปช่วยตรงนี้?
อดิศร : มีการคุยกับผู้บริหารบริษัทประกันแล้ว ถ้าเป็นกรณีอย่างที่พี่หนุ่มยกตัวอย่าง แล้วผู้เอาประกันโอเค ผมเชื่อว่าเราทำได้ ไม่มีปัญหา บริษัทประกันคิดว่าน่าจะยินดีให้ความร่วมมือครับ
แต่เขาต้องไปตรวจสอบว่าเกิดอะไร?
อดิศร : กรณีนี้เป็นเพลิงไหม้ชัดเจน เรื่องการวางเพลิงคงไม่มีใครสงสัยเรื่องนี้ ผมเชื่อว่าความคุ้มครองตัวอาคารมันตรงไปตรงมาครับ
ไอซ์ : รวมทรัพย์สินของเราด้วยใช่มั้ยครับ
วันนี้ที่เชิญมะตูมมาเพราะอยากให้เล่าถึงสภาพโครงร้านเพื่อให้เห็นว่าเป็นยังไง เพราะเขาเคยเห็นมาตั้งแต่ยังก่อสร้าง ส่วนแจ็คที่เชิญมา แจ็คคือพลเมืองดีคนแรกที่มีการโทรตามเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยเหลือ คุณบอยทุบกระจก และเข้าไปช่วยคนออกมา ทั้งที่คุณบอยก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน ถ้าทุบแล้วดูดอากาศเข้าไป อัดตู้มออกมา นี่คือแบ็กดราฟ ต้องระวังด้วยเหมือนกัน ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไปช่วยนะ แต่บางครั้งพี่เข้าใจว่าอยากจะช่วยแต่จำเป็นว่าต้องดู?
จักรกฤษณ์ : เป็นผม ผมก็คงต้องทำ แต่ถ้าประเมินเป็น นักดับเพลิงจะสอนประชาชนเสมอว่าเมื่อหนีออกจากบ้านแล้วอย่าเปิดประตูบ้านค้างไว้ ให้ปิดเพื่อกักขังควันไฟให้อยู่ในตัวบ้าน แล้วควันมันคือคาร์บอนที่ไม่มีออกซิเจน จะทำให้เปลวไฟทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของคาร์บอน แต่ควันที่เป็นคาร์บอนจะระเบิดหรือติดไฟได้ มันอยู่ที่กระบวนการในการกระตุ้นของออกซิเจนอีกตัวนึง นั่นคือเรื่องพฤติกรรมนักดับเพลิงจะเปิด หรือพฤติกรรมคนทุบกระจก หรือการเปิดไปช่วยอะไร อันนั้นอาจเกิดขึ้นได้ ก็ฝากเตือนไว้ว่า มันคือความเข้าใจของประชาชนที่ต้องเรียนรู้
ต้องขอบคุณบอยด้วย บอยช่วยออกมาได้สองคน ถ้าไม่มีบอย สองคนนั้นอาจเป็นเคสดำ โชคดีมากคุณผ่านไปตรงนั้นพอดี มันเป็นวินาทีชีวิต อย่างที่บอกต้นรายการ สองคนนี้ขับรถอยู่ฝั่งตรงข้าม ในเวลาเดียวกัน นาทีเดียวกัน ไอซ์กระเด็นออกมา แจ็คผ่านไปพอดี เก็บคลิป บอยข้ามถนนไป เอาเสื้อไปคลุมคนช่วย เสร็จทุบกระจก เข้าไปช่วยคนอีกสองคน ส่วนพี่ดำเองก็ตามขั้นตอนป่อเต็กตึ๊ง 1418 รับส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งประเทศไทย ฟรีทั่วประเทศ และมีเงินอีก 2 หมื่นบาท สำหรับผู้บาดเจ็บคนละ 5 พันบาท ณ วันนี้จะเอายังไงต่อ?
ไอซ์ : ตอนนี้ผมคิดว่าคงต้องพักไปก่อน ต้องจัดการเดินเรื่องกับร่างแฟนผมด้วย กับสมาชิกในวง ที่ร้านอื่นๆ เขาก็แจ้งมาแล้วว่าถ้าพร้อมค่อยกลับไป ตอนนี้ต้องหยุดไปก่อน
นพ.วีระศักดิ์ : ต้องดูแลแผลด้วย แผลพวกนี้ติดเชื้อได้สูง ต้องไปตามที่หมอนัดหมายให้ครบถ้วน จะได้มีกำลังสู้ต่อ
แบงค์ : ฝากถึงท่านที่กำลังจะติดต่อไอซ์ มาติดต่อผมเลยก็ได้ครับ เดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆ ว่ามีอะไร เพราะไอซ์เจอมาหนักครับ แล้วก็ขอบคุณนักดนตรีกลางคืนทุกท่านด้วยนะครับ เป็นห่วงกันเยอะมาก
ไอซ์ : เมื่อคืนมาที่เกิดเหตุด้วย พี่ชายผม เขาก็ไปตามเคสบิวที่ไม่รู้อยู่รพ.ไหน เขาก็ไล่ๆ ทีละรพ.แล้วโทรแจ้งผม เพราะผมยังต้องยืนยันรายชื่อกับเจ้าหน้าที่ว่าใครสูญหายบ้าง ช่วยประสานงานของแต่ละฝั่งครับ
วันนี้เครียด ผมสงสารผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ บางท่านมีการโพสต์พาดพิงผู้เสียชีวิตไปแล้ว หรือคนบาดเจ็บ อย่าไปโพสต์ว่าเขาเลย บางทีบางคนต่างมุมมอง เราอาจไม่ได้เป็นคนเที่ยว อาจอยู่บ้าน แต่คนเหล่านี้เขาอาจไม่เคยเที่ยวก็ได้ อาจไปฉลองวันเกิด อาจไปร้านครั้งแรก แล้วเหตุเกิดขึ้น เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ อย่าไปย่ำยีเขาเลย เขาเสียชีวิตไปแล้วครอบครัวเขาก็แย่แล้ว เขาก็เจ็บ ฝากไว้ด้วย?