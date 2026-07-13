“กอล์ฟ พิชญะ” เลื่อนปล่อยทีเซอร์เพลง “Mary Jane” หลังเหตุไฟไหม้ย่านลาดพร้าว ส่งกำลังใจถึงผู้สูญเสีย

ท่ามกลางความโศกเศร้าจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว นักร้องหนุ่ม “กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล” ได้ประกาศเลื่อนการปล่อยทีเซอร์มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ “แม่รี่แจน (Mary Jane)” ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อแสดงความอาลัยและให้เกียรติผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
เดิมที กอล์ฟวางแผนปล่อยทีเซอร์มิวสิกวิดีโอในวันที่ 13 กรกฎาคม ก่อนเปิดตัวเพลงเต็มในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 แต่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ซึ่งสร้างความสูญเสียและกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ เจ้าตัวจึงตัดสินใจเปลี่ยนกำหนดการ พร้อมแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
กอล์ฟเผยว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก ตนและทีมงานเห็นตรงกันว่าการเลื่อนการเผยแพร่ผลงานในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด โดยจะประกาศวันปล่อยทีเซอร์ใหม่ให้แฟนเพลงทราบอีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ นักร้องหนุ่มยังได้ส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่กำลังปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลัง พร้อมร่วมแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นในครั้งนี้