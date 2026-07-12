“เจฟ ซาเตอร์” แท็กทีม “คุณวันเสาร์” ตอกย้ำความเป็น ‘ตัวจริงเรื่องการส่งด่วน’ ของลาลามูฟ ในงาน “Lalamove, Mission Possible with Jeff Satur” ฉลองความสำเร็จยอดเรียกใช้บริการ Lalamove Ride โต 7 เท่า

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่! เมื่อศิลปินสุดฮอต “เจฟ ซาเตอร์” แบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของ “ลาลามูฟ” ปรากฏตัวในงาน “Lalamove, Mission Possible with Jeff Satur” ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ท่ามกลางเสียงกรี๊ดสนั่นจากพลัง “คุณวันเสาร์” ที่มารวมตัวกันอย่างมหาศาล จนสร้างสถิติการร่วมกิจกรรมบนแพลตฟอร์มลาลามูฟสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่เปิดให้บริการในไทย โดยมีอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของกิจกรรมอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มถึงเกือบ 1.5 เท่า พร้อมผลักดันยอดการเรียกใช้บริการ “Lalamove Ride” เติบโตถึง 7 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของลาลามูฟ เจฟ ซาเตอร์ สะท้อนตัวตนของแบรนด์ด้วยการเป็น “ตัวจริง” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยความเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ความสามารถที่หลากหลาย ความคล่องตัว และความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างไม่หยุดยั้ง เช่นเดียวกับลาลามูฟที่มุ่งมั่นให้บริการขนส่งสินค้าและรับส่งผู้โดยสารแบบออนดีมานด์ พร้อมเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบโจทย์ทุกภารกิจส่งด่วน
งานนี้ลาลามูฟได้จัดเต็มความฟิน เนรมิตกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แฟน ๆ ได้ร่วมสนุก ทั้งกิจกรรม Lucky Fans ที่ได้ถ่ายภาพ 1:1 แบบอบอุ่นไปกับ เจฟ ซาเตอร์ ทำเอาบรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น ซึ่ง เจฟ ซาเตอร์ ได้เปิดใจถึงความรู้สึกบนเวทีว่า "ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Lalamove อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่าผมเองก็เป็นผู้ใช้งาน Lalamove จริง ๆ และชื่นชอบที่ Lalamove เป็น ‘ตัวจริงเรื่องการส่งด่วน’ ที่ทั้งรวดเร็ว เชื่อถือได้ และพร้อมให้เรียกใช้บริการทุกวันและเวลาที่ต้องการ ตลอดแคมเปญนี้ ผมได้รับพลังและเสียงตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากทั้งผู้ใช้งานและแฟน ๆ ทุกคน การได้เห็นทุกคนมารวมตัวกันในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่พิเศษมากสำหรับผมขอบคุณ ทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Mission Possible ในครั้งนี้ครับ"
นอกจากความน่ารักและเป็นกันเองแล้ว พลังของ “คุณวันเสาร์” ยังสร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนวงการธุรกิจ เพราะแคมเปญนี้ไม่ได้มีดีแค่กระแส แต่สามารถเปลี่ยนพลังแฟนด้อมให้กลายเป็นพฤติกรรมการใช้งานจริง สร้างผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายในทุก ๆ ด้าน เรียกได้ว่าเป็นการจับมือร่วมกันประกาศความสำเร็จที่จับต้องได้ ตอกย้ำภาพลักษณ์ “ตัวจริงเรื่องการส่งด่วน” และพิสูจน์ให้เห็นว่า พลังแฟนด้อมของเจฟนั้นแข็งแกร่งและพร้อมซัพพอร์ตเจฟในทุกย่างก้าวอย่างแท้จริง
ร่วมสัมผัสบริการที่รวดเร็ว สะดวก และไว้ใจได้ กับ “ตัวจริงเรื่องการส่งด่วน” ผ่านแอปพลิเคชันลาลามูฟ ทั้งในระบบ iOS และ Android ได้ที่ https://lalamove.onelink.me/2vQB/jdqsoc7p