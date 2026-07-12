"ต้นหอม​ ศกุนตลา" แจงดรามารีวิวปักปากกา ย้ำไม่ได้เหมาะกับทุกคน!

"ต้นหอม ศกุนตลา" เผยประเด็นดรามารีวิวปักปากกา บอกเป็นการรีวิวที่ตัวเองได้ลองทำมาแล้วจริงๆ ยืนยันไม่ได้เหมาะกับทุกคน แต่การปักปากกาก็ไม่ได้ผิด แต่ต้องทำอย่างอื่นไปพร้อมกันด้วย อย่างตนทั้งออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร ลดแอลกอฮอล์ การพักผ่อนนอนหลับ และความเครียดต่างๆ
หลังจากที่ "ดีเจต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์" ออกมาโพสต์รีวิววิธีลดน้ำหนักด้วยการปักปากกาจนเกิดเป็นกระแสดรามาขึ้น ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้อีกครั้งในงานแถลงข่าวและฉลองวันเกิดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ HARLEY PRIVATE BIRTHDAY 2026 : A NIGHT TO REMEMBER ณ One Bangkok Ultra Screen โดยยืนยันว่าตนรีวิวด้วยความจริงใจที่สุด เพราะได้ลองด้วยตัวเอง และการปักปากกาก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคน
"เป็นเรื่องที่มีความดรามาทุกครั้งเวลาที่พูด เวลาเราเห็นคนอื่นพูดมันจะมีความดรามา แต่สุดท้ายคนที่กำลังจะปัก ไม่เคยได้คำตอบจริงๆ เลย วันนี้หอมไม่ได้บอกว่าทุกคนมาปักปากกากันเถอะ หรือบอกว่าปากกาไม่ดี เพราะสำหรับหอมไม่แฟร์สำหรับผลิตภัณฑ์เหมือนกัน หอมไม่ได้เงิน ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งนี้ แต่หอมเป็นคนที่ก่อนที่จะรีวิว หอมไปลองทำก่อน ทุกคนรู้ว่าหอมปักปากกาอยู่นะ เวลาคนถามว่าปากกาเป็นยังไง หอมบอกว่ารอวันที่หอมหยุด หอมจะรีวิววันที่หอมหยุดจริงๆ ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะในระหว่างปักคุณกินไม่ได้อยู่แล้ว มันลง หุ่นดี ทุกอย่าง แต่มันจะมีอาการอะไรบ้าง กินโปรตีนไม่ถึง ผมร่วง เอนเนอร์จี้มันไม่มา
แต่ว่าการปักปากกาของหอมทุกครั้งที่เวลาคนถาม หอมบอกเลยว่าถ้าคุณปรับรูทีนได้ 5 อย่าง คุณไปปักนะ มันดี แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ได้ เมื่อไหร่ก็ตามแค่คุณเวทไม่ได้ปุ๊บ อย่าทำเด็ดขาด ปากกาดี แต่เหมาะกับใครและไม่เหมาะกับใคร ฉะนั้นเมื่อหอมหยุดปากกาแล้ว หอมรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหอม แต่หอมไม่ได้โทษปากกานะ เพราะหอมจะบอกเสมอว่ามันเป็นช่วงที่หอมเปลี่ยนรูทีนไปทำสปาจริงๆ สปาเลิกดึก หอมกินดึก ซึ่งต่อให้หอมกินดึก ณ วันนี้หุ่นหอมก็ยังไม่ขึ้น ไม่ใช่เพราะปากกาอย่างเดียว เพราะหอมเวทเทรนนิ่งตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา มันเป็นการสร้างเตาเผาของหอม เวลาที่หอมนั่งเฉยๆ เตาเผาทำงานแล้ว
คือวันนี้สิ่งที่หอมได้มา มันมาจากวินัยด้วย ถามว่าปากกาช่วยอะไร ช่วยหอมหยุด เย็บปากหอมค่ะ แต่ว่ารูทีนทั้งหมดคุณต้องช่วยตัวเอง ฉะนั้นรีวิวของหอมเป็นรีวิวจริงที่สุดแล้ว แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าต้องการข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือ ก็ไปฟังจากหมอ หมอพูดหลายคลิปมาก หอมพูดในมุมของผู้ใช้ ฉะนั้นประสบการณ์ของหอม มันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอก มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวหอม แต่สมมุติว่าหอมเกิดสิ่งไม่ดีแบบโหยมากๆ คุณก็แค่เอาสิ่งที่หอมเป็นไปถามคุณหมอ ไปหาคำตอบจากตรงนั้นเอาเอง ไม่ใช่ว่ายึดหอมเดินตามทั้งหมด แต่นี่เป็นคนให้ข้อมูลจริงๆ ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ย มันเหมาะกับใคร ไม่เหมาะกับใครมากกว่า"
บอก 5 สิ่งที่ควรทำควบคู่กับการปักปากกา
"คือก่อนหน้านี้หอมเคยหงายหลังแล้วจะล้ม ปรากฏว่าขาหอมใช้ไม่ได้ มันทำให้หอมรู้สึกเลยว่าหอมไม่มีกล้ามเนื้อแล้วเหรอ ในวัยเท่านี้เอง ปกติถ้ากล้ามเนื้อสลายแบบที่เขาหกล้มกัน จะประมาณ 60-70 ถูกไหมคะ แปลว่าหอมต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย แล้วถ้าหอมจะออกกำลังกาย งั้นหอมก็ปักปากกาไปด้วยเลยสิ ก็เลยไปปรึกษาคุณหมอ คุณหมอให้ปรับรูทีน 5 อย่าง อันนี้ก็บอกเลยสำหรับใครที่จะปักนะคะ ทำไม่ได้ไม่ต้องปักนะคะ แต่ถ้าทำได้ ปากกาดีมาก ซึ่ง 5 คือควบคุมการกิน, การออกกำลังกาย, การนอน, แอลกอฮอล์ แล้วก็ความเครียด
ทั้งหมดหอมทำเกือบได้ ยกเว้นการกินค่ะ เพราะหอมมีต่อมอยากที่ทะลุทะลวงมาก โดยเฉพาะผู้หญิงเวลาจะมีช่วงประจำเดือน มันหยุดไม่ได้จริงๆ แต่หมอบอกว่าปากกาจะเข้าไปช่วยคุณตรงนี้ ฉะนั้นใช้ปากกาให้เป็นเอ็กซ์ตร้า หรือว่าเป็นตัวเสริม ทั้งหมดหอมทำได้ หอมยอมเปลี่ยนตัวเอง เพราะวันที่หอมล้มแล้วขาไม่ทำงาน หอมกลัวมาก แล้ว 2 อาทิตย์แรก น้ำหนักลงไป 4 โล เกิดมาในชีวิตไม่เคยน้ำหนักลงไป 4 โลขนาดนั้น พอไปตรวจขึ้นตาชั่งที่เขาแยกกล้ามเนื้อ แยกไขมัน ปรากฏว่า 2 โลที่หายเป็นกล้ามเนื้อ
แสดงว่าไขมันเองเหรอแค่ 2 โล ฉะนั้น 5 เดือนก็เวทให้หนัก หอมไม่เคยขาดเวทแม้แต่อาทิตย์เดียวเลยนะคะ คือหอมเวทขั้นต่ำ 2 วันต่อวีค ตลอด 5 เดือน จนกระทั่งหยุดปักปากกา เพราะว่ามันอยู่ในความดูแลของแพทย์ ไม่ใช่วันดีคืนดีนึกอยากจะปัก แล้วเราก็หยุดอ ไม่ได้ พอปักครบ 5 เดือนปุ๊บ หมอบอกว่าน้ำหนักหอมจะดีดกลับมา 2 โลนะ มันเป็นเรื่องปกติที่มันจะรีบาวด์ขึ้น แต่หอมจะไม่โยโย่ เพราะว่าเตาเผาหอมได้สร้างไว้แล้ว เซ็ตไว้แล้ว แต่บังเอิญหอมเปลี่ยนรูทีนพอดี ต้องไปอยู่คุมสปา เลิก 5 ทุ่ม หอมกินเที่ยงคืนครึ่ง ตี 1 ทุกวันเป็นเวลาเดือนกว่าค่ะ แล้วไม่ออกกำลังกายเลย"
บอกถ้าทำ 5 ข้อได้ การปักปากกาก็ไม่จำเป็น
"ซึ่งล่าสุดมันมา 2 โลตามที่หมอบอก แต่กล้ามเนื้อยังคงเดิม ฉะนั้นถ้าวันนี้ดูหุ่นหอมนี่คือการกินดึก แต่ถามว่าถ้าหอมยังปล่อยรูทีนแบบนี้ต่อไปจะอ้วนขึ้นไหม มันเริ่มมีชั้นไขมันแล้ว เราต้องรู้ตัวเอง ฉะนั้นวันนี้หอมเลยรีวิวจริงทั้งหมดว่ารูทีนสำคัญที่สุด เพราะมันคือความยั่งยืน แต่ถ้าเกิดคุณทำรูทีน 5 อย่างนี้ได้ โดยที่ไม่พึ่งปากกา ปากกาไม่จำเป็นเลยค่ะ เปลืองเงินด้วย แล้วให้จำไว้อย่างนึงว่าปากกาคือยา ถ้าเกิดอยากจะลองจริงๆ อาจจะลองเริ่มด้วยอาหารเสริมก่อนก็ได้
แต่ว่าถ้าปักปากกาเฉยๆ แต่ไม่เปลี่ยนวิถีชีวิต ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม สิ่งที่หายคือกล้ามเนื้อค่ะ ที่ลงๆ กันอยู่นี่คือกล้ามเนื้อ แล้วเชื่อไหมว่าขนาดหอมบอกอย่างนี้ ก็ยังมีคนที่เขามีข้อสงสัยจริงๆ คือเขาบอกว่าขอบคุณมากที่พูด รีวิวเราจริงมากๆ แล้วเขาก็มีไดเรกต์มาถามจริงๆ เรื่องปากกา หอมรู้สึกว่าพูดเถอะ พูดได้เลย อย่าไปกลัวดรามาเลย ของมันดี ถ้ามันมีส่วนที่ดีก็แค่พูดส่วนที่ดี แล้วส่วนที่เสียมันเป็นอะไร พูดให้มันหมดครบทุกอย่าง
แต่ถ้าวันนี้คนอาจจะกลัว กังวล พูดแต่ข้อเสีย หอมว่ามันไม่แฟร์กับสิ่งนี้ มันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแล้ว มันมีคนขี้แพ้อย่างหอมที่ออกกำลังกายไม่ได้ ลดไม่ได้สักที มันมีคนอย่างนี้อยู่ที่เราต้องการความหวัง แล้วมันมาเป็นความหวังจริงๆ มันอาจจะเป็นทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก็ได้ แล้วหลังจากที่หอมปรับรูทีนได้แล้ว หอมเป็นคนที่รักการออกกำลังกายไปแล้ว ฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีของมัน ในเมื่อมันมีข้อดีก็พูดไปเลยค่ะ มันมีข้อดีนะ แค่เหมาะกับคุณหรือเปล่า คุณต้องไปตอบตัวเอง มันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคน"
อยากผอมต้องปรับตัวเอง มีวินัย ไม่ใช่พึ่งตัวช่วยอย่างเดียว
"ถามว่าที่เราออกมาโพสต์จริงๆ มันมีดรามาบ้างไหม คือหอมยังไม่เห็นนะคะ เพราะหอมรู้ว่าคนรออะไรที่เป็นรีวิวจริงๆ คือถ้าหมอพูด ก็หมอทำปากกาขาย ผลประโยชน์ก็เข้าหมอ หรือคนที่เขาแอนตี้เรื่องของการใช้ตัวช่วยจริงๆ ในการลดน้ำหนัก เขาก็จะรู้สึกว่าความยั่งยืนมันคือเรื่องของการออกกำลังกาย แต่แล้วตรงกลางล่ะ อีคนขี้แพ้ที่อยากผอมล่ะอยู่ตรงไหน อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ทำยังไงดี ปากกาแค่ช่วยค่อยๆ เดินไป แต่สุดท้ายการเดินต้องมาจากตัวเราด้วย เรามีวินัยพอไหม ถ้าพร้อมแล้ว ลุยปากกาได้เลยค่ะ แต่ถ้าเกิดรู้สึกไม่พร้อม อย่าเข้าไปยุ่งเด็ดขาด เพราะว่าน้ำหนักตีกลับแล้วกล้ามเนื้อหาย อันตรายมากๆ
แต่มันก็มีหลายๆ คนที่เลือกที่จะปักปากกาอย่างเดียว คุณก็แค่ยอมรับในผลลัพธ์ เราคงไปบอกเขาไม่ได้ คือต้องยอมรับว่าบางคนยอมรับผลที่จะตามมา กูขอแค่ผอม ไม่มีความกล้ามเนื้อไม่เป็นไร เดี๋ยววันข้างหน้าจะนั่งวีลแชร์อะไรก็แล้วแต่เขา ถูกไหม บางคนยอมรับ ซึ่งตอนที่หอมเลือกทำปากกา หอมก็ยอมรับ แต่การยอมรับของหอมคือหอมยอมเอาเคมีเข้าร่างกาย หอมเอายาเข้าร่างกาย ซึ่งถ้าไม่จำเป็นมันไม่ควรอยู่แล้ว แต่วันนี้หอมยอมแลก โดยการปรับรูทีน 10 ปีที่หอมบอกว่าอยากจะออกกำลังกาย หอมไม่เคยทำได้เลย แต่ปากกาทำให้หอมทำได้
ถามว่าจะไม่กลับไปพึ่งมันแล้วใช่ไหม แอบคิดเหมือนกัน เพราะคนอื่นกลับไป แอบถามหมอว่าหรือกลับไปดี หมอบอกไม่ เธอมาไกลแล้ว เราก็โอเค หมอพูดอย่างนี้ ใจเราก็เหมือน 50-50 หรือจะต้องกลับวะ เพราะเจอสปาไปกินเที่ยงคืนครึ่งทุกวัน วิถีชีวิตมันเปลี่ยน เพราะว่าเวลาอยู่ร้าน เราไม่มีแม้กระทั่งเวลากินข้าวเย็น มันก็เลยต้องกินข้าวดึก ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะเตือนเรื่องปากกาเรื่องเดียวเลยค่ะ อย่าซื้อมาปักเองโดยขาดความรู้"
บอกเตรียมไปเรียนต่อด้านศาสตร์ด้านสปาที่ญี่ปุ่น
"สปาก็คิดว่าเดี๋ยวอยากจะขยายสาขา ก็จะไปเรียน ว่าจะบินไปเรียนที่ญี่ปุ่นค่ะ พูดไปก่อน เรียนไม่เรียนอีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวกลางเดือนจะไปเซอร์เวย์ก่อน ซึ่งที่ไปญี่ปุ่นเพราะว่าศาสตร์ที่เราจะเอามาใช้ที่เมืองไทย ต้นตำรับมันเหมือนญี่ปุ่น ก็แค่อยากไปที่ที่ดีที่สุด แต่ถ้าเกิดเจอราคาเยอะก็อาจจะเรียนไทยๆ แถวนี้แหละ (หัวเราะ) พูดไว้ก่อน แต่ถ้ามีเงินก็คิดว่าอยากจะไป"