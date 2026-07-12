“โบว์-อาเล็ก” คบกันมา 5 ปีแล้ว คู่ที่เทวดาจัดสรรให้ ศีลเสมอกันแต่ไม่รู้ใครเป็นตัวซีเคร็ตกันแน่

“โบว์ เมลดา” ฟุ้งรัก “อาเล็ก ธีรเดช” 5 ปีทุกอย่างยังเหมือนเดิมอย่างไม่น่าเชื่อ เป็นคู่ที่เทวดาจัดสรรให้ ศีลเสมอกันแต่ไม่รู้ใครเป็นตัวซีเคร็ตกันแน่ แม้จะดูอาเล็กสปอยชมโบว์สวยทุกคน แต่จริงๆ อาเล็กเป็นคนดุ โดยเฉพาะเวลาโบว์ขี้เม้าธ์ ติดวีน ยังไม่มีแพลนแต่งงานเร็วๆ นี้
แม้จะเป็นแฟนกันแต่นานๆ จะได้ออกงานด้วยกันที ล่าสุด “โบว์ เมลดา สุศรี”และ “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” ได้มาร่วมงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2568 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เลยชวนทั้งคู่มาเม้าธ์มอย ลั่นอยากเล่นละครด้วยกัน
โบว์ : “อยากค่ะ อยากเล่นค่ะ”
อาเล็ก : “จริงๆ อยากเล่นด้วยกันเลย เพราะว่าเราซ้อมเล่นกันทุกวันอยู่แล้ว”
โบว์ : “ก็มีติดต่อมาบ้าง”
อาเล็ก : “รอดูอนาคตครับ รอดูเรื่องคิวด้วยว่าจะตรงกันเมื่อไหร่ เพราะคิวเราค่อนข้างเยอะทั้งคู่”
โบว์ : “ได้หมดทุกแนวเลยค่ะ”
อาเล็ก : “เคยอ่านคอมเมนต์มา คนก็อยากดูแนวคอมเมดี้ เพราะเขาเห็นว่าคู่เราค่อนข้างตลก แต่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากเห็นคู่จริงตีกัน”
โบว์ : ”ได้หมด คู่จริงตีกันก็สนุกดีค่ะ ในชีวิตจริงเราไม่ได้ตีกันไง เพราะรักกันเกิน ในละครก็อยากลองได้ด่ากันบ้าง ตบกันบ้าง ทำได้ค่ะ ป้าแจ๋ว (ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์) สอนเสมอว่าการเล่นละครเราต้องเป็นตัวละคร ห้ามเอาตัวจริงเข้าไปเล่น ถ้าเป็นตบจูบขอตบเยอะกว่าได้ไหม น่าจะสนุกดี ถ้าจูบเยอะไปอาจจะเขิน”
อาเล็ก : “เราเป็นนักแสดงมืออาชีพทั้งคู่ ทำได้อยู่แล้วครับ”
“อาเล็ก” เปิดโหมดดุ “โบว์” เวลาขี้เม้าธ์ ติดวีน
โบว์ : “เวลาเขาเสียงดุ เขาจะไม่ได้ดุแบบน่ากลัวนะคะ แต่เขาจะพูดแบบ เบบี๋นิ่งๆ”
อาเล็ก : “เบบี๋!”
โบว์ : “มันทำให้เรารู้สึกว่า เราผิดขนาดนั้นเลยเหรอเพราะปกติคีย์เสียงเขาจะเป็นอีกแบบนึง”
อาเล็ก : “ปกติผมจะเตือนได้ครั้งเดียวครับ ถ้าครั้งที่สองผมอาจโดนสวนกลับแล้ว”
โบว์ : “เขาไม่ได้สปอยนะคะ ไม่ได้ถูกหมดขนาดนั้น ในพาร์ตที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องคอยห้าม คอยยั้งเวลาเราตลกเกินไป หรือเริ่มซีเรียสเกินไป ที่โดนดุส่วนใหญ่จะเป็นแบบ เราติดวีนบ้าง ขี้เม้าธ์บ้าง เขาจะ บี๋…อื้ม… ชอบเรื่องชาวบ้าน เราก็เมาธ์กับตัวเองนี่แหละว่าเจออะไรมา เล่าสู่กันฟังแชร์ให้เพื่อน”
อาเล็ก : “หลังๆ ไม่ค่อยห้ามแล้ว นั่งฟังแทน บางทีก็เข้าร่วมด้วยเลยเพราะห้ามไม่ได้”
โบว์ : “เคยมีต่อต้าน คือเขาจะไม่หันหน้ามาเลย แต่พอเห็นอรรถรสของเรา เขาก็บอกว่าน่าสนใจ เขาเป็นทุกอย่างของเราอยู่แล้ว”
อาเล็ก : “ส่วนใหญ่เป็นฟังไง เก็บข้อมูล ในชีวิตจริงคนรอบตัวผมชอบคุยเรื่องทั่วไปกันเยอะ ผมเลยกลายเป็นคนที่รู้เรื่องลับๆ เยอะมาก พอคนเห็นว่าผมไม่ได้ดูสนใจจะเอาไปเล่าต่อ เขาก็สบายใจที่จะเล่าให้ฟัง ผมก็เก็บข้อมูลไว้หมด”
โบว์ : “บางเรื่องเราเม้าธ์ไป เขาก็รู้อยู่แล้ว รู้ลึกกว่าอีก ยังถามเลยว่ารู้ขนาดนี้ทำไมไม่เล่าแต่แรกปล่อยให้แฟนโง่อยู่นาน”
“โบว์” ลั่นเกินจะเขินเพราะ “อาเล็ก” ชมว่าสวยตลอด ส่วนใหญ่ที่เจอในชีวิตประจำวันในชุดอยู่บ้าน
โบว์ : “เขาบอกว่าโบว์ไม่สวยตรงไหน มันเป็นปกติแหละ เพราะเขาอาจจะไม่กล้าพูดคำอื่น อาจจะไม่บอกว่าไม่เห็นสวยเลย”
อาเล็ก : “ไม่ใช่ไม่กล้า แต่พูดไม่ได้ ปฏิเสธได้ยังไง วันนี้เขาอินเตอร์ สวยมาก ผมแต่งตัวเสร็จต้องเดินไปถามเขาเลยว่า พี่พอจะเดินข้างๆ หนูได้ไหม ปกติไม่ค่อยได้ออกงานด้วยกัน ส่วนใหญ่ที่เจอในชีวิตประจำวันผมจะไปหล่อ โบว์ชุดอยู่บ้าน”
โบว์ : “ไม่เขิน มันจะเขินเป็นโมเมนต์อื่นมากกว่า เขาจะชมว่าสวยตลอด มันเกินจะเขินแล้ว ไม่รู้เขาหรือเราตัวซีเคร็ต เพราะหายากทั้งคู่เหมือนกัน ศีลเสมอกันขนาดนี้ เทวดาจัดสรรอะไรขนาดนี้”
ฟุ้งเป็นคู่เทวดาจัดสรร คบมา 5 ปีทุกอย่างยังเหมือนเดิมอย่างไม่น่าเชื่อ
อาเล็ก : “ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะ ไม่ได้รู้สึกคลั่งรักอะไร คือเราดูแลกันแบบนี้มาตั้งแต่ต้น แต่ก็แปลกใจทำไมเรายังแบบนี้อยู่ เลยรู้สึกดีใจ”
โบว์ : “เทวดาจัดสรรมาให้เจอกัน โคตรจะโซลเมทเลย”
อาเล็ก : “จะ 5 ปีแล้ว ก็ดีก็ยังเหมือนเดิม”
โบว์ : “เหมือนเดิมอย่างไม่น่าเชื่อ”
แต่ยังไม่มีแพลนแต่งงานกันในเร็วๆ นี้
อาเล็ก : “คู่เราเหรอ ก็มีคุยๆ กันบ้างครับ แต่ก็เป็นเรื่องรอจังหวะ”
โบว์ : “เรื่องแบบนี้ให้ฝ่ายชายพูดดีกว่า ไม่อยากพูด ก็มีคุยว่าควรจะเป็นประมาณช่วงไหน”
อาเล็ก : “ก็ทำงานกันก่อน”
อาเล็ก-โบว์ : “ปีหน้า ยังๆ”
โบว์ : “ตอนแรกไม่คิดว่าคบกันแล้วจะพาหนุนนำไปในทางที่ดีขนาดนี้”
อาเล็ก : “เพราะตัวเราทั้งคู่ก็ไม่ได้มีงานคู่ เราต่างคนต่างโต หมอดูเขาก็บอกว่าขึ้นอยู่กับตัวเรา ไม่ได้มีอะไรพิเศษ ยังไม่ใช่เร็ว ๆ นี้แน่นอน เรียกว่าคู่เราเป็นความสุขให้กับแฟนๆ ทุกคน ใครที่เหนื่อยล้ามาดูคลิปเราแล้วมีความสุข เราก็ดีใจครับ”