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ซึ้งมาก! “เจมส์ จิ” อวยพรวันเกิด “โฟม” ขอบคุณที่เป็นแม่ และภรรยาที่สมบูรณ์แบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากพระเอกสุดฮอต “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” และ “โฟม เบ็ญจมาส” แต่งงานสร้างครอบครัวที่อบอุ่น และมีลูกชายสุดน่ารักอย่าง “น้องพบรัก” เป็นโซ่ทองคล้องใจ ล่าสุดเป็นวันสำคัญของภรรยา หนุ่มเจมส์ก็เลยมีโมเมนต์ดีต่อใจมาให้แฟนๆ ได้ยิ้มตาม ด้วยการโพสต์ไอจีส่วนตัวอวยพรวันคล้ายวันเกิดของโฟม ขอบคุณที่เป็นแม่ และภรรยาที่สมบูรณ์แบบ

“Happy birthday my today and all of my tomorrows. ไม่มีอะไรจะให้ มีแต่คำขอบคุณที่เป็นแม่และภรรยาที่สมบูรณ์แบบในครอบครัวของเรา รักเสมอและตลอดไป 11.7.2026”

งานนี้ได้มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง และแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรโฟมเป็นจำนวนมาก เรียกว่าเป็นวันดีๆ ที่อบอวลไปด้วยความรักที่ส่งมาให้ทั้งครอบครัว










ซึ้งมาก! “เจมส์ จิ” อวยพรวันเกิด “โฟม” ขอบคุณที่เป็นแม่ และภรรยาที่สมบูรณ์แบบ
ซึ้งมาก! “เจมส์ จิ” อวยพรวันเกิด “โฟม” ขอบคุณที่เป็นแม่ และภรรยาที่สมบูรณ์แบบ
ซึ้งมาก! “เจมส์ จิ” อวยพรวันเกิด “โฟม” ขอบคุณที่เป็นแม่ และภรรยาที่สมบูรณ์แบบ
ซึ้งมาก! “เจมส์ จิ” อวยพรวันเกิด “โฟม” ขอบคุณที่เป็นแม่ และภรรยาที่สมบูรณ์แบบ
ซึ้งมาก! “เจมส์ จิ” อวยพรวันเกิด “โฟม” ขอบคุณที่เป็นแม่ และภรรยาที่สมบูรณ์แบบ