“แจ็ค ไททัส” แฉ “อายกัญ” โกหกเรื่องพาสปอร์ต รู้ตัวโดนปลดตั้งแต่ 17.00 น. แต่ไปไลฟ์สดตอน 2 ทุ่ม ว่าเตรียมตัวบินไปชิงมงฯ?

ไม่รู้แล้วว่าสรุปใครพูดจริง! หรือจ้อจี้ เมื่อกองแม่ Miss & Mister Supranational Thailand 2026 สาขาประเทศไทย ออกแถลงการณ์ไปเมื่อวาน เนื้อหาว่าได้ปลด “อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว”หรือ “อายกัญ”พ้นจากตำแหน่ง Miss Supranational Thailand 2026 พร้อมยุติบทบาทในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Miss Supranational 2026โดยมีผลทันทีนั้น
ล่าสุด “แจ็ค ไททัส”หนึ่งในผู้เข้าประกวดมิสเตอร์ ซูปราเนชั่นแนล 2026 ตัวแทนจากประเทศไทยฝ่ายชาย ได้ออกมาร่ายยาวถึงการที่ “อายกัญ” โดยปลด เพราะปกปิดข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพาสปอร์ต ที่บอกว่าหาย แต่จริงๆ แล้วพาสปอร์ตอยู่ที่เอเจนซี่ที่รับทำวีซ่า รวมไปถึงการเข้าโรงพยาบาล แต่ก็ไม่แจ้งกองแม่
“แต่ในคืนก่อนวันเดินทาง องค์กรได้รับทราบว่ามีการติดต่อไปยังเอเจนซี่ผู้ดำเนินการวีซ่า แจ้งว่าไม่พบพาสปอร์ต(ทำหาย) และน้องสอบถามว่าจะต้องทำวีซ่าใหม่อย่างไร
ในเวลาเดียวกัน เอเจนซี่ได้ส่งข้อมูลและหลักฐานมายังองค์กรว่า พาสปอร์ตเล่มที่ใช้ยื่นวีซ่าและมีวีซ่าอยู่ ยังอยู่กับเอเจนซี่ในช่วงเวลานั้น (เอเจนซี่ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ) อีกทั้งองค์กรยังได้รับข้อมูลอีกด้านว่ามีการแจ้งว่าถือพาสปอร์ต 2 เล่ม (พี่เลี้ยงน้อง และน้องแจ้ง ซึ่งปกติแล้วคนเราถ้าทำพาสปอร์ตใหม่เล่มเก่าจะถูกยกเลิกอัตโนมัติหรือถ้าน้องมีสองสัญชาติมีพาสปอร์ตสองเล่มก็อาจจะไม่แปลกอะไร แต่อันนี้เป็นเล่มจริงเล่มล่าสุดเล่มที่ต้องใช้ขอวีซ่าและเป็นเล่มที่มีวีซ่าอยู่ในนั้น) ซึ่งเป็นข้อมูลที่องค์กรไม่สามารถยืนยันได้ จึงต้องรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ
พาสปอร์ตถือว่าเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล แล้วในขณะที่จะบินไปประกวดภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแต่น้องกลับแจ้งว่าพาสปอร์ตหาย ทำให้สปอนเซอร์คิดว่าบุคคลนี้ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีความมืออาชีพในการทำงาน
ช่วงเดียวกันยังมีเหตุการณ์เรื่องการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล องค์กรจึงรวบรวมแชต เอกสารจากเอเจนซี่ ลำดับเหตุการณ์ และหลักฐานทั้งหมด ส่งให้ผู้สนับสนุนหลักทันที โดยไม่มีการปกปิดข้อมูลใดๆ
ก่อนจะมีการประกาศให้พ้นจากตำแหน่ง องค์กรได้ติดต่อพูดคุยกับผู้เข้าประกวดและทีมพี่เลี้ยง เพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้ง เวลาประมาณ 5 โมงเย็น แต่ข้อมูลที่ได้รับยังคงเป็นไปในแนวทางเดิม
โดยที่หลังจากนั้นตอนเวลาสองทุ่มครึ่งทางน้องและทีมได้มีการไลฟ์ และชี้แจงว่าจะบินไปประกวด ทั้งๆตัวเองทราบข่าวตั้งแต่ 5 โมงเย็นแล้วว่าจะมีการปลด เนื่องจากสปอนเซอร์ยืนกรานว่าไม่สามารถสนับสนุนคนแบบนี้ต่อไปได้ และสิ่งที่บอกว่าจะบินตอนสองทุ่ม คือยังไม่มีตั๋วเครื่องบินจริงไม่แน่ใจว่าทำไมถึงพูดออกไปแบบนั้น (ทางสปอนเซอร์หลักปฏิเสธการซื้อตั๋วเครื่องบินครั้งที่สองมาโดยตลอดเพราะครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ไม่สามารถไปบินได้ไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่มีในมือทำให้ทางสปอนเซอร์เข้าใจว่านี่คือการตั้งใจ Scam เงิน และร่วมกันตั้งใจฉ้อโกงเงิน)”
จากนั้นเจ้าตัวยังอธิบายเพิ่มเติมว่า ไม่มีการตกลงว่าจะดีลมงใหญ่ แลกกับที่ “อายกัญ” จะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้ เพราะในทางกลับกันทางกองได้จ่ายเงินให้กับทีม “อายกัญ” ไปแล้ว หลังเข้ารับตำแหน่ง Miss Supranational Thailand 2026 “แจ็ค ไททัส” ยืนยันว่าไม่มีใครเป็นวงใน เพราะผมนี่แหละวงในที่สุดแล้ว
“และเอกสารผู้ถือลิขสิทธิ์ทางทนายทางน้องและทีมพี่เลี้ยงทุกคนได้เซ็นเอกสารใบนี้และรับรู้ว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยคือบริษัทใดและผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาคือใคร ND คือใคร และบริษัทที่ร่วมหุ้นต่างชาติในต่างประเทศเป็นใคร ทุกคนเห็นเอกสารใบนี้ไม่มีการปกปิด // เพราะฉะนั้นแล้วคุณรุจ ป้ารุจ ยามรุจ ทุกอย่าง ทุกคนรู้หมดตั้งแต่แรกแล้วครับ ไม่มีใครเป็นวงในที่จะรู้ดีเท่าผมแล้ว // สุดท้ายเรื่องการดีลมงไว้แล้วว่าจะได้มงแล้วทางเราเรียกเก็บเงินเพิ่ม 'ไม่' เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะในสัญญาที่เซ็นผมไม่ได้ระบุด้วยซ้ำว่าถ้าน้องชนะมาแล้วจะต้องแบ่งเงินให้กี่% ผมไม่ได้เอาอะไรจากน้องเลยสัญญาก็เซ็นแค่ปีเดียว มีแต่ผมจ่ายเงินให้น้องไปแล้ว 100% ค่าดำรงตำแหน่ง แค่อยากให้มามอบตำแหน่งให้คนปีหน้าแค่นั้น เปอร์เซ็นต์ก็แทบไม่ได้หัก สัญญาคือไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งนั้น // ถ้าผมสามารถดีลมงใหญ่ให้น้องได้จริงแล้วเก็บเงินเพิ่มผมดีลมงให้ตัวเองไม่ดีกว่าหรอ ทางกองหลักเขาไม่รับเงินแน่นอนครับเขาดูที่ศักยภาพ // ทุกคนที่บอกว่าเป็นวงในเดี๋ยวผมจะอธิบายให้หมดเลยว่าวงไหนของจริงเป็นยังไงครับ”