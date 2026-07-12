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“เสก โลโซ” โพสต์ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” โชว์โซโลกีตาร์เพลง “5 นาที”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่ากระแสยังแรงต่อเนื่อง สำหรับ “เนเน่ รอยัล” สาวน้อยวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่แจ้งเกิดบนเวที America’s Got Talent หลังโชว์ความสามารถจนคว้า 4 เสียง Yes จากกรรมการ กลายเป็นดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและต่างประเทศ

ล่าสุดความสามารถด้านการเล่นกีตาร์ของเจ้าตัวยังไปสะดุดตาร็อกเกอร์ระดับตำนานอย่าง “เสก โลโซ” หรือ เสกสรรค์ ศุขพิมาย เมื่อเฟซบุ๊ก SEK LOSO แชร์คลิปที่เนเน่ นำเพลง “5 นาที” ของวงโลโซมาโชว์โซโลกีตาร์ พร้อมเขียนข้อความสั้น ๆ ว่า “ชื่นชมครับ”

แม้จะเป็นเพียงข้อความสั้นๆ แต่ก็สร้างความปลื้มใจให้แฟนเพลงไม่น้อย เพราะเป็นคำชื่นชมจากเจ้าของบทเพลงโดยตรง ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของศิลปินดาวรุ่ง ที่กำลังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีระดับโลก








“เสก โลโซ” โพสต์ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” โชว์โซโลกีตาร์เพลง “5 นาที”
“เสก โลโซ” โพสต์ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” โชว์โซโลกีตาร์เพลง “5 นาที”
“เสก โลโซ” โพสต์ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” โชว์โซโลกีตาร์เพลง “5 นาที”
“เสก โลโซ” โพสต์ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” โชว์โซโลกีตาร์เพลง “5 นาที”