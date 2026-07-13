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"จัสติน บัลโดนี" ควงภรรยาเปิดใจครั้งแรก หลังยอมความคดี "เบลก ไลฟ์ลี" ยอมรับครอบครัวเจอบาดแผลหนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จัสติน บัลโดนี ปรากฏตัวพร้อม เอมิลี ภรรยา ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังคดีความจากภาพยนตร์เรื่อง It Ends with Us กับ เบลก ไลฟ์ลี ได้ข้อยุติ ยอมรับตลอดเกือบสองปีที่ผ่านมา ครอบครัวต้องเผชิญทั้งความเจ็บปวด ความอยุติธรรม และบาดแผลทางใจจำนวนมาก

จัสติน บัลโดนี ออกมาเคลื่อนไหวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก หลังข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างเขากับ เบลก ไลฟ์ลี ได้ข้อยุติ โดยนักแสดงและผู้กำกับหนุ่มเผยแพร่วิดีโอผ่านอินสตาแกรม พร้อมกับ เอมิลี บัลโดนี ภรรยา เพื่อพูดถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากของครอบครัว อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ไม่ได้เอ่ยชื่อเบลกโดยตรงตลอดการแถลง

จัสตินเริ่มต้นว่า "เราไม่ได้พูดต่อสาธารณะมาเกือบสองปีแล้ว ไม่ใช่เพราะเราไม่มีอะไรจะพูด เพราะพระเจ้ารู้ดีว่าเรามีเรื่องอยากพูดมากมาย แต่ทุกครั้งที่เราคิดจะทำวิดีโอแบบนี้ ทุกครั้งที่เราอยากออกมาพูด มันเหมือนมีบางอย่างบอกเราว่ายังไม่ถึงเวลา"

หลังจากทั้งคู่ใช้เวลาพูดคุยและสวดภาวนาร่วมกัน เอมิลีจึงกล่าวว่า "ครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว" พร้อมเสริมว่า "มีเรื่องมากมายเหลือเกินที่เราอยากพูด"

ทั้งคู่ยอมรับว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดเกือบสองปีมีมากเกินกว่าจะเล่าให้หมดภายในวิดีโอเพียงคลิปเดียว แต่สิ่งที่อยากพูดมากที่สุดในเวลานี้คือ พวกเขารู้สึกขอบคุณทุกคนและทุกเหตุการณ์ที่ช่วยให้ครอบครัวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

เอมิลีบอกว่า "วันนี้เรารู้สึกขอบคุณจากใจจริง ขอบคุณทั้งผู้คนที่อยู่เคียงข้างเรา และทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะทั้งหมดช่วยให้เรายังยืนหยัดและก้าวต่อไปได้"

จัสตินเสริมว่า "การมองเห็นสิ่งดี ๆ และรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรายังมีอยู่ ช่วยประคองเราไม่ให้จมอยู่กับความเจ็บปวด และช่วยให้ครอบครัวของเราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้"


แม้จะพูดถึงความรู้สึกขอบคุณ แต่เอมิลีย้ำว่า สิ่งดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าความเจ็บปวดที่ครอบครัวได้รับจะหายไป โดยเธอกล่าวว่า "มันไม่ได้ลบล้างความอยุติธรรมและความเจ็บปวดที่เราต้องเผชิญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราต้องต่อสู้กับหลายสิ่ง และพยายามทำความเข้าใจกับหลายเรื่องว่า เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ยิ่งเมื่อมันถูกนำเสนอภายใต้ภาพของการต่อสู้เพื่อผู้หญิง ก็ยิ่งมีหลายเรื่องที่ต้องพูดถึง"

เอมิลียังเปิดเผยว่า "ความจริงคือ ครอบครัวของเราต้องผ่านบาดแผลทางใจจำนวนมาก และนั่นทำให้การออกมาพูดเป็นเรื่องยากเช่นกัน"

ด้านจัสตินกล่าวว่า "สิ่งที่ผมอยากพูดคือ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีเรื่องที่เจ็บปวดมากมายถูกพูดออกมา และเรื่องเหล่านั้นสร้างเสียงรบกวนมหาศาล เราไม่ต้องการเพิ่มเสียงรบกวนนั้น เราจึงเลือกปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปตามขั้นตอน"

เอมิลีเสริมว่า "ความจริงและข้อเท็จจริงได้พูดแทนตัวเองแล้ว และวันนี้เราก็อยู่ตรงนี้"

จัสตินเล่าว่า เมื่อมีคนพบเห็นเขาและภรรยาตามท้องถนน หลายคนมักเข้ามาถามว่าทั้งคู่เป็นอย่างไรบ้าง โดยเขาตอบว่า "เรากำลังเยียวยาตัวเองอยู่ หากคุณเคยผ่านเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลทางใจ คุณจะรู้ว่าการเยียวยาไม่ได้เป็นเส้นตรง แต่ละวันมีรูปแบบแตกต่างกัน เราต้องกลับมาทบทวนว่าอะไรคือความจริง และอะไรคือสิ่งสำคัญ"

เขากล่าวต่อว่า "สิ่งสำคัญคือสิ่งที่อยู่ตรงนี้ ครอบครัวของเรา เพื่อนของเรา ชุมชนของเรา ผู้คนที่อยู่เคียงข้างเรา และความศรัทธาของเรา"

จากนั้นจัสตินหันไปพูดกับภรรยาว่า "ตอนเริ่มต้น คุณเคยอธิษฐานขอให้ผู้คนมีวิจารณญาณ และหลายคนก็มีวิจารณญาณจริง ๆ หลายคนสละเวลาเพื่อต่อสู้เพื่อเรา คำว่าขอบคุณเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ"

เอมิลียอมรับว่า ยังมีเรื่องราวอีกมากที่ทั้งคู่ต้องการพูด โดยกล่าวว่า "ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราอยากพูด และเวลานั้นจะมาถึง"

อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้เธอบอกว่า ทั้งคู่ต้องการ "มุ่งเน้นไปที่การเยียวยา ใช้เวลากับลูก ๆ และกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข"

ข้อพิพาทจากภาพยนตร์เรื่อง It Ends with Us เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2024 เมื่อ เบลก ไลฟ์ลี กล่าวหา จัสติน บัลโดนี ว่าล่วงละเมิดทางเพศระหว่างถ่ายทำและหมิ่นประมาท ขณะที่บัลโดนีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ก่อนยื่นฟ้องเบลกกับ ไรอัน เรย์โนลด์ส เรียกค่าเสียหาย 400 ล้านดอลลาร์ รวมถึงฟ้อง เดอะนิวยอร์กไทมส์ อีก 250 ล้านดอลลาร์ แต่ทั้งสองคดีถูกยกฟ้อง ต่อมาทั้งสองฝ่ายตกลงยุติคดีในเดือนพฤษภาคม โดยศาลไม่ให้เบลกได้รับค่าเสียหายเชิงลงโทษ แต่สั่งให้บัลโดนีรับผิดชอบค่าทนายความและค่าใช้จ่ายบางส่วน ซึ่งทีมกฎหมายของเบลกเรียกมากกว่า 8 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 290 ล้านบาท


"จัสติน บัลโดนี" ควงภรรยาเปิดใจครั้งแรก หลังยอมความคดี "เบลก ไลฟ์ลี" ยอมรับครอบครัวเจอบาดแผลหนัก
"จัสติน บัลโดนี" ควงภรรยาเปิดใจครั้งแรก หลังยอมความคดี "เบลก ไลฟ์ลี" ยอมรับครอบครัวเจอบาดแผลหนัก
ข้อพิพาทจากภาพยนตร์เรื่อง It Ends with Us เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2024 เมื่อ เบลก ไลฟ์ลี กล่าวหา จัสติน บัลโดนี ว่าล่วงละเมิดทางเพศระหว่างถ่ายทำและหมิ่นประมาท ขณะที่บัลโดนีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ก่อนยื่นฟ้องเบลกกับ ไรอัน เรย์โนลด์ส เรียกค่าเสียหาย 400 ล้านดอลลาร์ รวมถึงฟ้อง เดอะนิวยอร์กไทมส์ อีก 250 ล้านดอลลาร์ แต่ทั้งสองคดีถูกยกฟ้อง ต่อมาทั้งสองฝ่ายตกลงยุติคดีในเดือนพฤษภาคม โดยศาลไม่ให้เบลกได้รับค่าเสียหายเชิงลงโทษ แต่สั่งให้บัลโดนีรับผิดชอบค่าทนายความและค่าใช้จ่ายบางส่วน ซึ่งทีมกฎหมายของเบลกเรียกมากกว่า 8 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 290 ล้านบาท