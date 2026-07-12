“เสก โลโซ” โพสต์ชื่นชม “เนเน่ รอยัล” โชว์โซโลกีตาร์เพลง “5 นาที”

เรียกว่ากระแสยังแรงต่อเนื่อง สำหรับ “เนเน่ รอยัล” สาวน้อยวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่แจ้งเกิดบนเวที America’s Got Talent หลังโชว์ความสามารถจนคว้า 4 เสียง Yes จากกรรมการ กลายเป็นดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและต่างประเทศ
ล่าสุดความสามารถด้านการเล่นกีตาร์ของเจ้าตัวยังไปสะดุดตาร็อกเกอร์ระดับตำนานอย่าง “เสก โลโซ” หรือ เสกสรรค์ ศุขพิมาย เมื่อเฟซบุ๊ก SEK LOSO แชร์คลิปที่เนเน่ นำเพลง “5 นาที” ของวงโลโซมาโชว์โซโลกีตาร์ พร้อมเขียนข้อความสั้น ๆ ว่า “ชื่นชมครับ”
แม้จะเป็นเพียงข้อความสั้นๆ แต่ก็สร้างความปลื้มใจให้แฟนเพลงไม่น้อย เพราะเป็นคำชื่นชมจากเจ้าของบทเพลงโดยตรง ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของศิลปินดาวรุ่ง ที่กำลังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีระดับโลก