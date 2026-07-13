นวัตกรรมไทย สู่เวทีโลก! นักเรียนเตรียมอุดมฯ ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงความสำเร็จของนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับรางวัลจากเวที 2026 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2026) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่รวบรวมนักประดิษฐ์ นักวิจัย และเยาวชนจากหลายประเทศทั่วโลก โดยหนึ่งในผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยคือ "AI-Based Noise-resilient Snoring Detection and Sleep Management System" หรือ ระบบตรวจจับการนอนกรนและจัดการภาวะการนอนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทนทานต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งสามารถคว้า รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในสาขา Artificial Intelligence พร้อมได้รับ Special Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
ผลงานดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2026 และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการนานาชาติในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน
นวัตกรรมนี้เป็นระบบอัจฉริยะที่ผสานเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Internet of Things (IoT) เพื่อวิเคราะห์เสียงการนอนกรนและประเมินความเสี่ยงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) แบบเรียลไทม์ โดยมีจุดเด่นคือสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวน เช่น เสียงพัดลม เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ หรือเสียงพูดภายในห้องนอน ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูล แจ้งเตือน และตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันที เพื่อสนับสนุนการคัดกรองความเสี่ยงในระยะเริ่มต้น ส่งเสริมการดูแลสุขภาพการนอนของประชาชน และต่อยอดสู่ระบบสุขภาพดิจิทัล (Digital Health) และการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในอนาคต
นอกจากความสำเร็จด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแล้ว โครงการดังกล่าวยังได้สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยผลการวิจัยจากการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้รับการตีพิมพ์ในผลงานวิชาการของ IEEE สะท้อนถึงศักยภาพของผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านการวิจัยและการประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติ และแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมของเยาวชนไทยสามารถก้าวสู่มาตรฐานวิชาการระดับโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผลงานได้รับการพัฒนาและนำเสนอโดย นายปัณณวิชญ์ คงวุฒิปัญญา และ นางสาวภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งได้ร่วมกันศึกษาปัญหาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่พบได้บ่อยในสังคม และนำองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลสัญญาณ และระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริงและมีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์
ความสำเร็จดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในงานแถลงข่าว "2026 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2026)" ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพื่อมรดกทางวัฒนธรรม อาคาร วช. 8 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของ วช. ในการผลักดันนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยสู่เวทีนานาชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Innovation Nation
ความสำเร็จของผลงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของโลก สามารถเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี และการใช้งานจริงเข้าด้วยกัน พร้อมสร้างองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อันเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต