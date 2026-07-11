ศิลปินดังแห่ถอนตัวคอนเสิร์ตชุมพร แฉยับผู้จัดเบี้ยวเงิน “เสก โลโซ - บ่าววี” มอบเงินช่วยวงเด็กประถม นั่งรถ 18 ชม. สุดท้ายโดนเท

นักร้องดังแห่ถอนตัวคอนเสิร์ตภาคใต้ อ้างจ่ายเงินไม่ครบ วงเด็กประถมเศร้าสุด นั่งรถ 18 ชม. สุดท้ายโดนเท “เสก โลโซ - บ่าววี” มอบเงินช่วยค่าน้ำมัน
กลายเป็นประเด็นใหญ่ไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ศิลปินดังหลายราย ประกาศยกเลิกร่วมแสดงในงาน Khaopip Music Festival 2 จ.ชุมพร ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเย็น วันที่ 11 ก.ค. 2569 เนื่องจากผู้จัดงานจ่ายค่าตัวไม่ครบตามที่ตกลง ไม่ว่าจะเป็น เสก โลโซ, MEYOU, NAP the NAP, Little Angels รวมไปถึง โจอี้ ภูวศิษฐ์ ทำร้านค้าที่เตรียมร่วมงานดังกล่าว เข้าแจ้งความกับตร. เรียกร้องให้ผู้จัดงานออกมารับผิดชอบ เพราะเสียหายหนัก
ต่อมาเฟซบุ๊ก Khaopip Music Festival เขาปีบ มิวสิค เฟสติวัล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศว่าขายบัตรหมดเรียบร้อยแล้ว ก็ได้โพสต์สั้นๆ ระบุว่าขอยกเลิกงาน เขาปีบ มิวสิค เฟสติวัล ปี 2 เนื่องจากเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น ทางผู้จัดจึงจำเป็นต้องขอยกเลิกการจัดงานในปีนี้ สำหรับรายละเอียดการคืนเงินค่าบัตรและคำชี้แจงเพิ่มเติม จะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด ทางเราต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
งานนี้ วงที่น่าเห็นใจที่สุด คือ วงเด็กประถม Little Angels’s ได้คอมเมนต์ผ่านเฟซบุ๊ก เสก โลโซ ว่า “สวัสดีคุณอาเสก คุณอากานต์พวกหนู วง Little Angels’s ค่ะ คือพวกหนูมาถึงงานคอนเสิร์ต ที่เขาปีบมาเล่นเปิด พวกหนูเดินทางมา 18 ชั่วโมง มาจากแม่สอด จ.ตาก พวกหนูมาถึง พวกหนูโดนปล่อย ลอยแพ ไม่มีที่นอน จนพี่ ๆ ทีมงานสละห้องนอนให้พวกหนูนอน ส่วนทีมงานซาวน์และผู้ดูแลพวกหนูต้องนอนในรถตู้กัน ค่าเดินทางก็ยังไม่ได้ ค่ามัดจำก็ยังไม่ได้ เสียใจจังเลยค่ะ พวกหนูหวังจะได้มาเจออาเสกและพี่ ๆ ศิลปินวงอื่น ๆ”
ภายหลังเป็นข่าว ร้าน PaPa ชุมพร โดดเข้าช่วยเหลือวง Little Angels’s ขณะที่ บ่าววี อาร์สยาม ได้มอบเงิน 5 พันช่วยเป็นค่าน้ำมัน ด้าน เสก ช่วยค่าน้ำมันน้องๆ อีก 1 หมื่น