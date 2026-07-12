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กังวลอนาคต! “น้ำฝน กุลณัฐ” รีบทำพินัยกรรมให้ลูก เผยสาเหตุทะเลาะสามีฝรั่งเป็นปีๆ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“น้ำฝน กุลณัฐ” รีบทำพินัยกรรมให้ลูก 2 คน เหตุอยากจัดการทุกอย่างไว้ล่วงหน้า ห่วงหากตนและสามีเสียชีวิตลูกจะไม่มีเงินใช้-ออกจากประเทศยาก พร้อมเผยสาเหตุทะเลาะสามีฝรั่งเป็นปีๆ

ยกให้ในความเป็นคุณแม่ที่รอบคอบ วางแผนอนาคตไว้แต่เนิ่นๆ สำหรับนักแสดงชื่อดัง “น้ำฝน กุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์” ที่ล่าสุดควงลูกสาว “น้องทาเรีย” วัย 9 ขวบ และ “น้องเจคอบ” วัย 2 ขวบ 10 เดือน ออกมาเผยเบื้องลึกการวางแผนครอบครัว ยอมทำพินัยกรรมล่วงหน้า เพราะห่วงอนาคตลูกหากเกิดเหตุไม่คาดฝันในวันที่พ่อ-แม่จากไป เนื่องจากสามีเป็นชาวต่างชาติ พร้อมแชร์วิธีเลี้ยงลูก 2 คนในวัยที่กำลังโต ผ่านรายการ คุยแซ่บshow ทางช่องวัน 31 

“แตกต่างกันแน่นอนค่ะ เพราะเป็นเด็กคนละวัย และคนละเพศกัน พี่ทาเรียตอนนี้ 9 ขวบแล้ว โตเป็นเด็กผู้หญิงที่เข้าใจอะไรหมดแล้ว ส่วนเจคอบยังเป็นเบบี้ผู้ชายอยู่ วิธีการรับมือเลยไม่เหมือนกัน”

เผยสามีชอบสปอยล์ลูก เคร่งครัดเรื่องสุขภาพจนทะเลาะกันเรื่องกระทะเทฟลอนเป็นปีๆ
“แดดดี้จะค่อนข้างโอ๋ และสปอยล์เจคอบเป็นพิเศษ เวลาเจคอบอยู่กับคุณพ่อจะมีความขี้แงและอ้อนหนักมาก (เรื่องกระทะเทฟลอนที่ทะเลาะกันมาเป็นปีๆ เกิดจากอะไร?) คุณจอนนี่เป็นสายเคร่งครัดเรื่องสุขภาพ และสารเคมีมาก ขนาดยาแก้อักเสบ ยาปฏิชีวนะ ยังไม่อยากให้ลูกกินง่ายๆ ถ้าไม่ป่วยหนักจริงๆ เพราะอยากให้ร่างกายสู้เอง

พอเป็นเรื่องกระทะเทฟลอน แดดดี้มองว่ามันอันตราย มีสารเคมี ถ้ากระทะมีรอยถลอกนิดเดียวคือสั่งห้ามใช้ทันที แต่ฝนมองว่ากระทะปกติล้างยาก ทอดไข่ก็ติดกระทะ ที่ผ่านมาทะเลาะกันจนต้องซื้อเปลี่ยนทิ้งไปหลายใบมาก

สรุปพบกันครึ่งทางค่ะ อาหารของลูก ห้ามใช้กระทะเทฟลอนเด็ดขาด แดดดี้ไม่อยากให้ลูกต้องกินอาหารที่ทำจากเทฟลอนทุกวัน โดยจะเปลี่ยนไปใช้กระทะเหล็กจริงๆ หรือกระทะสเตนเลสแทน ส่วนอาหารของผู้ใหญ่ใครอยากใช้กระทะแบบไหนใช้ได้ตามใจชอบ ไม่บังคับกัน เขาชอบเอาบทความให้อ่านอยู่นั่นแหละ ก็กลัวสารเคมี แล้วก็เขียงที่เป็นพลาสติกก็ห้าม ไม่ให้ใช้ ให้ใช้เป็นไม้ ให้ใช้เป็นไม้กับกระจก”

ทำพินัยกรรมแล้ว รอบคอบเพื่ออนาคตลูก
“เนื่องจากเราคิดว่าน่าจะเป็นอเมริกันหรือเปล่าไม่รู้นะ คราวนี้เขาก็เลยมีความกังวลใจว่า ถ้าสมมติว่า อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราตรงนี้ ลูก 2 คน จะออกจากประเทศอย่างไร มันเป็นประเด็นแรกก่อน แล้วพอหลังจากที่เราได้คุยกับทนาย เออ...มันยากนะ มันไม่ได้ง่าย เพราะการที่จะเอาเด็กใครออกนอกประเทศไม่ง่ายเลย

เขาก็เลยเริ่มมีการปรึกษา เริ่มมีการคุย กว่าจะเอาออกได้ใช้เวลา 1 ปี แบบช้า แบบช้ากลางๆ คือ 1 ปี ทีนี้ 1 ปีการที่ลูกจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย ก่อนที่จะออกไป เพราะว่าทรัพย์สินทุกอย่างที่อเมริกาเขาเยอะกว่า เขาก็เลยเริ่มมีความกังวลใจว่า แล้วอีก 1 ปีที่ลูกต้องใช้เวลาอยู่ในเมืองไทยโดยที่พ่อแม่ไม่อยู่ จะทำอย่างไรก็เลยเกิดประเด็นของการที่ว่าจะเอาใครมาดู 

ก็ต้องทางฝั่งโน้น ไว้ใจได้ที่เอามาดู เพื่อที่จะให้มั่นใจว่า ลูกจะได้เรียนโรงเรียนเดิม อยู่บ้านเดิม มีคนดูแล มีเงินใช้ แล้วก็สื่อสารกับญาติเขาที่เมืองนอกได้ แล้วในวันที่ส่งกลับไปใครจะพาไปส่งจนถึงบ้านญาติ

แล้วมันทำให้รู้เยอะไปถึงขนาดที่ว่า ถ้าสมมติว่าพ่อแม่เสียนะคะ เงินในบัญชีทุกอย่างมันจะถูกฟรีซเลย แล้วกว่าที่จะเอาเงินออกจากบัญชีได้คือ 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งนั่นแปลว่า ถ้าเกิดเราไม่ได้มีญาติที่มีตังค์ แล้วเอาเงินตรงไหนมาซัปพอร์ต อันนี้คือไม่ต้องพูดถึงครอบครัวฝรั่ง พูดถึงครอบครัวไทยก็ตาม แล้วเด็กจะอยู่อย่างไร”










กังวลอนาคต! “น้ำฝน กุลณัฐ” รีบทำพินัยกรรมให้ลูก เผยสาเหตุทะเลาะสามีฝรั่งเป็นปีๆ
กังวลอนาคต! “น้ำฝน กุลณัฐ” รีบทำพินัยกรรมให้ลูก เผยสาเหตุทะเลาะสามีฝรั่งเป็นปีๆ
กังวลอนาคต! “น้ำฝน กุลณัฐ” รีบทำพินัยกรรมให้ลูก เผยสาเหตุทะเลาะสามีฝรั่งเป็นปีๆ
กังวลอนาคต! “น้ำฝน กุลณัฐ” รีบทำพินัยกรรมให้ลูก เผยสาเหตุทะเลาะสามีฝรั่งเป็นปีๆ
กังวลอนาคต! “น้ำฝน กุลณัฐ” รีบทำพินัยกรรมให้ลูก เผยสาเหตุทะเลาะสามีฝรั่งเป็นปีๆ