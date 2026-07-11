“นก สินจัย” แฮปปี้เคมีแม่ลูก “เจมีไนน์” ขยายฐานแฟนเจนใหม่ตามมาฟอล์โลว์เพียบ

“นก สินจัย” แฮปปี้ได้ร่วมงานกับเด็กเจนใหม่ “เจมีไนน์-โฟร์ท” ทำขยายฐานแฟนๆ กลายเป็นที่รู้จักของเด็กรุ่นใหม่ กระแสดีเคมีแม่ลูกมาแล้ว แย้มอาจจะได้ร่วมงานกันอีก
โพสต์ภาพร่วมงานกับน้องๆ รุ่นใหม่อย่าง “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์” และ “โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” ทำเอานักแสดงรุ่นใหญ่ “นก สินจัย เปล่งพานิช” กลับมาเป็นที่รู้จักกับเด็กๆ รุ่นใหม่ แห่ไปติดตามโซเชียลกันเพียบ เมื่อถามเรื่องนี้กับ นก สินจัย ที่มาร่วมรับรางวัลโทรทัศน์กับ “นก ฉัตรชัย เปล่งพานิช” เจ้าตัวก็เล่าว่า…
นก สินจัย : “อันนี้เป็นสิ่งดี เป็นเกราะคุ้มครองที่ดีของเรามากๆ ที่คนรุ่นใหม่อยากจะร่วมงานกับเรา เรายังจะสามารถเดินบนเส้นทางนี้ต่อได้ (ร่วมงานบนเวทีกับเจมีไนน์-โฟร์ท?) ตื่นเต้น คิดในใจว่านี่ฉันเล่นกับใครอยู่นี่ กลายเป็นว่าน้องๆ ก็ได้มารู้จักเรามากขึ้น เราเองก็ได้เห็นแวดล้อมของน้องๆ ด้วย รู้สึกดี เขาเองก็เป็นเด็กคุณภาพ ได้รับความรักจากผู้คนมากมายดีใจด้วยกับน้องและดีใจที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานด้วยแม้จะเล็กๆน้อยๆ สนุกดี ตื่นตาตื่นใจ
แม้จะได้ร่วมงานกันช่วงสั้นๆ มาก แค่ 2 คิวเอง แต่ก็ได้เห็นความตั้งใจของน้องๆ เขาก็ตื่นเต้นที่จะได้ทำงานด้วยกัน น้องก็ค่อนข้างเครียด ผู้กำกับก็เคยเข้ามาคุยกับเราก่อนแล้วค่อยไปคุยกับน้องก็บรีฟทุกอย่างจนละลายพฤติกรรมกันได้ น้องก็โอเค เขาก็บอกว่าทำให้เขากระตือรือร้นดี วันนี้ได้เจอรุ่นใหญ่ แล้วต้องเข้าซีนอารมณ์ เขาก็โอ้โห พี่ทำงานกันอย่างนี้เลยเหรอครับ พี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอครับ เขาก็ตกใจนิดหน่อย ก็ทำให้เขาได้ประสบการณ์ วันแรกที่เขาฉากด้วยกัน น้องตกใจมาก ตื่นว่าจะทำได้ไหม เดี๋ยวก็คงจะได้มีอะไรร่วมกันอีก ก็คงไม่ตื่นกันแล้ว (เคมีแม่ลูกมาแล้ว?) มีลูกเพิ่มอีกแล้ว จะได้ร่วมงานอีกไหมก็ต้องรอผู้ใหญ่ค่ะ”
“นก ฉัตรชัย” สนใจออร่า “เจมีไนน์”
นก ฉัตรชัย : “ดูไอจีพี่นกหญิง ก็ถามว่าคนนี้ใคร ไม่รู้จัก แต่รู้สึกสนใจว่าคาแรกเตอร์เขาดี ผมเองก็กำลังมีคาแรกเตอร์นึงที่กำลังหาอยู่ ก็เลยสนใจแต่เราไม่รู้จัก พี่นกก็บอกดังมาก ต้องขอโทษน้อง ขอโทษแฟนคลับด้วยนะครับพี่เพิ่งมารู้จัก น้องเขามีออร่า”
นก สินจัย : “แอบอยากติดตาม อยากติดต่อนะ”
มีแฟนคลับรุ่นเด็กเข้ามาซัปพอร์ตเยอะหลังจากได้ร่วมงานกับ “เจมีไนน์-โฟร์ท”
นก สินจัย : “เหมือนเราก็ได้แฟนคลับเด็กลงเรื่อยๆ จากงานที่เราไปทำ ไปร่วมงานกับน้องๆ รุ่นใหม่ ขอบคุณด้วยที่น้องๆ สนใจและให้ความสำคัญกับเรา”