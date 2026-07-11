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รังนก Bell ปรับโฉมใหม่ ชู “หนุ่ม กรรชัย” การันตีคุณภาพ ลุยตลาดจีนและทั่วไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แบรนด์รังนกแท้ “Bell” ยกระดับดีไซน์ใหม่ ร่วมงานหรูระดับลักชัวรี Chuchai Influ Diamond Night พร้อมกางแผนลุยตลาดจีนและโมเดิร์นเทรดทั่วไทย ชู "หนุ่ม กรรชัย" พรีเซนเตอร์การันตีคุณภาพ

แบรนด์รังนกแท้สำเร็จรูป “Bell” (เบลล์) นำโดย คุณสุรชัย พิมพ์ประไพภรณ์ ผู้บริหารแบรนด์ ร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักในงานค่ำคืนสุดหรู "Chuchai Influ Diamond Night" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม มิวส์ (Hotel Muse) โดยมีคนบันเทิงและเซเลบริตี้แถวหน้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมนำผลิตภัณฑ์รังนกแท้ปรับโฉมใหม่เสิร์ฟให้แก่แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนได้ลิ้มลอง

คุณสุรชัย พิมพ์ประไพภรณ์ เปิดเผยว่า ในปีนี้แบรนด์ Bell ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ครั้งสำคัญ โดยเปลี่ยนจาก "ฝาเหล็ก" แบบเดิม มาเป็น "ฝาเกลียวมิติ" เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้พรีเมียมและทันสมัยยิ่งขึ้น แตกต่างจากท้องตลาด ฉีกภาพจำรังนกแบบเดิม ๆ เหมาะทั้งสำหรับการดื่มบำรุงสุขภาพในชีวิตประจำวัน และมอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษ นอกจากนี้ยังได้ดึงพิธีกรและผู้ประกาศข่าวคิวทองอย่าง "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" มาเป็นพรีเซนเตอร์ ซึ่งกว่าจะตอบตกลง คุณหนุ่มได้ทำการทดลองดื่มจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมั่นใจในคุณภาพอย่างเต็มร้อย

สำหรับทิศทางการตลาด คุณสุรชัย พิมพ์ประไพภรณ์ ระบุว่า เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนหน้าเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีน หลังได้รับคำเชิญจากบริษัท "จี่หั๋วเสี่ยง" คัดเลือกให้แบรนด์ Bell เป็น 1 ใน 60 แบรนด์ไทยที่ได้เข้าไปโลดแล่นบนแพลตฟอร์ม e-Commerce ของจีน ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเติบโตในประเทศเพื่อนบ้าน

ส่วนกลยุทธ์การรับมือกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน คุณสุรชัย พิมพ์ประไพภรณ์ เน้นการปรับตัวตามหน้างาน ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมุ่งเน้น 4 หัวใจหลัก คือ คุณภาพสินค้า ที่ต้องได้มาตรฐานสูง,แพ็คเกจจิ้ง ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย, ความร่วมสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และราคาที่เข้าถึงได้ คุ้มค่าคุ้มราคา เจาะกลุ่มสุขภาพด้วย 3 สูตร 3 รสชาติ หาซื้อง่ายทั่วประเทศ

ปัจจุบัน รังนกแท้ Bell ขนาด 200 มล. มีวางจำหน่ายแล้วในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ 7-Eleven, Jiffy, CJ Express, The Mall, Tops Daily, Lotus's รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกต่างจังหวัด โดยมีให้เลือก 3 สูตรตามความชอบ ได้แก่

สูตรดั้งเดิม (ฝาสีแดง) : สูตรน้ำตาลกรวดยอดนิยมตลอดกาล รสชาติกลมกล่อมที่ผู้บริโภคชื่นชอบมาอย่างยาวนาน

สูตรไซลิทอล (Xylitol) : ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและควบคุมน้ำตาล

สูตรน้ำมะพร้าว : ผสมผสานความหอมสดชื่นของน้ำมะพร้าวแท้เข้ากับรังนก ให้ความรู้สึกสดชื่น ดื่มง่าย

"อยากให้ผู้บริโภคหรือคนที่อยากเริ่มดูแลสุขภาพ ลองเปิดใจชิมรังนกเบลล์ดูครับ รับรองว่าไม่ผิดหวัง เพราะพี่หนุ่ม กรรชัย มั่นใจและรับรองในคุณภาพแน่นอน" คุณสุรชัย พิมพ์ประไพภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย












รังนก Bell ปรับโฉมใหม่ ชู “หนุ่ม กรรชัย” การันตีคุณภาพ ลุยตลาดจีนและทั่วไทย
รังนก Bell ปรับโฉมใหม่ ชู “หนุ่ม กรรชัย” การันตีคุณภาพ ลุยตลาดจีนและทั่วไทย
รังนก Bell ปรับโฉมใหม่ ชู “หนุ่ม กรรชัย” การันตีคุณภาพ ลุยตลาดจีนและทั่วไทย
รังนก Bell ปรับโฉมใหม่ ชู “หนุ่ม กรรชัย” การันตีคุณภาพ ลุยตลาดจีนและทั่วไทย
รังนก Bell ปรับโฉมใหม่ ชู “หนุ่ม กรรชัย” การันตีคุณภาพ ลุยตลาดจีนและทั่วไทย
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