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คลิปอีกมุม “แจ็ค แฟนฉัน” ถ่ายไว้ได้ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวไฟพุ่งแรง น่ากลัวมาก (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรณีเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในสถานบันเทิง “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว เมื่อช่วงดึกคืนวันที่ 12 ก.ค.เวลาประมาณ 23.57 น. ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเป็นจำนวนมาก โดยภาพเปลวเพลิงพุ่งแรงออกมาจากร้าน ต่างทำให้คนที่พบเห็นต่างตกใจเสียขวัญไปตามๆ กัน

งานนี้ “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ ซึ่งขับรถผ่านไปย่านนั้น ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ขณะเพลิงไหม้อย่างรุนแรง เปลวไฟพุ่งแรงออกทางประตูอย่างน่ากลัวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเผยแคปชั่นระบุว่า “ตอนนี้ผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่กำลังไปช่วยเหลือนะครับผม พี่น้องที่อยู่แถวลาดพร้าว แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแล้วครับ ตอนนี้ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้มาช่วยแล้วครับ” รวมทั้งแจ็คได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย















คลิปอีกมุม “แจ็ค แฟนฉัน” ถ่ายไว้ได้ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวไฟพุ่งแรง น่ากลัวมาก (คลิป)
คลิปอีกมุม “แจ็ค แฟนฉัน” ถ่ายไว้ได้ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวไฟพุ่งแรง น่ากลัวมาก (คลิป)
คลิปอีกมุม “แจ็ค แฟนฉัน” ถ่ายไว้ได้ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวไฟพุ่งแรง น่ากลัวมาก (คลิป)
คลิปอีกมุม “แจ็ค แฟนฉัน” ถ่ายไว้ได้ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวไฟพุ่งแรง น่ากลัวมาก (คลิป)
คลิปอีกมุม “แจ็ค แฟนฉัน” ถ่ายไว้ได้ ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เปลวไฟพุ่งแรง น่ากลัวมาก (คลิป)
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