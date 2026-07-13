ชื่อ “เดอะ ร็อก” ขายไม่ได้แล้ว? Moana คนแสดงเปิดตัวมากกว่า Snow White แค่ล้านเดียว

แม้มี ดเวย์น จอห์นสัน หรือ “เดอะ ร็อก” กลับมารับบทเมาอิ พร้อมทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ แต่ Moana ฉบับคนแสดงกลับเปิดตัวในอเมริกาเหนือเพียง 43 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1,570 ล้านบาท มากกว่า Snow White ฉบับคนแสดงที่เปิดตัว 42.2 ล้านดอลลาร์ เพียง 800,000 ดอลลาร์ หรือราว 29 ล้านบาทเท่านั้น
ตัวเลขดังกล่าวทำให้ Moana แม้จะขึ้นอันดับ 1 บนตารางบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐฯ และแคนาดา แต่กลับถูกมองว่าเปิดตัวต่ำกว่าความคาดหวัง โดยเฉพาะเมื่อหนังมีรายงานว่าใช้งบสร้างสูงถึง 250 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 9,100 ล้านบาท โดยยังไม่รวมงบโฆษณาและประชาสัมพันธ์
รายได้เปิดตัวทั่วโลกของหนังอยู่ที่ 95 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นรายได้จากอเมริกาเหนือ 43 ล้านดอลลาร์ และตลาดต่างประเทศ 52 ล้านดอลลาร์ ทำให้เส้นทางคืนทุนยังต้องพึ่งพาการยืนระยะในสัปดาห์ต่อไปและรายได้จากนอกสหรัฐฯ อย่างมาก
แม้มี ดเวย์น จอห์นสัน หรือ “เดอะ ร็อก” กลับมารับบทเมาอิ พร้อมทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ แต่ Moana ฉบับคนแสดงกลับเปิดตัวในอเมริกาเหนือเพียง 43 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1,570 ล้านบาท มากกว่า Snow White ฉบับคนแสดงที่เปิดตัว 42.2 ล้านดอลลาร์ เพียง 800,000 ดอลลาร์ หรือราว 29 ล้านบาทเท่านั้น
ตัวเลขดังกล่าวทำให้ Moana แม้จะขึ้นอันดับ 1 บนตารางบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐฯ และแคนาดา แต่กลับถูกมองว่าเปิดตัวต่ำกว่าความคาดหวัง โดยเฉพาะเมื่อหนังมีรายงานว่าใช้งบสร้างสูงถึง 250 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 9,100 ล้านบาท โดยยังไม่รวมงบโฆษณาและประชาสัมพันธ์
รายได้เปิดตัวทั่วโลกของหนังอยู่ที่ 95 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นรายได้จากอเมริกาเหนือ 43 ล้านดอลลาร์ และตลาดต่างประเทศ 52 ล้านดอลลาร์ ทำให้เส้นทางคืนทุนยังต้องพึ่งพาการยืนระยะในสัปดาห์ต่อไปและรายได้จากนอกสหรัฐฯ อย่างมาก