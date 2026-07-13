สลดไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว วงทศกัณฐ์โพสต์เศร้าสูญเสียนักร้อง มือกลองสาหัส มือคีย์บอร์ดยังไร้การติดต่อ

กลายเป็นภาพแห่งความหดหู่ สำหรับโศกนาฏกรรมไฟไหม้ร้านเหล้า โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที 27 ราย บาดเจ็บ 63 ราย มีหลายรายที่อาการสาหัส
ล่าสุดเฟซบุ๊ก วงทศกัณฐ์ ซึ่งได้ขึ้นเวทีแสดงในคืนดังกล่าว ได้เผยว่า “ผมหัวหน้าวงทศกัณฐ์นะครับ ตอนนี้ บรีส (นักร้องในวง) แฟนผมได้เสียแล้ว และ ดิน นักร้องชายอีกคนยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหน และ พี่กวาง มือคีย์บอร์ด ยังไม่มีการติดต่อมา บิว มือกลอง ตอนนี้อาการสาหัส รอดูอาการ รบกวนหยุดแชร์ก่อนนะครับ อาจจะมีปาฏิหาริย์ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับ #วงทศกัณฐ์” ท่ามกลางแฟนๆ เข้าไปคอมเมนต์ขอให้ทุกคนปลอดภัย เจ้าของร้านต้องชดใช้อย่างสาสม!