The Mousses คัมแบ๊ก! ส่งเพลงใหม่กระแทกใจ “มาทางไหนต้องกลับไปทางนั้น” เพลงที่คนกำลังติดกับดักความรักต้องฟัง

The Mousses ศิลปินจาก “ME RECORDS” มีสมาชิกคือ แอร์-พงศกร ลิ่มสกุล (ร้องนำ), จ๊ะ - อธิศ อมรเวช (กีตาร์). ต๋า - ศุภโชค เตือนจิตต์ (กลอง), กั๊ป - ปัจจาพงศ์ ศุภชัยเจริญ (เบส) คัมแบ๊ก! ส่งเพลงใหม่กระแทกใจ “มาทางไหนต้องกลับไปทางนั้น” ถ่ายทอดเรื่องราวของการยอมรับความจริง เมื่อความสัมพันธ์เดินทางมาถึงจุดที่ไม่สามารถไปต่อได้ บางครั้งการยอมถอยออกมา อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ดีกว่าการฝืนอยู่ต่อจนกลายเป็นภาระของกันและกัน โดย แอร์-พงศกร กล่าวว่า
“เพลงนี้เริ่มจากความรู้สึก ณ วันที่ผม (แอร์) ได้มีโอกาสเปิดใจคุยกับใครสักคนในรอบหลายๆปี ด้วยความหวังลึกๆว่ามันจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายในชีวิต แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากความรักครั้งนี้คือ ยิ่งเราอายุมากขึ้น ผ่านวันเวลา ผ่านประสบการณ์ หล่อหลอมให้เราเป็นเรา ณ ปัจจุบัน มันไม่ง่ายสักเท่าไหร่เลย กับการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับใครสักคนที่พอดีกับเรา ต่างคนต่างที่มา ต่างความฝัน ต่างเป้าหมายในชีวิต บางทีการยอมรับความจริง เลือกที่จะยอมตัดความสัมพันธ์ ไม่ให้ไปไกลกันกว่านี้ อาจจะเป็นทางที่ดีกว่าสำหรับเราทั้งสองคนก็เป็นได้ ซึ่งหลังจากที่ผมทำเนื้อร้องทำนองดิบขึ้นมาเพื่อนๆในวงก็จะช่วยกันทำดนตรี ช่วยกันระบายสี ให้เป็นสีที่เราเห็นร่วมกัน เช่นเพลงนี้ ผมตั้งโจทย์ให้เป็นเพลงสีเทาเข้มครับ ส่วนพาร์ทร้อง ผมอยากค่อยๆเล่าเรื่อง จากจุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุด ไล่อารมณ์ทุกความรู้สึกขึ้นไป จนถึงปลายทางของเราทั้งคู่ แถมเพลงนี้พิเศษตรงที่ เราได้ไอเดียการเล่าเรื่องเพิ่มเติมขึ้นมาจากพี่ฟองเบียร์ ที่ช่วยทำให้ไอเดียเพลงนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปอีก ขอบคุณพี่ฟองเบียร์มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
อีกหนึ่งความพิเศษของซิงเกิลนี้คือการได้ แม็ก - ธิติวัฒน์ รองทอง จากวง The Darkest Romance มาช่วยโปรดิวเซอร์ เติมมิติทางดนตรีให้มีความลึก ซับซ้อน และเข้มข้นมากยิ่งขึ้น พร้อมขยายขอบเขตซาวด์ของ The Mousses ไปสู่อีกพื้นที่ทางอารมณ์ที่ทั้งเปราะบางและทรงพลังในเวลาเดียวกัน
การทำงานกับแม็กค่อนข้างง่ายนะครับ แม็กเป็นคนเก่ง และสร้างงานสปีดให้เต็ม10 ครับ ฮ่าๆ ทำให้สื่อสารกันง่ายในเนื้องานครับ ผมมองเพลงนี้ยังไง แม็กมองเพลงนี้ยังไง อยากให้ช่วยระบายสีเป็นสีอะไร ซึ่งแม็กเป็นคนแปลงสารได้เก่ง เข้าใจตรงกับโจทย์ของวงที่อยากจะสื่อ แถมยังได้พี่บอมดนุพล มาช่วย mix master ให้เพลงนี้สมบูรณ์มากขึ้นไปอีก ขอบคุณมากครับ ฝากเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับ “มาทางไหนต้องกลับไปทางนั้น” เพลงปล่อยแล้ว 9 กรกฏาคมนี้