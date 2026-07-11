เนเจอร์อินอัส ประกาศความสำเร็จในงาน Cosmoprof CBE Asean Bangkok 2026 ดึง “แบงค์ ศรราม” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ Woonae ชูกลยุทธ์ดัน T-Beauty สู่ระดับสากลสู่ Soft Power ระดับโลก

บริษัท เนเจอร์อินอัส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกายสัญชาติไทยภายใต้แบรนด์ “Woonae” (วูเน่) ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในงาน Cosmoprof CBE Asean Bangkok 2026 รุกตลาดบิวตี้ครึ่งปีหลังด้วยการเปิดตัวพระเอกลิเกขวัญใจมหาชน “แบงค์” ศรราม เอนกลาภ เป็นพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมความงามไทย (T-Beauty) สู่การเป็น Soft Power ในระดับสากลอย่างร่วมสมัย
คุณวันวิสาข์ ชวฤทธิ์เลิศสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เนเจอร์อินอัส จำกัด เปิดเผยว่า “การร่วมงานกับคุณแบงค์ ศรราม ในครั้งนี้ ถือเป็นกลยุทธ์การทลายกรอบการตลาดแบบเดิม (Disruptive Marketing) เพื่อพิสูจน์ว่าอัตลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมไทยสามารถนำมาประยุกต์สู่มิติใหม่ได้อย่างทรงพลัง เนื่องจากศิลปินลิเกเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลตนเองให้แลดูอ่อนเยาว์และผิวพรรณดีอยู่เสมอเพื่อการแสดง ซึ่งสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ล่าสุดอย่าง ‘วูเน่ วิตซี มณีแดง วอเตอร์ ครีม’ ที่มุ่งเน้นการดูแลผิวให้แลดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ”
แบรนด์ Woonae (วูเน่) ดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างมั่นคงในตลาดบิวตี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ภายใต้แนวคิดการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภค ด้วยความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ไทยมีคุณภาพทัดเทียมระดับสากล ผ่านความเข้าใจในสภาพผิวและภูมิอากาศเมืองไทยอย่างลึกซึ้ง พร้อมการันตีด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล GMP และ ISO ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน
สำหรับ ผลิตภัณฑ์เรือธงล่าสุด “วูเน่ วิตซี มณีแดง วอเตอร์ ครีม” (Woonae Vit C Maneedang Water Cream) โดดเด่นด้วยสารสกัดนวัตกรรมหลักจาก “มณีแดง” ผสานคุณค่าจากวิตามินซี ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้แลดูเฟิร์มกระชับ กระจ่างใส และอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ใน 14 วัน มาพร้อมเนื้อสัมผัสแบบวอเตอร์ครีมที่บางเบา ซึมซาบไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ตอบโจทย์สภาพอากาศร้อนชื้นของเอเชียได้อย่างแท้จริง
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ผิวเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์ตามแบบฉบับ T-Beauty กับ “วูเน่ วิตซี มณีแดง วอเตอร์ ครีม” ได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วประเทศ ร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง และช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการของแบรนด์ วูเน่ วิตซี มณีแดง วอเตอร์ ครีม สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ หรือทางช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
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