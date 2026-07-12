คนไทยคนแรก! "แอน ทองประสม" ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจาก Ralph Lauren และ The Wimbledon Championships เพื่อร่วมชมการแข่งขัน Wimbledon Men’s Final ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

สมตำแหน่ง "เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงไทย" เมื่อ “แอน ทองประสม” ได้เป็น คนไทยคนแรก! ที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจาก Ralph Lauren และ The Wimbledon Championships เพื่อร่วมชมการแข่งขัน Wimbledon Men’s Final ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมอันทรงเกียรติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 9.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
โดย "แอน ทองประสม" ออกเดินทางจากประเทศไทย เมื่อคืนวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ด้วย Airport Look จาก Polo Ralph Lauren Wimbledon Collection ถ่ายทอดสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ผ่านเสื้อ Cable Knit Sweater ประดับ Wimbledon Crest เลเยอร์กับเสื้อเชิ้ตลายทางสีฟ้า จับคู่กางเกงสีขาวและกระเป๋า Polo Play Drawstring สี Navy สะท้อนความคลาสสิกเหนือกาลเวลา พร้อมกลิ่นอาย Preppy ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกแห่งเทนนิส
สำหรับ Wimbledon เป็นรายการเทนนิสที่เก่าแก่และทรงเกียรติที่สุดในโลก ซึ่งหลอมรวมกีฬา แฟชั่น และวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน โดยทุกปี อัฒจันทร์ของ Wimbledon ยังกลายเป็นรันเวย์แห่งสไตล์ที่ทั่วโลกจับตามอง เมื่อเหล่า ราชวงศ์ บุคคลสำคัญระดับโลก นักกีฬา และผู้ทรงอิทธิพลจากหลากหลายวงการต่างพร้อมใจกันปรากฏตัวในลุคที่สะท้อนรสนิยมเหนือกาลเวลา จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแฟชั่นโมเมนต์ที่น่าจับตามองของทุกปี
@RalphLauren
@PoloRalphLauren
@Wimbledon
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