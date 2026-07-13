“ตั๊กแตน ชลดา” เผยบุญรักษา “พี่ตุ๋น” มือกีต้าร์คนสนิท รอดชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์

เป็นข่าวช็อกและหดหู่รับวันจันทร์เลยทีเดียว สำหรับกรณีโศกนาฎกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก โดยนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “ตั๊กแตน ชลดา” ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึง “พี่ตุ๋น” นักกีตาร์ที่ร่วมงานกันมายาวนานเกือบ 15 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ และขณะนี้ปลอดภัยแล้ว
“พี่ตุ๋น หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ ไฟไหม้ร้าน โรงเบียร์ ซึ่งร้านนี้แตนเคยไปทำการแสดงมาเหมือนกัน พี่ตุ๋นเป็นหนึ่งในนักดนตรีของแตน เล่นกีตาร์ ที่เล่นดนตรีด้วยกันมาเกือบ 15 ปีแล้วค่ะ บุญรักษา คุณพระคุ้มครอง เทวดาปกป้อง แคล้วคลาด ปลอดภัยแล้วนะพี่ตุ๋น ขวัญเอยขวัญมา ตั๊กแตน ชลดาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเคสดำทุกท่านด้วยนะคะ และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวทุกท่านค่ะ”