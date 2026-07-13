ช็อกวงการ! "แซม นีลล์" แห่ง Jurassic Park เสียชีวิตในวัย 78 ปี

ครอบครัวเผยการจากไปเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่คาดคิด ขณะที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโทนี อัลบานีซี ร่วมแสดงความอาลัย
วงการภาพยนตร์ทั่วโลกร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ แซม นีลล์ นักแสดงชื่อดังจากภาพยนตร์ Jurassic Park ซึ่งเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 78 ปี
ครอบครัวของนักแสดงรุ่นใหญ่ประกาศข่าวเศร้าเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม โดยระบุว่า การสูญเสียครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่คาดคิด พร้อมเผยว่า แซม นีลล์ จากไปท่ามกลางสมาชิกในครอบครัว และจากไปอย่างสงบสมเกียรติ หลังจากที่เขาหายจากโรคมะเร็งแล้ว
แถลงการณ์ของครอบครัวระบุว่า “ด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่ง ครอบครัวของแซม นีลล์ ขอแจ้งข่าวการจากไปของเขาในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย”
“แซมอยู่ท่ามกลางครอบครัว และจากไปอย่างสง่างามสมกับที่เขาดำเนินชีวิตมาตลอด การสูญเสียครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่มีใครคาดคิด แต่สิ่งที่ช่วยปลอบประโลมครอบครัวคือ แซมยังคงปลอดจากโรคมะเร็งในช่วงสุดท้ายของชีวิต”
ครอบครัวยังขอบคุณทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ส ไพรเวต ในนครซิดนีย์ สำหรับการดูแลเขาอย่างเต็มที่ พร้อมขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า โดยจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง
แซม นีลล์ เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กินเมื่อเดือนมีนาคม 2022 ก่อนที่อาการของเขาจะดีขึ้นและปลอดจากโรคในเวลาต่อมา
นักแสดงชาวนิวซีแลนด์ผู้เติบโตในออสเตรเลียมีผลงานภาพยนตร์ชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Dead Calm, The Hunt for Red October และ The Piano ผลงานดราม่ารางวัลออสการ์ของผู้กำกับ เจน แคมเปียน
บทบาทที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำทั่วโลกคือ ดร.อลัน แกรนต์ นักบรรพชีวินวิทยาจากภาพยนตร์ Jurassic Park ของผู้กำกับ สตีเวน สปีลเบิร์ก เมื่อปี 1993 ก่อนกลับมารับบทเดิมอีกครั้งใน Jurassic Park III ปี 2001 และ Jurassic World Dominion ปี 2022
นอกจากนี้ เขายังมีผลงานในซีรีส์ชื่อดัง Peaky Blinders โดยรับบทเป็นสารวัตรเชสเตอร์ แคมป์เบลล์ หนึ่งในตัวละครสำคัญของช่วงต้นเรื่อง
หลังข่าวการเสียชีวิตถูกประกาศออกมา บุคคลในวงการบันเทิงและแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกต่างร่วมแสดงความอาลัย รวมถึง แอนโทนี อัลบานีซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ที่ร่วมสดุดีชีวิตและผลงานของนักแสดงผู้เป็นที่รักของผู้ชมทั่วโลก