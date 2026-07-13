เปิดใจฟัง “กิต Three Man Down” ขอร้องจากใจ อยากให้ปลอดภัยมากกว่านี้ ก่อนจะหาว่าพวกผมเรื่องเยอะ

หลังจากเกิดโศกนาฏกรรม “ไฟไหม้เที่ยงคืน” ที่ร้านดังย่านห้าแยกลาดพร้าว จนทำให้เกิดเรื่องสลดมีผู้เสียชีวิตเกือบ 30 ราย โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากไฟไหม้ แต่ขาดอากาศหายใจจากควันที่ลอยอยู่ในร้าน ขณะที่ไฟกำลังไหม้ จากการสูญเสียดังกล่าว ก็เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ไปในหลายทิศทาง รวมไปกรณีประตูหนีไฟ ที่มีจริงไหม? และใช้ได้จริงไหม? แต่ทุกสิ่งก็ต้องรอผลสรุปจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบอีกที
แต่สำหรับ “กิต Three Man Down” ก็ได้ออกมาแชร์เรื่องราวการเล่นคอนเสิร์ตในสถานบันเทิง หรือเฟสติวัลว่ามันเป็นอันตราย และตัวเองก็สื่อสารมาโดยตลอด แต่เหมือนไม่เป็นผล ก็โดนแซะมาตลอด เหมือนออกมาพูดทีไร ก็โดนดรามา จึงขอเป็นหนึ่งเสียงวอนจากใจ ช่วยใส่ใจในความปลอดภัยกันมากกว่านี้
“อยากขอเป็น 1 เสียงสำหรับในส่วนของคนที่ทำงานในสถานที่แบบนี้ครับ
ทุกวันนี้สถานบันเทิง หรือ เฟสติวัล มันอันตรายครับ เป็นสิ่งที่นักดนตรี หรือ คนทำงานในนั้น พยายามสื่อสารมาตลอด
แต่มันไม่เป็นผลครับ พูดไปก็โดนดราม่า ทัวร์ลง หาว่าเรื่องมากบ้าง ไม่มีสปิริตบ้าง
จริงๆมีอีกเยอะเลยครับ
- ทางหนีไฟไม่มี
- ไฟรั่วบนเวที
- เรื่องอากาศถ่ายเท ไม่สะดวก
- โครงสร้างเวที ที่ไม่ปลอดภัย (พี่เจ๋งโดนมาแล้ว)
- อาวุธ และ ความปลอดภัย( พี่เอ๊ะ จิรากร ก็โดนมาแล้ว)
- ความปลอดภัยของ Effect (พลุ,ควัน,ใดๆ) (ผมโดนจนชินแล้ว )
- ไหนจะตำแหน่งของครัว และระบายอากาศของครัวอีก
- ตอนฝนตก/งานสงกราน บอกไม่ฉีดๆ ขึ้นมา ก็ฉีด หยุดโชว์ก็โดนว่า โดนดุ
พยายามสื่อสารมาตลอดครับ
ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้จากใจจริงครับ
และหวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ครับ
ขอร้องเถอะครับ จากใจจริงๆ ใส่ใจความปลอดภัยมากกว่านี้กันเถอะครับ ทั้งเจ้าของ ทั้งผู้จัด หากมีข้อติเตียน หรือสิ่งใด เปิดใจฟังก่อนจะหาว่าพวกเราเรื่องมากเถอะครับ”