xs
xsm
sm
md
lg

เปิดใจฟัง “กิต Three Man Down” ขอร้องจากใจ อยากให้ปลอดภัยมากกว่านี้ ก่อนจะหาว่าพวกผมเรื่องเยอะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากเกิดโศกนาฏกรรม “ไฟไหม้เที่ยงคืน” ที่ร้านดังย่านห้าแยกลาดพร้าว จนทำให้เกิดเรื่องสลดมีผู้เสียชีวิตเกือบ 30  ราย โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากไฟไหม้ แต่ขาดอากาศหายใจจากควันที่ลอยอยู่ในร้าน ขณะที่ไฟกำลังไหม้ จากการสูญเสียดังกล่าว ก็เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ไปในหลายทิศทาง รวมไปกรณีประตูหนีไฟ ที่มีจริงไหม? และใช้ได้จริงไหม? แต่ทุกสิ่งก็ต้องรอผลสรุปจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบอีกที

แต่สำหรับ “กิต Three Man Down” ก็ได้ออกมาแชร์เรื่องราวการเล่นคอนเสิร์ตในสถานบันเทิง หรือเฟสติวัลว่ามันเป็นอันตราย และตัวเองก็สื่อสารมาโดยตลอด แต่เหมือนไม่เป็นผล ก็โดนแซะมาตลอด เหมือนออกมาพูดทีไร ก็โดนดรามา จึงขอเป็นหนึ่งเสียงวอนจากใจ ช่วยใส่ใจในความปลอดภัยกันมากกว่านี้

“อยากขอเป็น 1 เสียงสำหรับในส่วนของคนที่ทำงานในสถานที่แบบนี้ครับ

ทุกวันนี้สถานบันเทิง หรือ เฟสติวัล มันอันตรายครับ เป็นสิ่งที่นักดนตรี หรือ คนทำงานในนั้น พยายามสื่อสารมาตลอด

แต่มันไม่เป็นผลครับ พูดไปก็โดนดราม่า ทัวร์ลง หาว่าเรื่องมากบ้าง ไม่มีสปิริตบ้าง

จริงๆมีอีกเยอะเลยครับ

- ทางหนีไฟไม่มี

- ไฟรั่วบนเวที

- เรื่องอากาศถ่ายเท ไม่สะดวก

- โครงสร้างเวที ที่ไม่ปลอดภัย (พี่เจ๋งโดนมาแล้ว)

- อาวุธ และ ความปลอดภัย( พี่เอ๊ะ จิรากร ก็โดนมาแล้ว)

- ความปลอดภัยของ Effect (พลุ,ควัน,ใดๆ) (ผมโดนจนชินแล้ว )

- ไหนจะตำแหน่งของครัว และระบายอากาศของครัวอีก

- ตอนฝนตก/งานสงกราน บอกไม่ฉีดๆ ขึ้นมา ก็ฉีด หยุดโชว์ก็โดนว่า โดนดุ

พยายามสื่อสารมาตลอดครับ

ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้จากใจจริงครับ

และหวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้ครับ

ขอร้องเถอะครับ จากใจจริงๆ ใส่ใจความปลอดภัยมากกว่านี้กันเถอะครับ ทั้งเจ้าของ ทั้งผู้จัด หากมีข้อติเตียน หรือสิ่งใด เปิดใจฟังก่อนจะหาว่าพวกเราเรื่องมากเถอะครับ”





เปิดใจฟัง “กิต Three Man Down” ขอร้องจากใจ อยากให้ปลอดภัยมากกว่านี้ ก่อนจะหาว่าพวกผมเรื่องเยอะ
เปิดใจฟัง “กิต Three Man Down” ขอร้องจากใจ อยากให้ปลอดภัยมากกว่านี้ ก่อนจะหาว่าพวกผมเรื่องเยอะ
เปิดใจฟัง “กิต Three Man Down” ขอร้องจากใจ อยากให้ปลอดภัยมากกว่านี้ ก่อนจะหาว่าพวกผมเรื่องเยอะ