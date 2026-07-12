“ดาด้า” เปิดใจ! หลังเจอมรสุมข่าวใหญ่ บทเรียนที่ไม่มีวันลืม

อาทิตย์นี้ “ตีท้ายครัว” ขอพาไปบุกกิจการโรงแรมใจกลางกรุงเทพฯ ของพิธีกรสาวอารมณ์ดี “ดีเจดาด้า วรินดา“ ที่วันนี้ไม่ได้พาไปแค่เปิดทุกมุมของโรงแรม แต่ยังเปิดบ้าน เปิดหัวใจ และเปิดชีวิตครอบครัวที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ จนได้รับฉายาว่าเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ “พลังงานบวก” ที่สุด!!
งานนี้สีสันของรายการตกเป็นของ “น้องดีน” ลูกชายสุดที่รัก ที่ทั้งพูดเก่ง ขายเก่ง เอนเตอร์เทนเก่ง ถอดดีเอ็นเอแม่มาแบบเป๊ะ จนพี่ๆ พิธีกรต้องยกตำแหน่ง “นักขายรุ่นจิ๋ว” ให้แบบเอกฉันท์ แต่ความฮายังไม่หมด เมื่อเจ้าตัวแอบเมาท์คุณแม่กลางรายการว่า… “ไม่ค่อยอยากให้แม่ไลฟ์ เพราะแม่แย่งสัญญาณเน็ท!” เรียกเสียงหัวเราะกันไปอีก!!
”ดาด้า“ ยังพาไปชิมเมนูซิกเนเจอร์ของโรงแรม พร้อมเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการทำธุรกิจควบคู่กับงานในวงการ ที่ยุ่งจนบางวันแม่กับลูกต้องส่งข้อความคุยกันผ่าน TikTok เพราะแทบไม่มีเวลาเจอหน้ากัน
ด้านความรักก็หวานไม่แพ้กัน เมื่อดาด้าย้อนเล่าเส้นทางรักกับ “เจสัน” สามีชาวเกาหลี จากรักระยะไกล ไทย–เกาหลี ที่ต่างฝ่ายต่างบินข้ามประเทศเพื่อรักษาความสัมพันธ์ จนกลายมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นในวันนี้ พร้อมเผยอีกมุมที่หลายคนไม่เคยรู้ว่า แม้สามีจะอ่อนโยนและดูแลครอบครัวอย่างดี แต่ถ้า”ดาด้า“ ทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ ก็มีสิทธิ์โดน “ลงโทษ” ด้วยการงอนไม่พูดด้วยเป็นอาทิตย์เหมือนกัน
นอกจากนี้ ยังเปิดใจถึงชีวิตการเป็นพิธีกรสายข่าว ที่ต้องรับมือกับกระแสสังคมอยู่ทุกวัน รวมถึงเหตุการณ์ที่เคยตกเป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากข่าวใหญ่ จนกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เธอใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบมากขึ้น
ต้องบอกว่า ”ตีท้ายครัว“ เทปนี้ ครบทั้งเสียงหัวเราะ ความรัก ความอบอุ่น และเรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ติดตามทั้งหมดได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.15 น. ทาง ช่อง 3 กด 33