“ดีเจมะตูม” เผยเหตุผล “อั้ม พัชราภา” โสดแต่ไม่เหงา แค่ให้อาหารหมาก็หมดวัน

“ดีเจมะตูม” เผย “อั้ม พัชราภา” ถึงโสดก็ไม่เหงา เพราะเจ้าตัวก็ออกมาบอกเองว่าไม่มีเวลาไปหาใคร เพราะแค่ให้อาหารหมาก็หมดวันแล้ว แต่บอกตนอยากให้ฝ่ายหญิงมีแฟน และถ้าใครได้ไปเป็นแฟนถือว่าโชคดีมาก เพราะจะได้แก๊งเพื่อนไปด้วย พร้อมบอกไม่ได้แอนตี้เรื่องการเปลี่ยนชื่อ และ “หนิง ปณิตา” ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกรณีดรามาใครทั้งสิ้น
จากล่าสุดที่ “ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร” ไลฟ์สดกับนางเอกซูเปอร์สตาร์ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” พร้อมเปิดเรื่องประเด็นที่อีกฝ่ายยังโสด โดยดีเจมะตูมยืนยันอั้มเป็นคนพูดเองว่าไม่มีเวลาไปเจอใคร เพราะแค่ให้อาหารหมาก็หมดวันแล้ว
“คือตูมอ่านคอมเมนต์ เวลาเราไลฟ์น่ะมันไม่ใช่การตั้งกล้องนะครับ มันมีคอมเมนต์จริงๆ แต่เวลาคลิปออกมาคนจะเห็นว่าเหมือนเราคุยกันเอง แต่จริงๆ คือมันมีคอมเมนต์บอกว่าพี่อั้มสวยจัง เมื่อไหร่จะมีแฟนคะ แล้วเราก็อ่านตามคอมเมนต์ คือจริงๆ การจะเอาคุณอั้ม พัชราภา มาไลฟ์ มันเป็นเรื่องยากอยู่แล้ว เพราะว่าเขาไม่ใช่สายคอนเทนต์ ไม่ได้สายโซเชียล เพราะฉะนั้นตูมก็จะพยายามชวนว่าตอนนี้มีตลาด ไปไลฟ์กันเถอะ แล้ววันนั้นเนื่องจากคุณชาย (อานันท์ทวีป ชยางกูร ณ อยุธยา) เขาต้องการเอาของมาปล่อย ก็เลยรวมตัวกันบ้านพี่หนิงแล้วก็ไลฟ์ ทีนี้พอไลฟ์ปุ๊บ พี่อั้มเขาไลฟ์ด้วยช่องของเขาเอง คนก็มาถาม เราก็เลยอ่าน นางก็เลยเล่ายาวมาเลยว่า ฉันจะไปเอาเวลาที่ไหนมี แค่น้องหมาทำอาหารก็หมดเวลาแล้ว
คือจริงๆ ตั้งแต่ทำตลาดครับ ตูมคุยกับพี่อั้มแทบทุกอาทิตย์ เรารู้รูทีนเขา ก็เลยรู้เลยว่าด้วยรูทีนเขา ณ วันนี้ มียากจริงๆ แต่เอาจริงๆ ตูมอยากให้พี่อั้มมีแฟนมากๆ เลยครับ ตูมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณได้พัชราภาไปเป็นแฟน คุณจะเป็นผู้ชายที่โชคดีมาก เพราะคุณจะได้ไม่ใช่แค่เขา แต่คุณจะได้เพื่อนเขาทั้งหมดไปด้วย คุณจะได้ตลาดไปด้วย เป็นแบบ อั้ม แอนด์ เฟรนด์ และที่สำคัญคือตูมมองว่าพี่อั้มเขาเหมือนกระดังงาลนไฟ จะยิ่งสวยไปเรื่อยๆ แล้วตอนนี้ออร่าเขามา อยากให้เขามีความรักครับ เวลาเขามีความรักเขาน่ารักดี”
บอกใครได้ “อั้ม” ไปเป็นแฟนถือว่าโชคดีมาก เพราะจะได้แก๊งเพื่อนไปด้วย
“ถามว่าเขามีบ่นเหงาไหม ไม่เลย พี่อั้มไม่เคยบ่นเหงาเลย ตูมว่าด้วยน้องหมานี่แหละ ที่ทำให้สาวโสดทั้งหลายรู้สึกว่าไม่เหงา เพราะมีสัตว์เลี้ยง แต่ตูมก็จะบอกพี่อั้มตลอดเลยว่าหรือลองจะเดตสัตวแพทย์ไหม เพราะคุณดูไอจีคุณอั้มสิ เวลาเขาถาม เขาถามเรื่องอะไรบ้าง ก็เรื่องน้องหมา เรื่องบ้าน เพราะฉะนั้นสองอาชีพนี้ ทั้งสัตวแพทย์กับวิศวกร เข้ามาได้เลยครับ เดี๋ยวสแกนให้
ถามว่าเพื่อนๆ ช่วยกันเฟ้นหาให้ไหม คือเราคงไม่ทำงานซ้ำครับ เราทำกันไปหมดแล้ว จริงๆ เพื่อนบางคนหาให้อั้มจนตัวเองโสดไปแล้วก็มี (หัวเราะ) เพราะฉะนั้นตูมมองว่าอันนี้ให้สิทธิ์ของพี่อั้มหาเอง แต่ไม่ว่าพี่อั้มจะเลือกใครในอนาคต เราทุกคนยินดีต้อนรับนะครับ อย่ากลัวกลุ่มเรานะครับ ยินดีครับ Welcome ตูมไม่รู้ว่ากลุ่มพี่อั้มปลอดภัยไหม แต่กลุ่มตูมไม่ค่อยปลอดภัย (หัวเราะ) แต่ตูมว่าทางฝั่งพี่อั้ม พี่เอ (ศุภชัย ศรีวิจิตร) พี่ยุ้ย เขาสแกนกันดีอยู่แล้วครับ”
บอกไม่ได้แอนตี้การเปลี่ยนชื่อเพราะเชื่อหมอดู
“เรื่องคุณปณิ (หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ) คืออันดับแรก ตูมเพิ่งมาทราบ ตูมยอมรับว่าตอนนั้นตูมไม่รู้จริงๆ ไม่ได้กวนจริงๆ คือเราเห็นข่าว แต่เรายังไม่ได้ไปอ่านรายละเอียด พอเห็นคนเริ่มแชร์ของเรา มันเริ่มในทวิต มันเริ่มเป็นล้านวิว เราเริ่ม เอ๊ะ มันเกี่ยวข้องอะไรกับตูมวะ เพราะว่าเราทำเป็นบอกว่า ทำไมต้องเปลี่ยนด้วย คือตูมเพิ่งรู้ตรงนั้นเหมือนกัน เพราะตูมมีความเชื่อว่าหมอดูทักให้เปลี่ยนชื่อ มันก็ไม่ทำให้เรารวยนะ ถ้าเกิดเราไม่ออกไปทำงานหาเงิน ตูมมีความเชื่อแค่นี้เอง แต่เราเพิ่งมารู้ทีหลัง ก็ต้องขออภัยครับ
เขาอาจจะไม่ได้หมายถึงใคร แต่ชาวเน็ตก็พยายามจะจับโยง ตูมก็เลยต้องขอโทษจริงๆ คือตูมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดตูมรู้ ตูมจะพูดอะไรหรือเปล่า เพราะไม่รู้ไง แต่ว่าอันนั้นคือตูมไม่รู้เรื่องจริงๆ แล้วตูมเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเลยครับ อันนี้ตูมไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่เรื่องของตูมเลยครับ เอาจริงๆ ไม่รู้จนกระทั่งมันเป็นข่าว ว่าหนิง-มะตูม ไลฟ์สดคุยกัน พออ่านคอมเมนต์ เริ่มเห็นคอมเมนต์รัน และเริ่มเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับดรามาอะไรนะ เพิ่งจะมาเห็นย้อนหลังครับ แต่ตอนนี้เขาก็ต่างฝ่ายต่างออกมาพูด ก็เคลียร์กันหมดแล้ว ตูมก็เลยสบายใจ ว่าไม่ใช่เป็นเพราะเรา
คือเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่า ตูมมาบอกว่าหมอดูทุกคนไม่ควรเปลี่ยนชื่อให้คน ไม่ใช่นะครับ การดูดวงตูมก็ดู การมูตูมเพิ่งไปรำพญานาคมาด้วยซ้ำครับ คือไม่ใช่ว่าตูมไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ตูมก็ยังเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตูมอยู่ แต่ตูมมีความเชื่อว่าถ้าเกิดมีใครบอกให้เราทำอะไรเพื่อความรวย แต่ตัวเราไม่ออกไปแสวงหาโอกาส เพื่อสร้างความรวยให้กับตัวเอง คุณก็จะไม่รวยอยู่ดีครับ งั้นพรุ่งนี้ตูมไปทะเบียนราษฎร์ เปลี่ยนชื่อตัวเอง แล้วตูมนอนรอเงินเฉยๆ มันก็ไม่เข้าอยู่ดีครับ ตูมก็ต้องมาทำงานเจอพี่ๆ นักข่าววันนี้ที่อีเวนต์เป็นต้นครับ”