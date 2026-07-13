ฮือฮา! เปิดเบื้องหลังฉากย้อนอดีตใน Agent Kim Reactivated สร้างด้วย AI ทั้งหมด

ฉากย้อนอดีตภารกิจลับในเกาหลีเหนือของตัวละคร “ผู้จัดการคิม” ซึ่งเต็มไปด้วยระเบิด รถไล่ล่า และการยิงต่อสู้ ไม่ได้ถ่ายทำโดยโซจีซบ แต่สร้างด้วย AI ตลอดฉากความยาวประมาณ 3 นาที นับเป็นการทดลองครั้งสำคัญของวงการซีรีส์เกาหลี
ซีรีส์แอ็กชัน Agent Kim Reactivated ทางช่อง SBS กลายเป็นที่พูดถึง หลังมีการเปิดเผยว่า ฉากย้อนอดีตของผู้จัดการคิม ซึ่งรับบทในปัจจุบันโดย โซจีซบ ไม่ได้เกิดจากการถ่ายทำฉากแอ็กชันจริงของพระเอกหนุ่ม แต่ถูกสร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมด
ฉากดังกล่าวปรากฏต่อเนื่องในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ถ่ายทอดอดีตของผู้จัดการคิมสมัยยังเป็นสายลับหน่วยปฏิบัติการลับ และได้รับมอบหมายให้เข้าไปทำภารกิจพิเศษในเกาหลีเหนือ
ผู้ชมจะได้เห็นตัวละครที่มีใบหน้าคล้ายโซจีซบอยู่ท่ามกลางอาคารระเบิด การไล่ล่าด้วยรถยนต์บนถนนหิมะ รถพลิกคว่ำ รถตกน้ำ รวมถึงฉากยิงปืน การต่อสู้ระยะประชิด และภาพใบหน้าในระยะใกล้
หากใช้วิธีถ่ายทำแบบปกติ ฉากเหล่านี้อาจต้องใช้ทั้งสถานที่ต่างประเทศ ฉากขนาดใหญ่ รถยนต์จำนวนมาก ระเบิด เอฟเฟกต์จริง และงาน VFX ที่มีต้นทุนสูง ทีมผู้สร้างจึงเลือกใช้ AI เพื่อลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ เวลา และความปลอดภัย
ฉากทั้งหมดสร้างผ่านแพลตฟอร์ม AICRON ซึ่งพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิชวลเอฟเฟกต์ชาวเกาหลีใต้ ภายใต้การดูแลของมอร์เฟียส สตูดิโอ และ รยูแจฮวาน ผู้เคยร่วมงานกับภาพยนตร์อย่าง 1947 Boston, Swing Kids และ Flu
รยูแจฮวานกล่าวว่า "เราไม่ได้ใช้ AI แทนงานวิชวลเอฟเฟกต์เพียงไม่กี่วินาที แต่สร้างฉากเรื่องราวทั้งชุดที่มีความสำคัญต่อเนื้อหา" พร้อมมองว่า AI อาจกลายเป็นเครื่องมือใหม่ที่ช่วยเปลี่ยนจินตนาการของผู้สร้างให้กลายเป็นภาพจริงได้
ด้าน Studio S ระบุว่า จะมีข้อความแจ้งผู้ชมทุกครั้งที่ใช้ AI ในผลงาน โดยมองว่าประโยชน์ไม่ได้มีเพียงการลดต้นทุน แต่ยังเป็นการพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้กับงานซีรีส์เชิงพาณิชย์ได้จริง ขณะที่ Agent Kim Reactivated เล่าเรื่องผู้จัดการธนาคารธรรมดา ซึ่งแท้จริงเคยเป็นสายลับอันตราย ก่อนต้องกลับเข้าสู่โลกแห่งความรุนแรงเพื่อช่วยลูกสาวของตัวเอง