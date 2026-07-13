คลิปอีกมุม “แจ็ค แฟนฉัน” ถ่ายไว้ได้ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวไฟพุ่งแรง น่ากลัวมาก (คลิป)

กรณีเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในสถานบันเทิง “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว เมื่อช่วงดึกคืนวันที่ 12 ก.ค.เวลาประมาณ 23.57 น. ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเป็นจำนวนมาก โดยภาพเปลวเพลิงพุ่งแรงออกมาจากร้าน ต่างทำให้คนที่พบเห็นต่างตกใจเสียขวัญไปตามๆ กัน
งานนี้ “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ ซึ่งขับรถผ่านไปย่านนั้น ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ขณะเพลิงไหม้อย่างรุนแรง เปลวไฟพุ่งแรงออกทางประตูอย่างน่ากลัวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเผยแคปชั่นระบุว่า “ตอนนี้ผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่กำลังไปช่วยเหลือนะครับผม พี่น้องที่อยู่แถวลาดพร้าว แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแล้วครับ ตอนนี้ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้มาช่วยแล้วครับ” รวมทั้งแจ็คได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย